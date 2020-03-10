Bir saatte tüm olumsuzluklardan kurtaran Paul Emery, Türkiye'de!

İngiliz Terapist Paul Emery, bir çeşit duygusal detoks olarak nitelendirdiği QEPR yöntemiyle öfke, fobi, depresyon, sigarayı bırakamama, kilo verememe, yeme bozukluğu, aşk acısı, kronik mutsuzluk gibi duygusal sorunların yanı sıra boyun, bel ve baş ağrısı gibi fiziksel rahatsızlıklarda da olumlu sonuç aldığını belirtiyor. Bu teknikle 2010’da “Dünyanın En İyi Spiritüel Terapisti” ödülünü alan Emery, Türkiye’deki danışanlarına yardımcı olmak istiyor.

Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Psikolog, terapist, insanlara iyi gelen birisi...

Bazı insanlar bana şifacı diyorlar ama ben bir terapistim. Ancak terapistin kelime anlamından farklı bir uygulama yöntemim var. Duygular üzerinden ilerliyorum. Beni psikologlardan da ayıran şey bu.

Sizin geliştirdiğiniz Kuantum Fiziksel ve Duygusal Terapi nasıl ortaya çıktı?

Çok korkan ve endişeli bir ergenlik dönemim oldu. 14 yaşındayken sosyal fobi teşhisi konulmuştu. İnsanlarla konuşmaktan çok endişeleniyordum. Üstesinden gelmeye çalıştım ama etrafta bana yardımcı olacak kimse yoktu. Hep insanlar tarafından kötü davranışlara maruz kaldım. Çalışan bir ailenin çocuğuydum o yüzden psikologlara ve diğer yöntemlere para vermek istemedim. Kendim üstesinden geldim ama 35 yılımı aldı. Kendi kendime hipnoz, NLP yöntemlerini denedim ama hiçbir işe yaramadı. Sonras TFT terapisine denk geldim ve 24 saat içerisinde beni iyileştirdi. Mucize gibiydi. Sadece birkaç noktaya baskı uygulayarak iyileştim. TFT fiziksel reaksiyonu gerçekleştiriyor. Düşünmenin hiçbir anlamı yok. Sorun vücudun düşünceye verdiği tepkide.

Sizin farkınız nedir? Nasıl oluyor da İngiltere kraliyet ailesi üyelerinden Monako Prensi Ernst’e Kate Moss’a kadar bir sürü insan size başvuruyor?

- Benim tekniklerim pek çok farklı problemin çözümü için etkili olabiliyor çünkü genellikle problem dediğimiz şeyler genelde duygusal kökenli. Başarılı ya da ünlü kimselerin bana gelme nedenleri pek çok hastamla aynı: Stres, travma, anksiyete, öfke, endişe... Beni tercih etmelerinin nedeni uygulamalarımın efektif olması. Hatta bazen fiziksel ağrılar bile bu gruba dahil olabiliyor.

Sürekli kavgaya, şiddete sahne olan dünyanın geleceği nasıl görünüyor, savaşlar azalacak mı, insanların öfkelerinden, hırslarından arınmaları mümkün olabilecek mi?

Bir insan önce kendisine yardımcı olmalı ve öfkesini kontrol altına almayı, ondan kurtulmayı öğrenmeli. Sonra da öğrendiklerini çevresindeki insanlara yaymalı. Bunu yapabilirsek hala bir umudumuz var demektir ama dünya, bildiğimiz dünya olmaya devam edecek.

Peki yıkıcı sonuçlara dönüşmeden öfkeyi kısa sürede kontrol altına almayı sağlayacak bir ipucu verebilir misiniz?

Bunun için özel terapi seansları yapıyorum. Ancak basit ama etkili bir teknikle bir insanın öfkesini bir dakikada gidermek mümkün. Yapılması gereken; bir elin serçe parmağının üzerine diğer elin işaret ve orta parmağı ile aşağıya doğru basınç uygulamak. Öfkenizin yatıştığını hissedene kadar bu harekete devam etmek.

İnsanlara sıkıntıları için evde kendi başına yapabilecekleri önerileriniz var mı?

•Gözleriniz kapalıyken 30 saniye boyunca aklınıza canınızı sıkan bir problem veya artık hatırlamak istemediğiniz bir anınızı getirin.

•Bu sorunu düşünürken sorunun sizi ne derece rahatsız ettiğini düşünüp 0 ile 10 arasında bir puan verin. 0 sizin için tamamen sorunsuz anlamına geliyor olsun, 10 da olabilecek en rahatsız edici seviyeyi temsil etsin.

•Gözleriniz kapalı şekilde sanki yüzünüzü yıkıyormuşçasına alnınızı ve yanaklarınızı merkezden dışarı doğru yumuşak şekilde ovuşturun. Bu teknik sinir bilimi tekniğine dayanıyor ve beyninizin aktif olan kısmında stresi uzaklaştırmak için etkili.

•Bu esnada gözünüzün önüne güzel bir kumsalda 20 adım attığınız bir yürüyüş yaptığınızı getirin. Her adımınızı sesli bir şekilde sayın ve alnınızı ve yanaklarınızı ovuşturmaya devam edin. (Bu tekniği uyguladığınız her seferde ‘kumsalda yürüyüş’ temasını ‘20 adet basamak çıkmak’, ‘20 adet bardağı rafa dizmek’, ‘20 adet çiçeği vazoya koymak’ veya ‘bir topa 20 defa vurmak’ gibi uygun bulduğunuz temalarla da değiştirebilirsiniz.)

•20’yi tamamladıktan sonra yüzünüzü ovuşturmaya devam ederken sizi rahatlatan bir melodiyi iki defa mırıldanın.

•Mırıldanmayı bitirdikten sonra gözlerinizi açın ve direkt karşıya bakın. Kafanızı oynatmadan yüzünüzü ovuşturmaya devam edin ve bu arada gözlerinizi rahatlatmak için en sağa ve en sola doğru bakın. Bunu birkaç kez tekrarlayın.

•Bu tekniği 5 dakika boyunca uygulayın. Daha sonra size sıkıntı veren o sorunu düşünün ve size verdiği rahatsızlığı tekrar derecelendirin. Değişti mi? Artık daha mı az rahatsız ediyor? Yoksa tamamen mi kayboldu?

•Eğer size hissettirdiğini daha da azaltmak istiyorsanız zihninizi tekrar o problemden arındırmayı deneyin, farklı şeyler düşünün ve yukarıda bahsettiğim tekniği problem tamamen kayboluncaya kadar tekrar etmeye devam edin.

7-29 Mart tarihleri arasında Richmond Nua ve Richmond İstanbul’da yöntemlerinizi paylaşacaksınız. Bu yıl programa yenilikler eklediniz mi?

Aslında evet, ekledim! Her zaman hastalarıma yardım etmenin daha iyi yollarını arıyorum. İşte tam da bu nedenle QEPR sürekli gelişen ve çok nadir aynı kalan bir terapi. Bir şeyi öğrenip de sırf kolay ve rahat olduğu için ona takılı kalan terapistlerden değilim. Bu yıl geçen yılki programda yer almayan yenilikler söz konusu: ‘Havening Techniques’ ya da daha bilimsel anlamıyla ‘Amigdala Depolarizasyon Teknikler, son 10 yılda psikoloji ve kişisel gelişim alanında ortaya konan en büyük yenilik! Çok heyecan verici ve zamanla daha da gelişeceğine inanıyorum. Mart ayında Sapanca’daki Richmond Nua ve Richmond Beyoğlu ziyaretim esnasında bunu deneyebilecek ve pek çok özelliklerine dair bilgi edinebilecekler.