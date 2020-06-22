Bonsai Ağacı Özellikleri Nelerdir? Bonsai Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

Dünyaya bonsai ağaçlarını tanıtanlar Japonlar olsa da aslında ilk olarak bonsai ağaçlarını yetiştirenler Çinlilerdir. Çin hanedanlarının bahçelerinde görselliğe verdikleri önem ile geliştirilen saksı içerisinde doğada bulunan ağaçların minyatürünün yetiştirilmesi bonsai olarak adlandırılır. Elbette her saksıda yetişen küçük bitki bonsai olarak anılmaz. Bonsaide bir estetik görünüm kaygısı bulunmaktadır ve oldukça estetik görünen küçük ve çok güzel olan ağaçlardır.



Bonsai Ağacı Özellikleri

Bonsai bitki türlerinden biri değildir. Çok sayıda ağaç türü bonsai formuna çevrilebilir.

Bonsai iç mekanda yetiştirilebileceği gibi dış mekanda da yetiştirilir. Bitkinin büyük formunun yetişme koşullarının aynısı bonsai formu içinde geçerlidir. Bir çam bitkisi dışarıda yetişebilirken evde yetiştirilecek bonsailer tropikal ağaçlardan oluşur.

Bonsailer sürekli olarak yeşil renkte kalmazlar. Dört mevsimi yaşayarak yaprak döker ve yeniden çiçek açarlar.

Doğal şekilde minyatür kalmadıkları için sürekli bakım ve kontrol isterler.

Bonsai yetiştirebilmek kolay değildir, çok fazla çaba ve emek gerekmektedir.



Bonsai Ağacı Nasıl Yetiştirilir?



Bonsai yetiştirebilmek için bodur çalı türlerinin seçilmesi gerekmektedir. Özellikle bu işe yeni başlayan biri için bodur çalılar daha kolay yetiştirilebilir. İstenilen bonsai türüne karar verdikten sonra ağacın seçimi önemlidir. Boyuna göre kalın gövdeye sahip olan ağaçlar ve gövdeden yeterli sayıda, her yöne dal çıkaran ağaçlar seçilmelidir.



Seçilen ve alınan ağacın toprağa ekilmesinin ardından en önemlisi sulama işlemidir. Ne gereğinden az sulama yapılmalı ne de gereğinden fazla sulama yapılmalıdır. Hali hazırda büyümüş bir ağaç ekildiğinde dalları istenilene uygun şekilde budayarak ve şeklini düzenlemek için gerekli bölgeleri tel ile sararak enfes ağaçlar üretebilirsiniz. Fakat direk tohum olarak çıkmasını beklediğiniz ağaç fidan olduktan sonra ağacın dallarının büyümesini istediğiniz yönlerini açık bırakıp diğer bölgelerini teller ile sararak istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ardından ise ağacın türüne göre ısı ve ışık ayarlanarak bitki büyüdükçe budamaya devam edilmelidir.