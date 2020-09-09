Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Border Collie Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Border Collie Cinsi Hakkında Bilgiler
09.09.2020 - 12:50 |

Border Collie Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Border Collie Cinsi Hakkında Bilgiler

Border Collie köpekler aslen İskoçya’da yer alan Northumberland bölgesine ait olan bir köpektir. Eski dönemlerde çobanların hayvanları gütmek için sık tercih ettiği bu köpeklerin en yaygın özelliği çalışkan olmalarıdır. Border Collie köpeklerinin karakter özellikleri nelerdir? Border Collie köpeklerinin fiziksel özellikleri nelerdir? Border Collie köpeklerinin bakımı nasıl olur? Border Collie yavru köpeğinin cinsi hakkında detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Border Collie Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Border Collie Cinsi Hakkında Bilgiler
ABONE OL

Border collie köpekler, İngiltere ve İskoçya sınırında yaklaşık olarak 300 yıl boyunca koyun çobanı köpeği şeklinde kullanılan bir ırktır. En zeki ırklardan olan border collie ırkı pek çok yetenek yarışmalarında çok başarılıdır.

Border Collie Köpek Cinsi

Bu köpekler genel olarak en zeki köpek şeklinde bilinen ve aktif olarak sahada da görevler alabilen bir köpektir. Bu köpeklerin çok hassas olan koku duyularına sahip olmaktadır. Eğitimlerine bakılacak olur ise karakteri çok hızlı bir şekilde değişiklik gösterebilir. Bu köpekler, ailesine ya da sahibine her daim çok sadık bir şekilde yaklaşım gösterirler.

Border Collie Köpek Cinsi Fiziksel Özellikleri

Border collie köpekler, yaklaşık olarak 51 cm yüksekliğindedir. Bu köpekler 14 kg ile 23 kg ağırlığında bir ırk olup çoğunluk siyah ya da beyaz ve de uzun kürke sahiptirler. Kızıl ya da üç renkli olan cinslerine de nadiren rastlanmaktadır.

Border Collie Köpek Cinsi Karakter Özellikleri

Border Collie köpekler genel olarak akıllı ve de kararlı yapısı ile fazla cesurdur. Genelde ailesi ve sahibi olarak tanıdığı kişilere bağlılık sergilerler. Oyuncu ve de meraklı karakterleri sayesinde çocuklar ile birlikte çok iyi vakit geçirebilirler. Enerjik ve de sevimli bir ırk olan border collie köpekler diğer pek çok sayıda köpek ırkına göre çok daha fazla görevler yapma aşkına sahiptirler. Verilen görevleri hemen yerine getirmekten memnun olan bu köpekler birde görevi başarılı bir şekilde sonlandırdığında motivasyon amacı ile ödüllendirilir ise dünyanın en mutlu olan köpeği olacaktır. Köpek eğitimi konusunda bu köpekler başarısı ile pek çok ülkede ün salmıştır. Border Collie köpekler birçok alanda da aktif olarak kullanılmaktadırlar. Bu ırka genel olarak gel, git, otur, kalk, koş, getir, götür gibi pek çok komutu kolay bir şekilde öğretmek oldukça mümkündür.

Border Collie Köpeklerin Bakımı

Bu köpekler genelde haftalık olarak tüyleri taranması gereken köpeklerdir. Tüy döküm zamanlarında genellikle taranma ihtiyacı duyarlar. Bu cins köpekler yalnızca çok kirlendiği zaman banyo yaptırılmalı ve ortalama olarak ömürleri 15 sene civarında değişmektedir. Çok akıllı olan ve sevilen bu köpekler bir kerede 5 yavru ya da 7 yavru doğururlar. Bütün köpeklerde olduğu gibi bilindiği üzere eğer çok iyi şartlarda köpek bakımı gerçekleşir ise bu köpeklerin ömürleri daha da uzun olabilir. Son olarak oldukça aktif bir köpek oldukları için her daim kulakları toza karşı çok temiz tutulmalıdır.

