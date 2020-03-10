Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Bir saatte tüm olumsuzluklardan kurtaran Paul Emery, Türkiye'de!
10.03.2020 - 17:17 |

Bir saatte tüm olumsuzluklardan kurtaran Paul Emery, Türkiye'de!

CEO’lardan kraliyete, hatta pop yıldızlara kadar pek çok tanınmış kişiye rehberlik eden "Dünyanın En İyi Spiritüel Terapisti" Paul Emery, Türkiye'de!  7-15 Mart arasında Richmond Nua Wellness – Spa, 16-29 Mart Richmond İstanbul'da danışanlarıyla bir araya gelecek Emery, sorularımızı yanıtladı.

Bir saatte tüm olumsuzluklardan kurtaran Paul Emery, Türkiye'de!

İngiliz Terapist Paul Emery, bir çeşit duygusal detoks olarak nitelendirdiği QEPR yöntemiyle öfke, fobi, depresyon, sigarayı bırakamama, kilo verememe, yeme bozukluğu, aşk acısı, kronik mutsuzluk gibi duygusal sorunların yanı sıra boyun, bel ve baş ağrısı gibi fiziksel rahatsızlıklarda da olumlu sonuç aldığını belirtiyor. Bu teknikle 2010’da “Dünyanın En İyi Spiritüel Terapisti” ödülünü alan Emery, Türkiye’deki danışanlarına yardımcı olmak istiyor.

Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Psikolog, terapist, insanlara iyi gelen birisi...

Bazı insanlar bana şifacı diyorlar ama ben bir terapistim. Ancak terapistin kelime anlamından farklı bir uygulama yöntemim var. Duygular üzerinden ilerliyorum. Beni psikologlardan da ayıran şey bu.

Sizin geliştirdiğiniz Kuantum Fiziksel ve Duygusal Terapi nasıl ortaya çıktı?

Çok korkan ve endişeli bir ergenlik dönemim oldu. 14 yaşındayken sosyal fobi teşhisi konulmuştu. İnsanlarla konuşmaktan çok endişeleniyordum. Üstesinden gelmeye çalıştım ama etrafta bana yardımcı olacak kimse yoktu. Hep insanlar tarafından kötü davranışlara maruz kaldım. Çalışan bir ailenin çocuğuydum o yüzden psikologlara ve diğer yöntemlere para vermek istemedim. Kendim üstesinden geldim ama 35 yılımı aldı. Kendi kendime hipnoz, NLP yöntemlerini denedim ama hiçbir işe yaramadı. Sonras TFT terapisine denk geldim ve 24 saat içerisinde beni iyileştirdi. Mucize gibiydi. Sadece birkaç noktaya baskı uygulayarak iyileştim. TFT fiziksel reaksiyonu gerçekleştiriyor. Düşünmenin hiçbir anlamı yok. Sorun vücudun düşünceye verdiği tepkide.

Sizin farkınız nedir? Nasıl oluyor da İngiltere kraliyet ailesi üyelerinden Monako Prensi Ernst’e Kate Moss’a kadar bir sürü insan size başvuruyor?

- Benim tekniklerim pek çok farklı problemin çözümü için etkili olabiliyor çünkü genellikle problem dediğimiz şeyler genelde duygusal kökenli. Başarılı ya da ünlü kimselerin bana gelme nedenleri pek çok hastamla aynı: Stres, travma, anksiyete, öfke, endişe... Beni tercih etmelerinin nedeni uygulamalarımın efektif olması. Hatta bazen fiziksel ağrılar bile bu gruba dahil olabiliyor.

Bir saatte tüm olumsuzluklardan kurtaran Paul Emery, Türkiyede

Sürekli kavgaya, şiddete sahne olan dünyanın geleceği nasıl görünüyor, savaşlar azalacak mı, insanların öfkelerinden, hırslarından arınmaları mümkün olabilecek mi?

Bir insan önce kendisine yardımcı olmalı ve öfkesini kontrol altına almayı, ondan kurtulmayı öğrenmeli. Sonra da öğrendiklerini çevresindeki insanlara yaymalı. Bunu yapabilirsek hala bir umudumuz var demektir ama dünya, bildiğimiz dünya olmaya devam edecek.

Peki yıkıcı sonuçlara dönüşmeden öfkeyi kısa sürede kontrol altına almayı sağlayacak bir ipucu verebilir misiniz?

