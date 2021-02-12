Böbrek Hastalıkları Nelerdir? Tüm Böbrek Hastalıkları İle İlgili Detaylar...

Böbrek ağrıları genel olarak sızlama, acıma, yanma veya böbrek bölümünde oluşan kronik ağrıları ile belli olmaktadır.



Böbrek Hastalıkları Nelerdir?



Böbreklerin genel olarak üzerine düşen görevi yapmaması nedeni ile böbrek rahatsızlıkları ortaya çıkmaktadır. Böbrekler üre ile birlikte kan içerisinde yer alan bütün atık maddeleri süzer ve idrar ile dışarı atmaktadır. Böbrek tedavisi genel olarak ilaç ve bitkisel kürler ile yapılmaktadır. Böbrekte oluşan rahatsızlıkların adı ise şu şekildedir;

Böbrek Taşı

Böbrek İltihaplanması

Böbrek Tümörü

İdrar Yolu İltihabı

Genetik Böbrek Hastalığı

Kalıtsal Böbrek Hastalığı

İdrar Yolu Daralması

İdrar Yolu Tıkanması

Böbrek Kitlesi

Damarsal Böbrek Hastalığı

İlaca Bağlı Böbrek Rahatsızlığı

Yüksek Tansiyonlu Böbrek

Şekere Bağlı Böbrek

Enfeksiyon Nedenli Böbrek

Romatizmalı Böbrek

Gebelik Zehirlenmesi

Nefrit Nedir?



Nefrit, nefronların iltihap kapması sonucunda oluşan bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık genel olarak böbrek yetmezliğine sebep olmaktadır. Bu rahatsızlık herkeste farklı bir şekilde ilerlemektedir. Bu rahatsızlık yüzünden kişilerin sürekli tedavi görmesi gerekebilir.



Albumin Nedir?



Böbrek içerisinde bulunan idrar süzme bölümünün tam olarak çalışmaması sonucunda oluşan bir rahatsızlıktır. Genel olarak bu hastalık ilaç tedavisi sonucunda geçmektedir.



Böbrek Taşları



Böbrek taşları genel olarak, idrar yolu içerisinde bulunan iltihap sonucunda meydana gelmektedir. Bu iltihap, tıkanma ile oluşmaktadır. Oluşan iltihap çökerek, böbrek taşlarını meydana getirmektedir. Kişiler bu hastalık boyunca ciddi ağrılar çekebilmektedir.



Üremi



Üremi hastalığı genel olarak böbreğin yeterli bir şekilde üreyi süzmemesi durumunda oluşmaktadır. Bu hastalık kan içerisine yer alan üre miktarının çoğalması sonucunda oluşmaktadır.



Böbrek Kanseri



Böbrek kanseri genel olarak orta yaş grubunda çıkmaktadır. Bununla beraber çocuk tümörü olmak üzere iki alternatiften oluşmaktadır. Orta yaş grubunun sahip olduğu tümör cinsine renal hücreli karsinom denilmektedir. Çocuk tümörü cinsine ise Wilm’s Tümörü ismi verilmektedir. Bu iki tümörün en büyük belirtisi ise kişinin ağır bir şekilde böbrek sancısı çekmesidir. Erken teşhis edilmesi durumunda ise rahat bir şekilde kişiler tedavi olabilirler.



Böbrek Yetmezliği



Böbrek yetmezliği iki farklı türe ayrılmaktadır. Bunlar akut böbrek yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliğidir. Bu hastalık genel olarak, böbreklerin tam işlevini yapmaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu hastalığın tespiti kan içerisinde bulunan kreatinin ve üre fazlalığına bakılmaktadır. Böbrek yetmezliği birçok kişide görülen, en çok bilinen rahatsızlıklardan biridir.