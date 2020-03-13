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13.03.2020 - 02:35 |

Bilirubin Nedir? Bilirubin Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Safra kesesi ve karaciğer hakkında ipuçlarını veren bilirubin maddesidir. Bilirubin maddesinin ölçümü kan testleri ile yapılmaktadır. Peki, vücut için oldukça önemli olan bu madde, yani bilirubin nedir? Bilirubin kaç olmalıdır? Bilirubin yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri nelerdir? İşte, detaylar.

Bilirubin Nedir? Bilirubin Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Bilirubin için yapılan testler idrar yoluyla uygulanmaktadır. İdrar testlerinde bilirubin maddesi BIL şeklinde gösterilmektedir. Bilirubin maddesi karaciğerde bulunur ve sinirim ile vücuttan atılır.

Bilirubin (BIL) Nedir?

Vücudun normal işleyişi sırasında gerçekleşen kırmızı kan hücrelerinin parçalanması anında meydana gelen sarımsı renkteki maddeye bilirubin denmektedir. Bilirubin maddesi karaciğer içerisinde bulunur ve normal koşullarda sindirim yoluyla vücuttan dışarıya atılması sağlanır. Karaciğerin hasar gördüğü takdirde bilirubin maddesi idrar ve kana sızabilir. İdrar değerlerinde gözlemlenen bilirubin, karaciğerde meydana gelebilecek bir hastalık durumunun belirtisi olabilmektedir.

Bilirubin Kaç Olmalı?

Bilirubin normal değer aralığı genel sağlık durumlarına ve yaşa göre değişkenlik göstermektedir. Normal bilirubin değer aralığı:

- Konjuge (direkt) bilirubin seviyesi: 0 ile 0.3 mg/dL arasındadır.
- Total bilirubin seviyesi: 0.3 ile 1.9 mg/dL arasındadır.

Belirlenen bu değer aralıkları doktorlara ve testi yapılan laboratuvara göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Bilirubin Düşüklüğü Nedenleri Nelerdir?

Kan ve idrar testlerinde bilirubin değer yüksekliği olabildiği gibi düşüklüğü de gözlemlenebilmektedir. Bilirubin değerinin düşük olması endişe edilecek bir durum değildir. Bilirubin seviyesinin düşük olması ile ilgili bazı doktorlar kalp rahatsızlıkları ile ilgili olduğunu savunsa da henüz ispatlanmamıştır. Bilirubin düşüklüğünün sebepleri şunlardır:

- Vitamin C takviyesi almak
- Kafein maddesi çok olan içecekler tüketmek
- Etken maddeleri teofilin ve fenobarbital olan ilaçları tüketmek

Bilirubin Yüksekliği Nedenleri Nelerdir?

Bilirubin değerinin yüksek olması sarılık olarak adlandırılan ve cilt yüzeyinde, gözün beyaz kısımlarında sararma olarak görülen duruma yol açmaktadır. Bilirubin maddesi temel olarak karaciğer içerisinde alyuvarların yıkımı sonrasında ortaya çıkan artık maddeler olduğundan, bilirubin yüksekliği vücut içinde anormal seviyede hızlı alyuvar yıkımının olduğu manasına gelmektedir. Bilirubin maddesinin yüksek olmasının nedenleri şunlardır:

- Gilbert sendromu
- Safra taşı ya da pankreasta meydana gelen tıkanmalar
- Karaciğerde hasara sebep olabilecek hastalıklar
- Kan nakli yapılan kişilerde oluşabilen alerjik reaksiyonlar
- Genetik hastalıklar
- Hemolitik anemi hastalığı
- Sarılık
- Orak hücre anemisi hastalığı
- Antibiyotik kullanımı, doğum kontrol haplarının kullanımı ve kullanılan bazı ilaçların mevcut yan etkilerine karşı vücutta gerçekleşen reaksiyonlar
- Safra kesesi iltihapları
- Uzun süreli açlık hali

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