Bunun için özel terapi seansları yapıyorum. Ancak basit ama etkili bir teknikle bir insanın öfkesini bir dakikada gidermek mümkün. Yapılması gereken; bir elin serçe parmağının üzerine diğer elin işaret ve orta parmağı ile aşağıya doğru basınç uygulamak. Öfkenizin yatıştığını hissedene kadar bu harekete devam etmek.

İnsanlara sıkıntıları için evde kendi başına yapabilecekleri önerileriniz var mı?

•Gözleriniz kapalıyken 30 saniye boyunca aklınıza canınızı sıkan bir problem veya artık hatırlamak istemediğiniz bir anınızı getirin.
•Bu sorunu düşünürken sorunun sizi ne derece rahatsız ettiğini düşünüp 0 ile 10 arasında bir puan verin. 0 sizin için tamamen sorunsuz anlamına geliyor olsun, 10 da olabilecek en rahatsız edici seviyeyi temsil etsin.
•Gözleriniz kapalı şekilde sanki yüzünüzü yıkıyormuşçasına alnınızı ve yanaklarınızı merkezden dışarı doğru yumuşak şekilde ovuşturun. Bu teknik sinir bilimi tekniğine dayanıyor ve beyninizin aktif olan kısmında stresi uzaklaştırmak için etkili.
•Bu esnada gözünüzün önüne güzel bir kumsalda 20 adım attığınız bir yürüyüş yaptığınızı getirin. Her adımınızı sesli bir şekilde sayın ve alnınızı ve yanaklarınızı ovuşturmaya devam edin. (Bu tekniği uyguladığınız her seferde ‘kumsalda yürüyüş’ temasını ‘20 adet basamak çıkmak’, ‘20 adet bardağı rafa dizmek’, ‘20 adet çiçeği vazoya koymak’ veya ‘bir topa 20 defa vurmak’ gibi uygun bulduğunuz temalarla da değiştirebilirsiniz.)
•20’yi tamamladıktan sonra yüzünüzü ovuşturmaya devam ederken sizi rahatlatan bir melodiyi iki defa mırıldanın.
•Mırıldanmayı bitirdikten sonra gözlerinizi açın ve direkt karşıya bakın. Kafanızı oynatmadan yüzünüzü ovuşturmaya devam edin ve bu arada gözlerinizi rahatlatmak için en sağa ve en sola doğru bakın. Bunu birkaç kez tekrarlayın.
•Bu tekniği 5 dakika boyunca uygulayın. Daha sonra size sıkıntı veren o sorunu düşünün ve size verdiği rahatsızlığı tekrar derecelendirin. Değişti mi? Artık daha mı az rahatsız ediyor? Yoksa tamamen mi kayboldu?
•Eğer size hissettirdiğini daha da azaltmak istiyorsanız zihninizi tekrar o problemden arındırmayı deneyin, farklı şeyler düşünün ve yukarıda bahsettiğim tekniği problem tamamen kayboluncaya kadar tekrar etmeye devam edin.

7-29 Mart tarihleri arasında Richmond Nua ve Richmond İstanbul’da yöntemlerinizi paylaşacaksınız. Bu yıl programa yenilikler eklediniz mi?

