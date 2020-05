Böbrekler Görevi Nedir? Vücutta Böbrek Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

Tüm omurgalı canlılar fasulye şekline benzeyen 2 tane organa sahiptir. Bu organlara ise böbrek denmektedir. Oldukça fazla sayıda görevi bulunması ile beraber, bir nevi sağlıklı yaşamın temel taşını oluşturur. Bu sebepten dolayı böbrek sağlığını korumak için gerekli unsurlar her daim ele alınmalı ve çok dikkatli şekilde uygulanmalıdır.



Böbrekler Görevi Nedir?



Diğer organlar ile beraber senkronize şekilde çalışan böbrekler, insan sağlığı konusunda pek çok farklı görev üstlenmiş durumda.



- Artık ürünlerin vücuttan uzaklaşmasına imkan tanır.

- Dengeli şekilde elektrolit seviyelerini korur.

- Kan basıncını düzenler.

- Vücutta sıvı dengesini korur.

- Asıl görevleri homeostazı sürdürmektir.



Bu gibi temel görevleri kapsamında vücudun sağlıklı ve temiz şekilde çalışmasına imkan tanıyacak en önemli organlardan biridir. Özellikle sıvı seviyesi ile beraber elektrolit dengesinin yanı sıra, vücudun iç çevresini tutarlı ve dengeli şekilde tutma noktasında çok önemli görevleri yer almaktadır.



Vücutta Böbrek Nerede Bulunur ve Özellikleri Nelerdir?



Vücutta böbreğin bulunduğu yere bakılacak olursa; omurganın her iki tarafında ve karın boşluğunun arka noktasında yer aldığını söylemek mümkün. Yani bel bölgesinde sırt kısmında arka tarafta bulunmaktadır.



Özellikle sağ böbrek sol böbrekten biraz daha küçüktür. Bunun nedeni karaciğere yer açmak ve daha sağlıklı şekilde çalışma potansiyel oluşturmaktır. Erkeklerde her böbrek 125 ila 170 gram arasında değişkenlik gösterirken, bu durum kadınlar için 155 ila 155 gram arasında farklılık yaratmaktadır. Ancak görev açısından ele aldıkları ve gerçekleştirdikleri görevler ile özellikler aynıdır. Bu doğrultuda kan böbreklere damarlardan girmek suretiyle yine aynı şekilde damarlardan çıkarak görevini sürdürür.



Böbrekler aynı zamanda diğer organlara göre daha küçük bir yapıya sahiptir. Ancak kalbi destekleme noktasında %20 ve %25 gibi önemli bir oranda görev üstlenmektedir. Bu doğrultuda böbrek fonksiyonlarının sağlıklı şekilde çalışabilmesi için, bu konuda kişi kendi sağlığına dikkat etmeli ve gerekli önlemleri almalıdır.