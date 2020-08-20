Eylül için 4 hit parça

Bahar ayları stilinizi yansıtmak için en güzel zamanlardır. Elbiselerle veya bluz ve pantolonlarla şık bir baz oluşturduktan sonra yanınıza aldığınız ceket, ince montlar ve seçtiğiniz ayakkabılar; bot ya da sneaker kombin yapmanıza olanak sağlayarak hem yaratıcılığınızı konuşturur hem de stil sahibi bir görünüm verir. Şehrin en güzel zamanı Eylül’de ne giyebiliriz? Hemen göz atalım.



Triko Her Şey



Trikonun her hali makbul diyebiliriz, elbiseden bluzlara, trikolar sonbahara çok yakışıyor. Özellikle toprak ve bej tonlarında maksi elbiseler, polo yaka trikolar, hırkalar ve bu sezonun en çok öne çıkan sıra dışı parçası süveterler heyecanla giyilmeyi bekliyor. Peki; bunları nasıl kombinleyeceğiz?





Süveter olabilecek en trend ama bir o kadar da zor bir parça. Doğru kombinlediğinizde çok havalı bir görünüm yaratacaktır. Bermuda şortların üzerine bol süveterleri tercih ettiğinizde maskülen, elbiselerin üzerine giydiğinizde romantik, gömlek ve eteklerin üzerine giydiğinizde ise modern bir görünüm katacak. Stilinize göre seçiminizi yapın.





Polo yaka trikolar oldukça bohem bir stil yaratıyor. İspanyol paça ya da düz kesim bir pantolon ve makosen ayakkabılarla kendinizi 70’lerde hissedeceksiniz. Sportif şık bir görünüm için eşofmanlarla bile kombinleyebilirsiniz.



Triko elbiseler ise yaz, kış vazgeçilmez, sonbahar için uzun kollu ve maksi modelleri tercih edebilirsiniz, çizmeler ile çok yakışacaktır.



Son olarak hırkaları unutmayalım. Parizyen stile referans veren kısa hırkalar en çok jeanlerle tercih ediliyor ve çok seveceğiniz renkleriyle mutluluk veriyor.















Oversized Ceketler



Ceket her sezonun olmazsa olmazı ve bir kombini baştan aşağı dönüştürme gücüne sahip. Bu vazgeçilmez parçayla dikkat çekici bir kombin yapmak için üzerinize bol gelen ve vatkalı modelleri tercih edin.







En sade kombininizin bile üzerine bol bir ceket aldığınızda havanız tamamen değişecektir. Özellikle nude tonlar yani krem, bej, taş renkleri öne çıkıyor ama stilinize göre renkli modelleri de tercih edebilirsiniz, mor, pembe, yeşil gibi iç açan renkleri aynı renkten bir pantolon ya da etekle kombinleyerek ton-a-ton bir görünüm yakalayabilirsiniz.









Kesimi bol bir ceket tercih ettiğinizde dilediğiniz kadar abartabilirsiniz ancak fit bir görünüm yakalamak istiyorsanız ceketin omuz ve kol boyunun bedeninize oturmasına dikkat edin.

Altın Zincirler



Son senelerde zincir detaylı her şey trend oldu ve zincirler gitgide büyüyor. Büyük ve kalın zincirlerden tutun en ince ve zarifine kadar zincirler kombininizi bir üst düzeye taşımaya aday.







En basitinden sadece bir zincir kolye ile görünümünüzü şıklaştırabilirsiniz, ek olarak zincir askılı çantalar ve üzerinde zincir detayları olan ayakkabılar size yardımcı olabilir.







Kıyafetlerde ise bluz ve elbiselerin zincir askıları çok şık duruyor, dümdüz zincir askılı bir elbise ve topuklu botlar güzel bir kombin alternatifi olabilir. Uzun bir gömleği zincir kemerlerle elbise haline getirebilirsiniz.

Süet Çizmeler



Her mevsim bot giyen biri olarak bu hafif topuklu ve havalı ayakkabıların stilime kattığı havayı çok seviyorum. O yüzden Eylül ayı benim için süet çizme demektir çünkü yazın çizme için sıcak oluyor, kışın da ince geliyor ve yağmur karşı dayanıklı olmuyor o yüzden sonbahar, süet çizmeler için birebir.





Kovboy tarzı ya da ince topuklu sivri burunlu çizmeler bu sezonun trendleri arasında. Güzel kahverengi bir çizme 70’lerin ikonik bohem stilini yansıtırken düz pantolonla ve atletle kombinlediğinizde minimalist bir stil yaratıyor. Hemen diz altına gelen modelleri tercih edebilirsiniz.