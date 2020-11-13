Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Bıldırcın Yumurtasının Faydaları Nelerdir? Bıldırcın Yumurtası Neye İyi Gelir?
13.11.2020 - 14:56 |

Bıldırcın Yumurtasının Faydaları Nelerdir? Bıldırcın Yumurtası Neye İyi Gelir?

Bıldırcın yumurtası, yararları ile pek çok kişinin gözde besinleri arasındadır. Öksürük, astım vb. rahatsızlıklara iyi geldiği söylenen bıldırcın yumurtası, bireylerin önem verdiği bir gıda ürünü olmaya devam ediyor. Peki, bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir? Bıldırcın yumurtası neye iyi gelir? İşte sizler için bıldırcın yumurtasıyla ilgili ayrıntıları derledik.

Bıldırcın Yumurtasının Faydaları Nelerdir? Bıldırcın Yumurtası Neye İyi Gelir?
ABONE OL

 Bıldırcın yumurtasının yararları, içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sebebiyle çok fazladır. Bıldırcın yumurtası, bulundurduğu yüksek protein sebebiyle sporcularca tercih edilirken, iştah açıcı özelliğiyle çocuklar için de tavsiye edilmektedir. Bıldırcın yumurtası tavuk yumurtasına oranla 5 kat fazla fosfor, 9 kat protein ve 8 kat demir içermektedir. Epeyce güçlü ve zengin içeriği bulunan bu yumurta, son yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde yararları kanıtlanmış bir besindir.

 Bıldırcın Yumurtasının Faydaları Nelerdir?

Vitamin Deposudur; Tavuk yumurtasına oranda daha besleyici ve sağlıklıdır. Bıldırcın yumurtası günlük ihtiyaç duyulan protein miktarının ’ünden fazlasını karşılamaktadır. Bıldırcın yumurtası, bilhassa B vitaminleri açısından zengin olup, günlük ihtiyaç duyulan B1 vitamininin %40’ını karşılar.

Öksürüğe İyi Gelir; Bıldırcın yumurtası kısa zamanda öksürüğü azaltma ve öksürükten kurtulmayı sağlar. Bilhassa astın ve bronşit vb. hastalıkların tedavisinde bilinen bir alerji bulunmaması durumunda kullanılır. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta, bıldırcın yumurtasının organik olmasıdır.

Kalp ve Damar Hastalıklarını Azaltır; Kişilerin vücudundaki düşük potasyum kalp hastalığı, kanser, felç, yüksek tansiyon ve sindirim sorunları yaşama riskini artırır. Bıldırcın yumurtası içerisinde bulundurduğu zengin potasyum ile kişileri bu rahatsızlıklardan korumaya yardımcı olmaktadır.

Kansızlığa İyi Gelir; Bıldırcın yumurtası demir oranı bakımından da zengin bir üründür. Demir yalnızca bağışıklığı kuvvetlendirmekle kalmaz oksijenin diğer organlara hızlı bir biçimde ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca demir kansızlığı da engeller.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir; Bağışıklık sisteminin zayıf olması, kişilerin hastalıklara çok daha çabuk yalanması anlamına gelmektedir. Bıldırcın yumurtası yüksek oranda demir içeriğiyle vücudun hemoglobin seviyesinin çoğalmasına yardımcı olur.

Taş Oluşumunu Önler; Bıldırcın yumurtası safra kesesi, karaciğer ve böbrek sağlığı için önemlidir. Mesane taşlarının oluşmasını engeller ve parçalanmasına yardımcı olur.

Cinsel Sağlığı Artırır; Bıldırcın yumurtası proteinler, fosfor ve mineraller vb. pek çok mühim madde içerir. İçerdiği maddeler de cinsel isteği artırarak, cinsel sağlığı olumlu yönde etkilemektedir.

Çocukların Gelişimine Olumlu Etki Eder; Büyüme çağındaki çocukların daha sağlıklı bir şekilde büyümeleri için haftada en az 1 tane bıldırcın yumurtası önemlidir.

Saçları Güçlendirir; Saçları daha parlak bir duruma getirirken kuvvetlenmesinde de mühim bir rol oynar. Güçlü, uzun ve parlak saçlar için bıldırcın yumurtası tercih edilebilir.

Cilt Sağlığına Etkilidir; Cildin daha parlak, sağlıklı görünmesi ve ten renginin eşitlenmesinde mühim bir üründür. Bu sebepten son zamanlarda cilt bakım ürünlerinde bulunuyor. Bıldırcın yumurtası direkt olarak tene sürülebildiği gibi cilt bakımı için kullanılan yağlar ile de karıştırılıp uygulanabilir.

Sese İyi Gelir; Çoğunlukla sese iyi gelmesiyle bilinen bu yumurtayı çiğ olarak içmek, ses kısıklığına olumlu etki etmektedir. Bu metot düzenli olarak her gün 1 adet şeklinde içildiğinde daha rahat nefes aldırır. Göz Sağlığını Destekler; İçerisinde bulundurduğu A vitamini sayesinde göz sağılığına olumlu etki eder.

