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16.01.2021 - 18:19 |

Boğazda Yanma Neden Olur? Boğazda Yanma,batma Ve Gıcık Nelerin Habercisi?

Boğaz yanması, yutkunmayı ve yemek yemeyi zorlaştıran özellikle de kış aylarında çok insanın muzdarip olduğu bir sağlık sorunudur. Boğaz yanması, kış aylarında çoğalsa da kimi zaman yaz aylarında da meydana gelir. Bu konuda kaygılanmadan önce boğaz yanmasının sebebini öğrenmeniz gerekir. Sizler için boğazda yanma nedir? Neden olur? Tüm detayları derledik.

Boğazda Yanma Neden Olur? Boğazda Yanma,batma Ve Gıcık Nelerin Habercisi?
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Boğaz yanması, bir hastalık değil hastalığa başlı meydana gelen bir belirtidir. Bunun için boğaz ağrısını tedavi etmeden önce boğaz ağrısına neden olan sağlık sorununun belirlenmesi gerekir.

Boğazda Yanma, Batma ve Gıcık Nelerin Habercisidir?

Boğazda yanma, bir hastalıktan dolayı ortaya çıkan bir belirtidir. Yutkunmayı ve yemek yemeyi zorlaştıran bu rahatsızlık pek çok hastalıktan kaynaklı bir şekilde ortaya çıkabilir. Tonsilit, GÖRH (Gastroözofageal Reflü Hastalığı), farenjit ve alerjik rinitten kaynaklı olabilir. Boğaz ağrısının tedavisine başlamadan önce boğaz ağrısının altında yatan temel nedenin araştırılması gerekir. Tanı koymak için boğaz yanmasına eşlik eden diğer semptomların da değerlendirilmesi gerekir.

Farenjit, boğazın arka kısmında bulunan yutak bölgesinin iltihaplanması durumudur. Kış aylarında franjit hastalığının görünme olasılığı daha da artar. Çünkü soğuk havalarda bağışıklık sistemi zayıflar ve vücut enfeksiyona daha açık hale gelir. Bu hastalık özellikle de virüs, bakteri gibi mikribiyal ajanlar ve öğretmenlik mesleği gibi çok konuşmayı gerekli kılan mesleklerde saman nezlesi, sigara kullanımı, yeterli sıvı alınamaması, aşırı soğuk ve sıcak besinler tüketilmesi, reflü, yoğun baharat tüketimi gibi etkenler reflüye neden olabilir. Farenjit akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır.

Boğaz Yanmasına Ne İyi Gelir?

Boğaz yanması sorunu farenjit ya da tonsilit sonucunda ortaya çıkmışsa;

1 su bardağı kaynatılıp ılıtılmış suyun içine 1 çay kaşığı sofra tuzu ekleyerek gargara yapabilirsiniz.

Çok sıcak besinler tahrişe neden olur. Bu nedenle besinleri olabildiğince soğuk tüketmek gerekir.

Kuru hava boğazda tahrişe neden olacağı için havayı nemlendirmek gerekir. Papatya, melisa ve ıhlamur çayı gibi bitki çaylarını bol miktarda tüketmek, boğazınızı önemli ölçüde rahatlatır.

Çok acı ve baharatlı besinler tüketmekten kaçınmak gerekir.

Boğaz yanması, reflü sonucunda ortaya çıkmışsa reflünün tedavisini bir an önce olmanız gerekir.

Kafeinli, alkollü içeceklerden uzak durmalı ve çikolatayı olabildiğince az tüketmelisiniz.

Çiğ sebze ve meyveleri tüketerek ne kadar rahatsız ettiğini görmek gerekir.

Yatak başlığını 15-20 cm kaldırmak gerekir.

Sıkı kemer ve korse kullanımından kaçınmanız gerekir.

Fazla kiloları vermek sizi büyük ölçüde rahatlatır.

Boğaz yanması, alerjik rinit nedeni ile ortaya çıkmışsa alerji testi yaptırarak alerjiye neden olan maddeyi bulmak ve o maddeden olabildiğince uzak durmak gerekir.

Aynı zamanda zencefil ve balı ılık suyla karıştırarak tüketebilir ve boğaz ağrınızın hafiflemesini sağlayabilirsiniz.

Boğaz ağrısından korunmak için düzenli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermeniz gerekir.

Boğaz Yanmasının Nedenleri Nelerdir?

Boğazda yanma hissi olmasının nedenlerinden birisi ve en çok görülen nedeni de bademcik iltihabıdır.

Faranjit de boğaz ağrısına neden olan hastalıklar arasında yer alır.

Larenjit, gırtlak iltihaplanması olarak da bilinir. Bu hastalık da genellikle boğaz yanmasına neden olur. Soğuk kış aylarında grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı hastalıklar boğaz ağrısına neden olur.

Sinüzit

Alerjiler ve sinüs enfeksiyonları

Bronşit ve zatürre gibi hastalıklar boğaz yanmasına neden olur.

Hamilelik ve buna bağlı olarak boğaz kuruluğu da boğaz ağrısına neden olabilir.

Alkol ve sigara kullanımı gibi zararlı alışkanlıklar ciddi boğaz ağrılarına neden olabilir.

Bazı dekonjestanların çok fazla kullanılması

 

 

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