Aslında evet, ekledim! Her zaman hastalarıma yardım etmenin daha iyi yollarını arıyorum. İşte tam da bu nedenle QEPR sürekli gelişen ve çok nadir aynı kalan bir terapi. Bir şeyi öğrenip de sırf kolay ve rahat olduğu için ona takılı kalan terapistlerden değilim. Bu yıl geçen yılki programda yer almayan yenilikler söz konusu: ‘Havening Techniques’ ya da daha bilimsel anlamıyla ‘Amigdala Depolarizasyon Teknikler, son 10 yılda psikoloji ve kişisel gelişim alanında ortaya konan en büyük yenilik! Çok heyecan verici ve zamanla daha da gelişeceğine inanıyorum. Mart ayında Sapanca’daki Richmond Nua ve Richmond Beyoğlu ziyaretim esnasında bunu deneyebilecek ve pek çok özelliklerine dair bilgi edinebilecekler.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün sorumlu olduğunuz konularda daha fazla ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla aranızdaki konulara netlik kazandırmak için adım atabilirsiniz. Gün içinde sizi yoran yıpratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Haftanın programını bugünden yapmak işlerinizi hafifletebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz işlerinize yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çabalayabilirsiniz. İlişkilerinizde kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde yaptığınız işlere daha fazla ciddiyet kazandırabilirsiniz. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konularda gündeminizi meşgul edebilir. Eskide kalan konularla tekrar uğraşmanız gereken zamanlar var. Ev ile ilgili konulara yön kazandırmanız gerekebilir. Güven arayışı içinde olacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygularımız konusunda daha kontrollü olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Gün içinde iletişimde olduğunuz kişilerle ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konulara yön vermek, hız kazandırmak isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklerden etkilenebilirsiniz. Ticari konular ciddiyet kazanabilir. Planlı olmanız gereken zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi konularda kendinizi daha meşgul hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda engelleri aşmak için mücadele verebilirsiniz. İş hayatınızda ilerleme kaydedebilmek için plan yapmanız gerekebilir. İlişkilerinizde yaşayacağınız sıkıntıları abartmamaya özen gösterin. Gerçekçi olmanız gereken zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için planlı davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konulara daha gerçekçi yaklaşacağınız zamanlar var. Gün içinde bedene ait konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde bilemediğiniz konular nedeniyle kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Gizli düşmanlar gündeme gelebilir. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar gerçekleşebilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Kendi iç dünyanızla ilgili engelleri aşmak isteyebilirsiniz. Akışta kalmanız gereken zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda daha fazla sorumluluk altına girebilirsiniz. İşlerinizi yoluna koymak için çaba sarf edebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde kısıtlandığınızı hissedeceğiniz zamanlar var. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Destek göreceğiniz konular olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda ön planda olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Hedeflerinize ulaşmak için plan ve program yapmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularda engelleri açmak için sabırlı davranacaksınız. Üstlerinizle iletişimde olacağınız zamanlarda dikkatli olmanızda fayda var. Annenizle ilgili konular ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yaşadığınız olaylar hakkında bütünü daha rahat görebileceksiniz. Yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. Bugün gerçekçi tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular ilginizi çekebilir. Paylaşımda bulunmak için arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde planlı hareket etmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konular sizi daha fazla meşgul edebilir. Ortaklı konularda güven arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeni şeyler ortaya koymak isteyebilirsiniz. İşlerinizi olgunlaştırmak için çaba sarf edeceksiniz. Maddi işlerinizde yenilenmeye gidebilirsiniz. Banka ile ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konulara kafa yoracağınız bir gündesiniz. Gün içinde yaşayacağınız sıkıntıları atlatmak için çaba sarf edebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkileriniz gün içinde sizi yorabilir. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginNasır Nedir, Nasıl Geçer ?
Estetik Diş Hekimi Onur Öztürk
Estetik Diş Hekimi Onur ÖztürkDişlerimiz Neden Aşınır?
Dermatolog Dr. Neslihan Dolar
Dermatolog Dr. Neslihan DolarAmeliyatsız yüz germe
Hülya Nida
Hülya NidaDoğum haritamızı bilmek ne işimize yarar?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüTellerim çıktıktan sonra dişlerim bozulur mu?
Asuman Korugan
Asuman Koruganİtirazım var
Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman
Uzman Diyetisyen Sevde KahramanMenopoz dönemindeki kadının beslenmesi nasıl olmalı?
Melis Güvenç
Melis GüvençOyunculukta çok sevildim
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKSosyal medya doktorları
Büşra Fatma Gülcü
Büşra Fatma GülcüDoğru planlama yapmak
En Çok İzlenen Videolar
Constance Leyla ile Didem Soydan makyajıConstance Leyla ile Didem Soydan makyajı
9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri
Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaEda İle Ne Konuştuk? - Sibil Çetinkaya
Yükselen Balık Burcu Mart 2020 YorumuYükselen Balık Burcu Mart 2020 Yorumu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir saatte tüm olumsuzluklardan kurtaran Paul Emery, Türkiye'de!

Bir saatte tüm olumsuzluklardan kurtaran Paul Emery, Türkiye'de!

Ayakkabı stillerinde döngüsellik ilkeleri

Ayakkabı stillerinde döngüsellik ilkeleri

Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir?

Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir?

Arabuluculuk nedir? Kimler arabulucu olabilir?

Arabuluculuk nedir? Kimler arabulucu olabilir?

Sıradaki Haber