11.02.2020 - 14:19 |
Birini kendimize nasıl aşık edebiliriz?
Sevgililer Günü'ne özel PembeNar TV'ye konuk olan Gülen Gündüz Yılmaz "Birini kendimize nasıl aşık edebiliriz?" sorusuna cevap verdi.
Aşık olduğunuz kişinin de size aynı şeyleri hissetmesini istiyorsanız izleyeceğiniz bazı yöntemlerle bunun üstesinden gelebilirsiniz. Sevgililer Günü yaklaşırken kendinizi yalnız hissetmek yerine şimdi başlayarak aşık olduğunuz kişinin de size aşık olmasını sağlayabilirsiniz. PembeNar TV'de konuğumuz olan Yazar, Konuşmacı, Eğitmen Gülen Gündüz Yılmaz birini kendinize aşık etmenin püf noktalarını anlattı.
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