Bitter Çikolata Faydaları Nelerdir? Bitter Çikolata Yemek Neye İyi Gelir?

Bitter çikolata, yüksek kakao oranına sahip bir çikolata çeşididir. Koyu rengiyle diğer çikolatalardan ayırt edilebilen bitter, insan sağlığına fazlaca destek verir. Ancak bu noktada tüketilen bitter çikolatanın kakao oranının %70’den fazla olmasına dikkat edilmelidir.

Bitter Çikolata Faydaları Nelerdir?

- Vücutta yer alan serotonin hormonunu artırarak stres seviyesini düşürür ve dağınık ruh halini engeller.

- Kandaki kötü kolesterolü düşürerek kolesterol dengesini sağlar.

- İçeriğindeki lif oranı sayesinde tokluk hissi oluşturur. Böylece diyet listelerine dahil edilir.

- Flavonoid bakımından zengin bir yiyecek olduğu için cildi zararlı ışınlara karşı korur.

- Yüksek tansiyonu ve kan basıncını düşürür.

- Kan dolaşımı üzerinde etkili olduğu için yaşlanma belirtilerini geciktirir.

- Bilinç gerilemesi, demans ve inme tarzındaki hastalıkların oluşma riskini azaltır.

- Beyin fonksiyonlarını geliştirdiği için hafızayı kuvvetlendirici bir etkiye sahiptir.

- Vücutta doygunluk hissi oluşturduğu için tatlı ve tuzu krizlerine engel olur.

- Öksürük oluşumuna sebep olan sinirleri rahatlattığı için kronik öksürüğe iyi gelir.

- Kakao çekirdeklerinde bulunan bileşen sayesinde ishal hastalığından dolayı ortaya çıkan semptomları azaltır.

- Beyne giden kanın dolaşımı hızlandığı için görme fonksiyonları üzerinde iyileştirici bir etki bırakır.

- Güçlü bir antioksidan olarak kabul edilir, sistematik hastalıklara karşı koruyucu özellik taşır.

- Yetişkin bir insanın günlük manganez ihtiyacının %98’ini karşılar.

Bitter Çikolata Yemek Neye İyi Gelir?

Kötü kolesterolün damarlarda toplanması engellendiği için damar sağlığını destekleyen bir yapıdadır. İçeriğinde yer alan fenol bileşenleri sayesinde vücuttaki serbest radikallere karşı mücadele edilir. Antioksidan özelliği sayesinde vücuda zarar veren oksidanların oluşumuna engel olur. Ayrıca pek çok kanser türüne yakalanma ihtimalini düşürür.

Bitter çikolata kalp krizi geçirme olasılığını büyük bir oranda düşürür. Bu sebeple kalp sağlığına iyi gelir. Kan akışında etkilidir ve kan pıhtısı oluşumunun önüne geçer. Kandaki şekeri optimum düzeyde tuttuğu için şeker hastalığına iyi gelir. Diyabet hastalarının kan şekeri düzeyini kontrol etmesine yardımcı olur. Retinaya giden kan damarlarını besler ve görme bozukluklarına karşı iyi gelir.

Bitter Çikolatanın Cilde Faydaları Nelerdir?

Bitter çikolata, düzenli tüketildiği takdirde cildin parlak bir görünüme kavuşmasını sağlar. Çikolatada bulunan kakao özleri sayesinde cildin hidratasyon yapması engellenir, cilt yüzeyi korunmasında önemli rol oynar. Ayrıca serbest radikallere karşı verilen mücadele sayesinde cildin zarar görmesini engelleyerek korunmasına yardımcı olur.

Bitter Çikolatanın İçeriği Nasıldır?

Bitter çikolata, süt ve kakao yağları içerir. Aroma vericiler kullanılarak tadındaki bozukluklar giderilebilmektedir. Bütün haliyle kakao kullanıldığı gibi kakao tozu da kullanılabilmektedir. Ayrıca içinde yüksek miktarda şeker bulunur. Duruma göre fındık, fıstık, üzüm, bisküvi, badem gibi ek maddeler içerebilir.

Bitter çikolata tüketilmeden önce içeriğinin kontrol edilmesi gerekir. Herhangi bir maddeye karşı alerjisi olan kişilerin tüketmemesi, yanlışlıkla tüketildiği zaman en yakındaki sağlık kuruluşuna başvurması gerekir.