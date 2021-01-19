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19.01.2021 - 18:00 |

“Bilim Kadınları İçin” programına başvurular tüm hızıyla sürüyor

Dünyanın bilime, bilimin kadınlara ihtiyacı var! Dünyada 23. ve Türkiye’de 19. yılına giren “Bilim Kadınları İçin” programı, köklü geçmişiyle kadınların bilime olan katkısına, bilimdeki cinsiyet eşitliğine dikkat çekmeyi ve rol modeller oluşturmayı hedefliyor.

“Bilim Kadınları İçin” programına başvurular tüm hızıyla sürüyor
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1998 yılından beri tüm dünyada yetenekli bilim kadınlarına ilham vermek için L'Oréal ve UNESCO iş birliğiyle düzenlenen “Bilim Kadınları İçin” programı, bilim alanında kadın araştırmacıları desteklemeyi, mükemmelliği ödüllendirmeyi, genç ve yetenekli bilim kadınlarının tanınmalarını sağlamayı hedefliyor.

GENÇ BİLİM KADINLARI PROJELERİYLE BAŞVURUYOR!

Türkiye’de bu yıl 19.kez düzenlenen “Bilim Kadınları İçin” programında “Yaşam ve Çevre Bilimleri” ve “Fiziki Bilimler” olmak üzere iki kategori bulunuyor. Son başvuru tarihi 20 Şubat 2021 olan “Bilim Kadınları İçin” programına Türkiye’den genç bilim kadınları başvurularıyla katılım sağlayabiliyor.

Bilimi ve bilim kadınlarını desteklemeyi amaçlayan program için başvurular, bağımsız UNESCO jürisi tarafından değerlendiriliyor. Jüri tarafından yarışma sonunda belirlenen 4 bilim kadınından her birine L'Oréal Türkiye tarafından 120.000 TL proje desteği veriliyor ve projelerini hayata geçirmeleri için önemli bir destek sağlanıyor.

Bugüne kadar 114 genç Türk bilim kadını ödüllendirildi!

L'Oréal ve UNESCO, dünyada 23 ve Türkiye’de 19 yıldır daha fazla bilim kadınının bilimsel mükemmelliğe ulaşmasına ve insanlığın karşılaştığı büyük zorlukların çözümüne eşit şekilde katılmasına yardımcı olmak için birlikte çalışıyor. “Bilim Kadınları İçin” programı, her yıl 250’den fazla genç ve yetenekli bilim kadınını destekliyor. 5 kıtadan seçkin kadın araştırmacılar, program sayesinde aldıkları destekle bilimsel kariyerlerini sürdürüyor ve dünyayı değiştirmeye yardımcı olacak keşifler yapıyor. Program kapsamında, bugüne kadar 114 genç Türk bilim kadını projeleriyle ödüle layık görüldü.

 

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