 Bıldırcın Yumurtasının Zararları

 Bıldırcın yumurtasının faydalarının yanında tabii ki zararları da vardır. Bu zararlardan ilki gereğinden fazla bıldırcın yumurtası tüketimi böbrek problemlerine ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Ayrıca haddinden fazla yumurta tüketimi neticesinde kalp ve kolesterol problemleri yaşayanlarda olumsuz neticeler görülmesine sebep olabilir. Aynı şekilde kronik rahatsızlığı olan bireylerin ve çocukların, bebeklerin de bıldırcın yumurtasını tüketmeden önce bir uzmana danışılmalıdır.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi etkisi altına alabilir. Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. İlgilendiğiniz konularda daha fazla riske girmeye yatkın olabilirsiniz. Parasal konular da daha dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde karşınızdakinden beklentileriniz artabilir. Kendinizi kontrol etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularda zorlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde riske girmekten çekinmeyeceksiniz. Tutkulu anlar yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte tolerans göstermeniz gereken zamanlarda olabilir. Akşam saatlerinde abartılı davranışlarda bulunmaktan kaçınmalısınız. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İşte birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Üzerinde çalıştığınız konularda daha fazla derinleşmek isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Olayların sizi yorup yıpratmasına izin vermemelisiniz. İş hayatınızda elinize yeni fırsatlar geçebilir.  Akşam saatlerinde israfa kaçan hareketlerden uzak durmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yaratıcılık gerektiren işlerle ilgileniyorsanız bugün tutkulu işler peşinde koşacaksınız. Zorlayıcı temalar söz konusu olabilir. Aşkta daha fazla risk almak isteyebilirsiniz. Harcamalarınızda israfa kaçmamaya özen göstermelisiniz. Zevk aldığınız şeylerle uğraşmak bugün size iyi gelecektir. Gizli kalmasını isteyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sizi zorlayan olaylarda iç sesinize güvenmelisiniz. Babanızla ilgili konulara daha fazla eğilmek gerekebilir. Güven aradığınız konular söz konusu. Bazı olaylarla ilgili etrafınızdaki kişilerin fikirlerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalarınızda abartıya kaçacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Komşularınızla ilişkileriniz gündeme gelebilir. Yakın çevrenizle iletişiminizin yüksek olduğu bir gündesiniz. İşteki detaycılığınızla, değiştirici bir rol oynayabilirsiniz. Olaylara daha olumlu yaklaşabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili olaylarda fırsat yaratacak durumlar söz konusu olabilir. Akşamüstü yaşanan olaylardan aşırı beklentiler içine girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi konularla ilgili zorlanacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi daha fazla ön plana çıkan işler yapmak isteyebilirsiniz. Cebinizdeki parayı arttırmak için yeni organizasyonlara girişebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler var. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için sizi zorlayan koşular söz konusu olabilir. İşlerinizi büyük bir tutkuyla yapmak isteyeceksiniz. Bazı konuların gizli kalmasını isteyebilirsiniz. Olaylarda sizi yönlendirmeye çalışacak kişilere karşı sabrınız zorlanabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Akşam saatleri aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Olayların gizli kalmış yanları gündeminizi oluşturabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı zorlayıcı koşullar altında kalabilirsiniz. Ruhsal gelişiminiz için yeni farkındalıklar yaşamanız mümkün. Yaşayacağınız içsel süreçler sizi değiştirip dönüştürebilir. Gün içinde uğraştığınız konularda riske girmeye yatkınsınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Geleceğinizle ilgili beklentileriniz hakkında yeni fırsatlar yaratmak isteyebilirsiniz. Kendinizi ifade ettiğiniz alanlarda daha tutkulu ve yaratıcı olabilirsiniz. Spekülatif konular gündeme gelebilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Akşam saatlerinde karşınızdakilerden aşırı beklenti içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda engellere karşı dikkatli olmalısınız. Zor koşullar altında çalışacağınız zamanlar var. Fakat hedeflerinize ulaşmak için kendinizi tutkuyla işinize verebileceksiniz. Annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda riske girmek isteyeceğiniz konular söz konusu. Akşam saatlerinde israfa kaçabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni konular öğrenme hevesi içinde olabilirsiniz. Hafta sonu için küçük tatil organizasyonları yapmak size iyi gelecektir. İnandığınız konuları çok daha tutkulu savunabilirsiniz. Özgürleşme isteği içsel olarak sizi zorlayabilir. Uluslararası konularda fırsatlar söz konusu. Akşam saatlerinde abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Mehmet Murat Altan
Mehmet Murat Altanİlişkilerde Sembiyotik Çığlık
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorSaç dökülmesi problemi
Erdem Taşkınsu
Erdem TaşkınsuEvlilikte ve ilişkide kendini değersiz hissetmek
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluDuygusal olgunluğa erişmemiş iş arkadaşların var mı?
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDönüştürücü yeniay
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca15 Kasım Akrep Yeniayı
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluBu kremin içeriği hücreleriniz
Betül Altınbaşak
Betül AltınbaşakMeme kanserine yakın bakış 2
Dr. Cem Hamidi
Dr. Cem Hamidi''Estetiğim yok ama arada küçük dokunuşlar yaptırıyorum''
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalCOVID-19'a fonksiyonel ve psikonöroimmünolojik yaklaşım
En Çok İzlenen Videolar
15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuru İncirin Faydaları Nelerdir? Kuru İncir Suyu Neye İyi Gelir?

Kuru İncirin Faydaları Nelerdir? Kuru İncir Suyu Neye İyi Gelir?

Kirazın Faydaları Nelerdir? Sarı Kiraz Sapı Ve Kiraz Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Kirazın Faydaları Nelerdir? Sarı Kiraz Sapı Ve Kiraz Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Kırmızı Pancarın Faydaları Nelerdir? Pancar Suyu Ve Pancar Turşusu Neye İyi Gelir?

Kırmızı Pancarın Faydaları Nelerdir? Pancar Suyu Ve Pancar Turşusu Neye İyi Gelir?

Sodanın Faydaları Nelerdir? Maden Suyu İçmek Neye İyi Gelir?

Sodanın Faydaları Nelerdir? Maden Suyu İçmek Neye İyi Gelir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet