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29.09.2020 - 12:28 |

Bilinçaltı temizliği ile panik atağı kontrol etmek mümkün mü?

Bir sebep yokken aniden ortaya çıkan; göğüste sıkışma, çarpıntı, nefes daralması gibi belirtiler gösteren aşırı korku ve kaygı durumu olan panik atak, kadınlarda erkeklere oranla çok daha fazla görülüyor. 10 ile 30 dakika arasında süren bu ataklar kişinin ‘’kalp krizi’’ geçirdiğinin düşüncesine kapılmasına neden oluyor. Oysa ki yaşanılan durum tamamen kişinin oluşturduğu panik halidir. Peki, panik atak krizlerinin önüne nasıl geçebiliriz? Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz açıkladı.

Bilinçaltı temizliği ile panik atağı kontrol etmek mümkün mü?
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Herhangi bir tehlike veya neden olmamasına rağmen kalbin çarpıyor, nefes alamıyorsun ve ölüyor ya da boğuluyor gibi his yaratan aşırı korku, endişe ve bunaltı durumu olan panik atak özellikle pandemi sürecinde artış gösterdi. Vücudunuzun tehlikeye, strese veya heyecana verdiği normal tepkinin abartılması olarak da bilinen bu durum, kişilerin hayatının da olumsuz etkiliyor. Bu durumun bilinçaltına atılan stres, korku ve kaygı gibi duyguların bastırılması üzerine ortaya çıktığını dile getiren, Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz ‘’Bilinçaltımız sürekli kayıt halindedir. Bu kayıt, yaşadığımız olayları duygular başta olmak üzere, elde ettiğimiz çıkarımları da kurallar şeklinde kaydeder. Kişiler kaç yaşında olursa olsun bilinçaltı yaşını 0-6 yaş grubundaki çocuklar gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla her çıkarım mantıklı değildir” ifadelerini kullandı.

Bilinçaltı temizliği yapmak

Her yaştan insanın yaşayabileceği panik atak rahatsızlığının başlangıç noktasının bilinçaltımızda başladığını belirten Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz ‘’Her insanın yaşanmışlıkları, hayata bakış açısı farklıdır. Bu yüzden bilinçaltımızda oluşturduğumuz birtakım düşünceler hayatımızı şekillendiriyor. Kişilerin farkında olmadan oluşturdukları düşüncelere ters giden herhangi bir durum olduğunda ise panik durumu ortaya çıkıyor. İşte burada bilinçaltı temizliği devreye giriyor. Bu yöntemle kişilerin aldığı bazı kararlar dönüştürülerek, son derece kolay bir biçimde yani bilinçaltı temizliği ile panik atak durumundan da kurtulmaları sağlanıyor’’ dedi.

Bilinçaltımızı kontrol etmek mümkün müdür?

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü, “Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bilinçaltı ve bilinçaltı temizliği, duygusal ve ruhsal problemlerimizin kaynağını oluşturuyor. Bilinçaltına yüklediğimiz duygular ve oradan alınan kararlar, kişilerde panik atak başta olmak üzere birçok rahatsızlığa ve mutsuz yaşama davetiye çıkarıyor. Öncelikle bilinçaltımızın nasıl oluştuğunu ve nasıl çalıştığını anlamalıyız. Bu aşamadan sonra bir müddet eski halimizle yaşamaya devam ederken, bir süre sonra alışkanlıklarımızın yanlış olduğunu fark edeceğiz. İşte burası değişimin başladığı yerdir. Yaptığımız bazı şeylerin doğru olmadığını fark ettikten sonra bir daha yapmamaya özen göstererek bilinçaltımızı kontrol edebiliriz. Elbette ki şimdiye kadar başta panik atak olmak üzere birçok depoladığımız olumsuz duygu ve kalıplarımızdan kurtularak ve daha sonra yüklediğimiz anlamları da kontrol ederek ömür boyu mutlu yaşamak bizim elimizde olacaktır.”

 

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