Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir? Bipolar kişilik bozukluğu testi

Bipolar kutupluk iki uçlu duygu durum bozukluğu olarak bipolar bozukluk genel olarak kişilerin hayatını olumsuz etkileyen bir psikolojik rahatsızlıktır. Bipolar bozukluk belirtileri gösteren kişiler bu belirtilerin ne kadar etkili olduğunu görmek için motorlarında bipolar bozukluk detaylarını öğrenmeye çalışır.

Bipolar bozukluk nedir?

Duygu durumunda ani değişimlerin meydana gelmesi, manik depresif olarak bilinen hastalık kişinin duygu durumunda aktivitelerini tamamlamada bozulmalara neden olan bir psikolojik hastalıktır. Günlük hayat içinde gerçekleşen iniş çıkışlarda bipolar bozukluk bulunan kişiler keskin iniş çıkışlara bağlı hayatla ilgili sorunlar yaşayabilir.

Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir?

Bidolar bozukluk kişilerin sosyal hayatlarını oldukça fazla etkileyen bir psikolojik rahatsızlık olarak karşımıza çıkar. Bipolar bozukluk genel belirtileri şunlardır;

- Uyku problemleri

- Uyku ihtiyacında azalma

- Oldukça yüksek bir duygu durumu

- Enerjide artış, yerinde donuma hali

- Konsantrasyonda azalma

- Çok para harcama eğilimi

- Yargılama kapasitesinde azalma

- Cinsel istek artışı

- Kişinin kendisine güveninde artış

- Düşünme ve konuşmada artış

- Madde kullanımında artış bipolar bozukluğu belirtiler olarak karşımıza çıkar. Bu belirtiler 3ten daha fazla görülmesi ve bir haftadan uzun sürmesi bipolar bozukluk olarak adlandırılabilmektedir.

Bipolar depresif belirtileri

- Umutsuzluk ve Karamsarlık

- Hayattan zevk almama

- Unutkanlık

- Değersizlik hissi

- Fazla uyumak

- Ölüm Düşüncesi

- İntihar düşüncesi

- Konsantrasyon güçlüğü

- Unutkanlık gibi durumlar depresyon belirtileri olarak karşımıza çıkar.

Bipolar bozukluk tedavisi birçok kişinin günlük yaşamda karşılaşılan bipolar bozukluk kişilerde farklı aktivite yoğunluk ve sıklıkla görülebilir. Hastalığın tedavisine başlamadan önce hekim tarafından bipolar testi yapılmak zorundadır. Hastaya psikiyatrik tanı konulduktan sonra tedavi biçimi seçilir. Bipolar tedavisi iki şekilde gerçekleşir akut dönemi tedavisi ve koruma dönemi tedavisi olmak üzeredir.

Bipolar bozukluk testi

Bipolar bozukluk aşırı zıt tutumları ifade eden bir durumdur. Bipolar bozukluğa sahip olan kişi genelde mani aşamada olduğunun farkında olmayabilir. Bipolar bozukluğun tedavisi için öncelikle kişinin aile öyküsü alınarak çalışmaya başlanır. Bipolar rahatsızlık için kesin tanı konulması için manik depresif atakların gözlenmesi gerekir. Daha sonra hekim tarafından bipolar bozukluk testi yapılarak bipolar tanısı konulabilir. Ayrıca gerekli görülürse beyin fonksiyonları görüntüleme yöntemlerinden faydalanılarak beyin daha da incelenip bipolar bozukluk tanısı konulabilir.