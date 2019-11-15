Boğaz ağrısı için tuzlu su ile gargara önerisi - Boğaz ağrısına tuzlu su iyi gelir mi?

Tuzlu su ağrılı ve şişmiş boğazları iyileştirmek için bilinen en eski tedavilerden biridir. Sadece bildiğimiz sofra tuzu ve su kullanıldığından, tuzlu su karışımı hazırlamak hem hızlı, hem de ucuz bir yöntemdir. Ancak boğaz ağrısı için tuzlu su tedavisi geçici bir çözüm sağlar.

Eğer boğaz ağrınız bütün gün boyunca kesilmeden devam ediyorsa, ağrının yanında yüksek ateş, titreme hissi gibi diğer belirtileri yaşıyorsanız veya bademcikleriniz iltihaplanmışsa, o zaman sıradan bir boğaz ağrısı değil streptokok boğaz ağrısı yaşıyor olabilirsiniz ve bu medikal ilgi gerektiren daha ciddi bir durumdur. Boğaz ağrısına iyi gelen ve evde yapabileceğiniz, tuzlu su karışımından başka yöntemler de mevcuttur.

Tuzlu suyun boğaz ağrısına iyi gelme sebebi ağız bölgesini temiz ve nemli tutmasıdır. Genellikle boğaz ağrısı yaşayan kişilerde kötü nefes kokusu problemi de görülür. Tuzlu su karışımı ise ağızdaki kokuyu azaltır. Tuzlu su ile gargara yapmak, boğaz ağrınız azalma işaretleri gösterene dek tekrarlanabilir ve sık olarak yapılmasında bir sakınca yoktur.





Yarım çay kaşığı sofra tuzunu, bir bardak ılık su ile karıştırın. Tuz iyice çözünene dek bir kaşık yardımıyla karıştırın. Çözeltiden bir yudumu ağzınıza doldurun, kafanızı arkaya yatırın ve gargara yapın. Ağzınızdaki sıvıyı tükürün ve tekrarlayın. Küçük çocukların tuzlu su ile gargara yapmasına izin vermeyin çünkü sıvının tükürülmesi gerektiğini anlamayabilirler.

Boğaz ağrısı için tuzlu su, bu problemin evde uygulanabilecek tek tedavisi değildir. Ilık elma şırasıyla, limonatayla ve hatta ağız gargarası / çalkalama suyuyla gargara yapmak geçici olarak boğaz ağrısının azalmasını sağlayabilir. Soğuk veya ılık içecekler içilebilir. İçebilecek soğuk içecekler arasında buzlu su, meyve suları veya gazlı içecekler mevcuttur.

Soğuk içecekler boğazdaki şişmeyi ve enflamasyonu azaltarak faydalı olurlar ancak tüketimleri abartılmamalıdır. Tavuk suyuna çorba, çaylar veya ballı su içilebilecek ideal ılık içeceklerdendir. Sıcak içecekler boğazınızı daha çok tahriş edebileceğinden tercih edilmemelidirler.

Boğaz ağrısı durumunda günde 8 - 10 bardak sıvı tüketmeye gayret edin. Eğer gıdaları yutmakta zorluk yaşıyorsanız bir süre için yumuşak yiyecekler tüketin. Sade makarna, patates püresi, buharda pişmiş meyveler ve sebzeler kolay tüketilebilecek yumuşak gıdalardandır. Turunçgillerden, boğazı tahriş edebilecekleri için kaçınmak tavsiye edilir.

Boğaz ağrılarının %90’ına virüsler sebep olur. Ancak bazı kişilerde problem streptokok boğaz ağrısıdır ve bunun tedavisi için antibiyotik kullanımı gerekir. Boğaz ağrısı için tuzlu su gibi çözümler ağrıyı azaltsa da hastalığı iyileştirmeyecektir. Bu durumda doktorun önerdiği antibiyotik tedavisine bir an önce başlamak gerekir.

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