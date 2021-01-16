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16.01.2021 - 17:18 |

Böbrek Ağrısı Neden Olur? Sol Ve Sağ Böbrek Ağrısı Nelerin Habercisi Olabilir?

Böbrekler, üst karın bölgesindeki kaslara yerleşmiş olan fasulye şeklinde bir organdır. Böbrekler, göğüs kafesinin hemen altında, karnınızın arkasında, omurganızın her iki tarafında ve sırta yakın bir yerde yer alır. Böbrek ağrısının altında yatan bir hastalık ya da travmadan kaynaklanıyor olabilir. Ama bazen sırttaki bazı ağrılar, böbrek ağrısı ile karıştırılabilir. Böbrek ağrısı neden olur? Böbrek ağrısı neyin habercisidir? İşte, tüm detaylar.

Böbrek Ağrısı Neden Olur? Sol Ve Sağ Böbrek Ağrısı Nelerin Habercisi Olabilir?
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Böbrekler, vücudun hem sağ hem de sol tarafına simetrik bir şekilde yerleştirilmiş önemli bir organdır. Ama sağ böbrek, karaciğerden dolayı sol ciğerden biraz daha aşağıda bulunur. Böbreklerin asıl işlevi, fazla sıvıyı ve kandaki atıkları vücuttan uzaklaştırmaktır.

Sol ve Sağ Böbrek Ağrısı Nelerin Habercisi Olabilir?

Böbrekler, vücut dengesinin korunmasında da önemli bir görev üstleniyor. Böbrekler, kırmızı kan hücresi üretimini, kan basıncını, asit düzenlemesini düzenleyen ve kalsiyum, potasyum, sodyum ve diğer elektrolit metabolizmasını etkileyen önemli hormonlar üretir. Böbrek ağrısı şunların habercisi olabilir;

İdrar yolu enfeksiyonları

Hidronefroz (böbrek büyümesi)

Mesane enfeksiyonu (sistit)

Böbrek kanseri

Böbrek taşları (nefrolitiazis ve / veya üreterolitiazis)

Glomerülonefrit

Böbreği sıkıştıran bir şeyin varlığı (büyük bir tümör gibi)

Polikistik böbrek hastalığı (doğuştan)

Böbreklerde kan pıhtıları (böbrek ven trombozu)

İdrar akışının kısmen ya da tamamen tıkanmasına neden olacak böbrek sistemindeki konjenital malformasyonlar

Böbrek dokusuna zarar veren toksinler ya da ilaçlar (Böcek ilaçlarına maruz kalma ve ibuprofen gibi ilaçların kronik kullanımı)

Son dönem böbrek hastalığı

Hamilelik

Penetran (delici) travma ya da künt travma sonrasında oluşan böbrek laserasyonu

Böbrek Ağrısının Başlıca Belirtileri

Çoğu zaman böbrek ağrıları ile sırt ağrılarını birbirinden ayırmak zor bir hal alıyor. Genellikle ağır bir yük kaldırma ya da yaşanan bir travma sonucunda ortaya çıkan sırttaki ağrılar, aşağıda hissedilebiliyor. Böbrek ağrıları ise, hemen kaburgaların altında sırt ağrılarından daha yüksekte ve daha çok hissedilir. Çok keskin bir ağrıdır ve bu nedenle kasıklara ya da karın bölgesine doğru yayılabilir. Böbrek ağrılarının başlıca belirtileri;

Ağrılı idrara çıkma

Ateş

Kabızlık ya da ishal

Yorgunluk

İsilik

İdrarda kan

Kusma

Mide Bulantısı

Baş Dönmesi

Titreme

Böbrek fonksiyonlarının giderek daha da tehlikeli bir hal alması ile böbrek ağrısı birlikte ortaya çıkabilecek diğer semptomlar ise;

Ağızda metalik tat,

Şişme ve nefes darlığı,

Ağız kokusu gibi belirtilerdir.

Böbrek Ağrısı Neden Olur?

Böbrek ağrısı, bunun altında yatan pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Böbrek ağrısına yol açan böbrek hastalıklarının nedenlerinin çoğu, böbrek fonksiyonunun kronik ve akut olarak etkileyen hastalıklardan kaynaklanabilir. Bazen doğumdan kaynaklanan rahatsızlıklardan dolayı da böbrek ağrısı ortaya çıkabilir. Bazı insanların böbreklerini etkileyen genetik bir anormallik olabilir. Aynı zamanda böbrek ağrısı, böbrek taşları, hamilelik ve travmatik olaylar nedeni ile de ortaya çıkabilir.

Böbrek Ağrısı Nasıl Tedavi Edilir?

Böbrek ağrısı şikayeti ile hekiminize başvurduğunuzda hekiminiz, öncelikle detaylı bir şekilde tıbbi öykünüzü duymak ister ve sizi fiziki bir muayeneden geçirir. Böbrek ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran hastalara genellikle kan sayımı, böbrek fonksiyonu testleri ve idrar testleri yapılması gerekir. Hastanın cinsiyeti ve yaşı uygunsa, hastanın hamilelik şüphesi varsa gebelik testi de istenebilir.

Böbrek ağrısının temelinde yatan sebep tespit edildikten sonra tedavi yapılması amaçlanır. Hekim, böbrek taşından şüpheleniyorsa BT (Bilgisayarlı Tomografi) görüntülemesi, renal ultrason ve (renal protokol veya kontrastsız spiral CT) yapılır. Bazı durumlarda hastanın fazla X ışınına çok fazla maruz kalmaması için ultrason ile yapmayı tercih edebilir.

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