Bit Nasıl Oluşur? Biti Önlemek İçin Doğal Yöntemler

Bitlerden korunmak için öncelikle bu canlıları iyi tanımak gerekecektir.



Bit Nasıl Oluşur?



Bitler hem insanlarda hem de çeşitli memeli hayvanların vücutlarında yaşayabilir. Bu canlılar sıcakkanlı parazitler olarak anılmaktadır. Ve üç evrede oluşurlar. İlk evreleri "sirke" denilen yumurta aşamasıdır. Bu aşamanın ardından larva haline geçen bitler, sonrasında erişkin hale gelirler. Bu her üç aşama da insan sağlığı için bir tehdit anlamına gelmektedir.



Bitlerin oluşumunda halk arasında yanlış bazı yargılar bulunmaktadır. Özellikle bunların pis insanların vücutlarına ve saçlarına yerleştiği düşünülmektedir. Ancak bu tamamen yanlış bir düşüncedir. Çünkü bitlerin oluşumu için insan vücudunun ısısı yeterlidir. Saç ve vücudun temiz ya da kirli olmasının bu canlıların üremesinde bir faktörü bulunmaz. Buna göre bitler, temiz vücut ve saçlarda da yerleşebilir.



Hızlı üreyen bu canlılar, birçok şekilde insana geçebilir. İnsanlar arasındaki temas, aynı kişisel bakım malzemelerinin kullanılması gibi etkenler bitlerin geçmesinin nedenidir. Bazı durumlarda insanlarla çok yakın mesafede oturmak bile bitin oluşumu için bir neden sayılabilir.



Biti Önlemek İçin Doğal Yöntemler



Biti önleyebilmek için öncelikle çok dikkatli olmakta yarar görülmektedir. Saç derisinde hissedilen ufak bir kaşıntı bile bit alarmı olabilir. Bu sebeple saçların, özellikle küçük çocukların saçlarının sürekli kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir. Eğer herhangi bir bit oluşumu varsa, bir süre diğer insanlarla temastan kaçınmak, bitin yayılmasını engelleyecektir.



Tarak, saç fırçası, toka gibi ürünlerin kişiye özel olması büyük değer taşımaktadır. Bunların paylaşımlı şekilde kullanılması, bitlerin geçmesi için bir etkendir. Dolayısıyla kişisel bakım ürünleri, kişiye özel şekilde kullanılmalıdır. Kuaför gibi ortamların dikkatle seçilmesi, bu konuda önemlidir. Yeterince güvenilmeyen kuaför salonları tercih edilmemelidir.



Biti engellemek için haftada bir kez saçların elma sirkeli suyla yıkanması tavsiye edilir. Elma sirkesi, bitin yumurtaları dahil her evresinde etkili olmaktadır