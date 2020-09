Border Collie Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Border Collie Cinsi Hakkında Bilgiler

Border collie köpekler, İngiltere ve İskoçya sınırında yaklaşık olarak 300 yıl boyunca koyun çobanı köpeği şeklinde kullanılan bir ırktır. En zeki ırklardan olan border collie ırkı pek çok yetenek yarışmalarında çok başarılıdır.



Border Collie Köpek Cinsi



Bu köpekler genel olarak en zeki köpek şeklinde bilinen ve aktif olarak sahada da görevler alabilen bir köpektir. Bu köpeklerin çok hassas olan koku duyularına sahip olmaktadır. Eğitimlerine bakılacak olur ise karakteri çok hızlı bir şekilde değişiklik gösterebilir. Bu köpekler, ailesine ya da sahibine her daim çok sadık bir şekilde yaklaşım gösterirler.



Border Collie Köpek Cinsi Fiziksel Özellikleri



Border collie köpekler, yaklaşık olarak 51 cm yüksekliğindedir. Bu köpekler 14 kg ile 23 kg ağırlığında bir ırk olup çoğunluk siyah ya da beyaz ve de uzun kürke sahiptirler. Kızıl ya da üç renkli olan cinslerine de nadiren rastlanmaktadır.



Border Collie Köpek Cinsi Karakter Özellikleri



Border Collie köpekler genel olarak akıllı ve de kararlı yapısı ile fazla cesurdur. Genelde ailesi ve sahibi olarak tanıdığı kişilere bağlılık sergilerler. Oyuncu ve de meraklı karakterleri sayesinde çocuklar ile birlikte çok iyi vakit geçirebilirler. Enerjik ve de sevimli bir ırk olan border collie köpekler diğer pek çok sayıda köpek ırkına göre çok daha fazla görevler yapma aşkına sahiptirler. Verilen görevleri hemen yerine getirmekten memnun olan bu köpekler birde görevi başarılı bir şekilde sonlandırdığında motivasyon amacı ile ödüllendirilir ise dünyanın en mutlu olan köpeği olacaktır. Köpek eğitimi konusunda bu köpekler başarısı ile pek çok ülkede ün salmıştır. Border Collie köpekler birçok alanda da aktif olarak kullanılmaktadırlar. Bu ırka genel olarak gel, git, otur, kalk, koş, getir, götür gibi pek çok komutu kolay bir şekilde öğretmek oldukça mümkündür.



Border Collie Köpeklerin Bakımı



Bu köpekler genelde haftalık olarak tüyleri taranması gereken köpeklerdir. Tüy döküm zamanlarında genellikle taranma ihtiyacı duyarlar. Bu cins köpekler yalnızca çok kirlendiği zaman banyo yaptırılmalı ve ortalama olarak ömürleri 15 sene civarında değişmektedir. Çok akıllı olan ve sevilen bu köpekler bir kerede 5 yavru ya da 7 yavru doğururlar. Bütün köpeklerde olduğu gibi bilindiği üzere eğer çok iyi şartlarda köpek bakımı gerçekleşir ise bu köpeklerin ömürleri daha da uzun olabilir. Son olarak oldukça aktif bir köpek oldukları için her daim kulakları toza karşı çok temiz tutulmalıdır.



Yavru Border Collie Köpeği Hakkında Bilgiler



Yavru border collie köpekleri, akıllı ve öğrenme konusunda oldukça azimdir. Bu neden ile eğitim süreçleri kolay bir şekle getirebilir. Sahiplerini mutlu etmek amacı ile bu yavru köpekler ellerinden geleni yapmaya çalışırlar. Çok oyuncu ve de meraklı olan bu yavrular eve geldiği andan itibaren güzel bir ilgi gösterilir ise hemen pek çok komutu öğrenebilirler. Oldukça zeki olan bu köpekler, köpek eğitimi konusunda çalışkan ve başarılıdırlar. Sahibini çok seven bu yavru köpekler hemen hemen her zaman sahibinin yanında olmak isterler ve yanlarından hiç ayrılmak istemezler.