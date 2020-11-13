Bıldırcın Yumurtasının Faydaları Nelerdir? Bıldırcın Yumurtası Neye İyi Gelir?

Bıldırcın yumurtasının yararları, içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sebebiyle çok fazladır. Bıldırcın yumurtası, bulundurduğu yüksek protein sebebiyle sporcularca tercih edilirken, iştah açıcı özelliğiyle çocuklar için de tavsiye edilmektedir. Bıldırcın yumurtası tavuk yumurtasına oranla 5 kat fazla fosfor, 9 kat protein ve 8 kat demir içermektedir. Epeyce güçlü ve zengin içeriği bulunan bu yumurta, son yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde yararları kanıtlanmış bir besindir.

Bıldırcın Yumurtasının Faydaları Nelerdir?

Vitamin Deposudur; Tavuk yumurtasına oranda daha besleyici ve sağlıklıdır. Bıldırcın yumurtası günlük ihtiyaç duyulan protein miktarının ’ünden fazlasını karşılamaktadır. Bıldırcın yumurtası, bilhassa B vitaminleri açısından zengin olup, günlük ihtiyaç duyulan B1 vitamininin %40’ını karşılar.

Öksürüğe İyi Gelir; Bıldırcın yumurtası kısa zamanda öksürüğü azaltma ve öksürükten kurtulmayı sağlar. Bilhassa astın ve bronşit vb. hastalıkların tedavisinde bilinen bir alerji bulunmaması durumunda kullanılır. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta, bıldırcın yumurtasının organik olmasıdır.

Kalp ve Damar Hastalıklarını Azaltır; Kişilerin vücudundaki düşük potasyum kalp hastalığı, kanser, felç, yüksek tansiyon ve sindirim sorunları yaşama riskini artırır. Bıldırcın yumurtası içerisinde bulundurduğu zengin potasyum ile kişileri bu rahatsızlıklardan korumaya yardımcı olmaktadır.

Kansızlığa İyi Gelir; Bıldırcın yumurtası demir oranı bakımından da zengin bir üründür. Demir yalnızca bağışıklığı kuvvetlendirmekle kalmaz oksijenin diğer organlara hızlı bir biçimde ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca demir kansızlığı da engeller.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir; Bağışıklık sisteminin zayıf olması, kişilerin hastalıklara çok daha çabuk yalanması anlamına gelmektedir. Bıldırcın yumurtası yüksek oranda demir içeriğiyle vücudun hemoglobin seviyesinin çoğalmasına yardımcı olur.

Taş Oluşumunu Önler; Bıldırcın yumurtası safra kesesi, karaciğer ve böbrek sağlığı için önemlidir. Mesane taşlarının oluşmasını engeller ve parçalanmasına yardımcı olur.

Cinsel Sağlığı Artırır; Bıldırcın yumurtası proteinler, fosfor ve mineraller vb. pek çok mühim madde içerir. İçerdiği maddeler de cinsel isteği artırarak, cinsel sağlığı olumlu yönde etkilemektedir.

Çocukların Gelişimine Olumlu Etki Eder; Büyüme çağındaki çocukların daha sağlıklı bir şekilde büyümeleri için haftada en az 1 tane bıldırcın yumurtası önemlidir.

Saçları Güçlendirir; Saçları daha parlak bir duruma getirirken kuvvetlenmesinde de mühim bir rol oynar. Güçlü, uzun ve parlak saçlar için bıldırcın yumurtası tercih edilebilir.

Cilt Sağlığına Etkilidir; Cildin daha parlak, sağlıklı görünmesi ve ten renginin eşitlenmesinde mühim bir üründür. Bu sebepten son zamanlarda cilt bakım ürünlerinde bulunuyor. Bıldırcın yumurtası direkt olarak tene sürülebildiği gibi cilt bakımı için kullanılan yağlar ile de karıştırılıp uygulanabilir.

Sese İyi Gelir; Çoğunlukla sese iyi gelmesiyle bilinen bu yumurtayı çiğ olarak içmek, ses kısıklığına olumlu etki etmektedir. Bu metot düzenli olarak her gün 1 adet şeklinde içildiğinde daha rahat nefes aldırır. Göz Sağlığını Destekler; İçerisinde bulundurduğu A vitamini sayesinde göz sağılığına olumlu etki eder.

Bıldırcın Yumurtasının Zararları

Bıldırcın yumurtasının faydalarının yanında tabii ki zararları da vardır. Bu zararlardan ilki gereğinden fazla bıldırcın yumurtası tüketimi böbrek problemlerine ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Ayrıca haddinden fazla yumurta tüketimi neticesinde kalp ve kolesterol problemleri yaşayanlarda olumsuz neticeler görülmesine sebep olabilir. Aynı şekilde kronik rahatsızlığı olan bireylerin ve çocukların, bebeklerin de bıldırcın yumurtasını tüketmeden önce bir uzmana danışılmalıdır.