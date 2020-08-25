 En Çok Sevilen 4 Elbise Stili

Tek parça ile şıklığın temsilcisi elbiseler hem şıklık hem de rahatlık vaat ederek gardırobumuzun favori parçası. Bu sene yükselişe geçen maksi poplin elbiseler rengarenk modelleriyle dikkat çekerken, influencerların gözdesi vatkalı elbiseler ve gömlek elbiselerden bahsetmemek olmaz. Son yılların trendi ‘lingerie’ elbiseler ise artık herkesin gardırobunda.

Tabii, triko elbiseleri de unutmamak gerek, bir önceki yazımda bu konudan bahsetmiştim.

Rahat Stil: Poplin Elbiseler

Pamuklu kumaşıyla rahatlığın altını çizen poplin elbiseler volan detayları ve karpuz kollu modelleriyle dikkat çekiyor. İster renkli ister desenli poplin elbiselerden dilediğinizi seçin. Bu elbiseleri sandalet ve botlarla kombinleyebilirsiniz.







Gömlek Elbiselerin Yükselişi

Beyaz, mavi, çizgili renklerde oversized gömlekler, havalı ve bir o kadar da rahat şekilde elbise halini aldı. Çabasız şıklığın dönemi 90’lara götüren gömlek elbiseler tam bir giy-çık parçası. Modunuza göre sneaker ya da sandaletlerle kombinleyebilirsiniz.







Zamansız Favori: Lingerie Elbiseler

Genellikle parlak saten kumaştan hazırlanan askılı elbiseler oldukça zarif. Silüet olarak düz gelen ve etek ucuna doğru hareketlenen ‘iç giyim’i andıran elbiseler trend iken, şimdi zamansız bir parça oldu. En çok tercih edilen renkleri siyah ve beyaz olmakla birlikte isteyenler için mavi, uçuk pembe ve gümüş seçenekleri de oldukça şık duruyor. Topuklu terliklerle bir davete giyebilirken, sneakerlarla günlük olarak kullanabilirsiniz.







Son Trend: Vatkalı Elbiseler

80’lerin vazgeçilmez detayı vatkalar şimdi elbise ve bluzlarda kendini gösteriyor. Influencerların gözdesi vatkalı elbiseler düz renkleriyle daha sportif, desenleriyle ise daha şık hale geliyor.













İsterseniz, evde t-shirtlerinizin kollarını kıvırarak da vatkalı elbise ya da bluzları elde edebilirsiniz. Detaylar için son IGTV videoma bakabilirsiniz.

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