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13.10.2020 - 16:46 |

Birçok ünlünün tercih ettiği protez saç nasıl uygulanıyor?

Protez Saç Uzmanı Kadir Kanıkara, yurt dışından ve yurt içinden birçok ünlünün protez saç imkanından faydalandığını belirtti.

Birçok ünlünün tercih ettiği protez saç nasıl uygulanıyor?
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Dünyaca ünlü isimlerin arasında Ben Affleck, Matthew McConaughey, Al Pacino, Kevin Costner, John Travolta, Mel Gibson, Nicholas Cage yer alır. Murat Boz, Kemal Doğulu, Sinan Özen, Coşkun Sabah, Tolga Karel gibi bir çok ünlü isim de protez saç kullanıyor.

Çeşitli sebeplerden saçı dökülen ünlülüler de cerrahi yöntemlere gerek kalmadan, tamamen doğal saçlardan üretilen saç protezleri, kişinin ihtiyacına göre komple ya da bölgesel olarak sabitlenerek uygulanan saç protezinden faydalanıyor.

Protezin saç sunduğu avantajlar ile birçok ünlü ismin de kellik sorununa çare oluyor. Protez saç kişinin kafasına sabitlenerek uygulanır, kullanımı doğal saçtan farksızdır. Saç protezlerinin rengine, şekline ve uzunluğuna kişinin isteğine göre karar verilir. Protezler su ve hava geçirgenliği sayesinde kullanım kolaylığı sağlamasının yanı sıra oldukça da sağlıklıdır.

Bölgesel de uygulanabilir

Protez saç, saç dökülmesi oranına göre çeşitli büyüklüklerde üretilebilmektedir. Kişinin ihtiyacına göre küçük bir bölümden yani bölgesel olabilen protez, bazen de bütün kafayı kapsayan ölçülerde uygulanabilmektedir. Saç protezi kadın, erkek, genç veya yaşlı tarafından sağlıkla ve güvenle kullanılabilmektedir. Saç dökülmesi, saç seyrelmesi veya kellik durumlarında kişiler, doğal insan saçından ve kendilerine uygun şekilde üretilen saç protezlerini kullanarak sorunlarından kurtulabiliyor.

Saç protezi, saç dökülmesi sorunu yaşayan veya seyrek saça sahip kişilerin tercih ettiği bir uygulamadır. Aynı zamanda saç protezi uygulaması, kişilerin saç modellerini belirleyebildiği bir doğal bir saç çözümdür. Saç protezi sayesinde saç sorunundan çabucak kurtulup, işe ya da sosyal hayata hiç ara vermeden devam edilebilir. Doğal saç gibi hareket etme imkanı sunması ve asla peruk gibi durmaması ünlüler tarafından tercih edilme sebepleri arasındadır.

Kolay uygulanması ve kullanışlı olması cazip geliyor

Saç protezinde ilk aşama ölçülendirmedir. Bu aşama saç protezinin en temel adımıdır ve kesinlikle hatasız olmalıdır. Saç protezi ölçülendirme aşamasında kişide saç bulunmayan bölümler üzerinden yapılan işlem sırasında, kişinin yüzü ve kafa yapısı da dikkate alınarak simetrik bir kalıp oluşturmaktadır.

İkinci aşama ise yerleştirmedir. Protez saç uygulamasında kişiye en uygun saç rengi ve saç teli özelliklerine de karar verilir. Uygulamanın başarısı için protezi yerleştirme aşamasında çok dikkat edilmesi gerekiyor.

Saç protezi işleminde üçüncü yani son aşama ise tasarımdır. Saç protezi tasarım aşaması, kişiye özel hazırlanan ve kafaya sabitlenen saç protezinin bireyin yüz yapısına göre şekillendirilmesi ve kesilmesi işlemlerini kapsar.

Saç protezinde, saçların ömrü kullanılan ürün ile tercih ettiğiniz modele göre değişmektedir. Kişinin saç protezini kullanma yani bakımına gösterdiği özen de saç protezinizin ömrünü belirlemektedir. Aynı ürün kalitesine sahip bir saç protezini bir kişi ortalama 1 -1,5 yıl kullanırken bir başkası özenli bakınla 4-5 yıl kullanabilmektedir.

Birçok ünlünün tercih ettiği protez saç nasıl uygulanıyor

Protez Saç Uzmanı Kadir Kanıkara

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