Yavru Border Collie Köpeği Hakkında Bilgiler

Yavru border collie köpekleri, akıllı ve öğrenme konusunda oldukça azimdir. Bu neden ile eğitim süreçleri kolay bir şekle getirebilir. Sahiplerini mutlu etmek amacı ile bu yavru köpekler ellerinden geleni yapmaya çalışırlar. Çok oyuncu ve de meraklı olan bu yavrular eve geldiği andan itibaren güzel bir ilgi gösterilir ise hemen pek çok komutu öğrenebilirler. Oldukça zeki olan bu köpekler, köpek eğitimi konusunda çalışkan ve başarılıdırlar. Sahibini çok seven bu yavru köpekler hemen hemen her zaman sahibinin yanında olmak isterler ve yanlarından hiç ayrılmak istemezler.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içinde fikirlerde abartı söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Gün ortasında iletişim yoğunluğunuz artabilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmak size fayda getirecektir. Sabah saatlerinde ufak tefek şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde hareketli zamanlar sizi bekliyor. Zihinsel yoğunluğunuz sizi yorabilir. İşlerinizi akşam saatlerine bırakmamaya çalışın, hata yapma riskiniz çoğalabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellendiğinizi düşündüğünüz zamanlar olabilir. Öğleye doğru koşullar hareketlenecektir. İletişiminiz abartılı olabilir. Dengede kalmaya çalışın. Bedene ait konuları göz ardı etmemeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıp yaşayabilirsiniz. Yaşayacağınız içsel süreçler, ruhsal gelişiminizi destekleyebilir. Sabah saatlerinde aksilikler olabilir. Gün içinde eğitimler organize edebilirsiniz. İş hayatınızda yapacağınız konuşmalar olabilir. İşlerinizi gün içinde bitirmeye çalışmalısınız. Akşam saatlerinde kafa karışıklığı içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirmek size iyi gelecektir. Gün içinde abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.  İşten gelen destekler var. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal karmaşa içinde bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Toplum önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. Davranışlarınızda abartıdan kaçınmalısınız. Gün içinde hareketli zamanlar olabilir. Yoğunluğunuz içinde annenizle ilgili konuları kaçırabilirsiniz. Sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaşacağınız zamanlar var. Gün içinde düşüncelerinizde olayları abartabilirsiniz. Hareketli yoğun bir gündeminiz olabilir. Akşam saatlerinde işleriniz istediği gibi ilerlemeyebilir. Kafa karışıklığından kaynaklı hatalara dikkat ediniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde bazı şansızlıklar, kontrolsüzlükler yaşayabilirsiniz. Gün içinde kriz yaratan koşullardan uzak durmanızda fayda var. Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Parasal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı konular söz konusu. Hareketli ve yoğun bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yenilik arayacağınız zamanlar olabilir. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. İlerleyen saatlerde yoğun bir tempo içine gireceksiniz. Eğitimle ilgili konulara zaman ayırmak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla birlikte sorumluluklarınızı yerine getirebilmek için günü planlayabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Zihinsel yoğunluğun fazla olduğu zamanlar söz konusu. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gündeminizi aşk hayatınız meşgul edebilir. Sabah saatlerinde engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Gün içinde yoğun ve hareketli bir gündem sizi bekliyor olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde küçük aksilikler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu saatler geçirebilirsiniz. Güven aradığınız yerlere doğru çekilebilirsiniz. Bazı konularda iç sesinizi dinlemeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal olarak yıpranmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni sahiplenmesini istiyor musun?
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşTatlı bir mola: Özel brownie tarifi
Nur Demir
Nur DemirAtalardan aktarımı temizleme
Betül Yergök
Betül YergökMantık mı, aşk mı?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedaviye hazırlık
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkilerde şüpheli hareketler
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA Her damlasında güzellik saklı
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginKoEnzim Q10 nedir?
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaGöz kapağı estetiği: Blefaroplasti
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluInfluencer nasıl olunur?
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Border Collie Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Border Collie Cinsi Hakkında Bilgiler

Border Collie Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Border Collie Cinsi Hakkında Bilgiler

İntihar sinyalleri dikkate alınmalı

İntihar sinyalleri dikkate alınmalı

Rüyada Tuvalete Girmek Ne Demek? Dışarıda Tuvalet Aramaya Gitmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Tuvalete Girmek Ne Demek? Dışarıda Tuvalet Aramaya Gitmek Ne Anlama Gelir?

Alman Kurdu Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Alman Çoban Kurt Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

Alman Kurdu Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Alman Çoban Kurt Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

Sıradaki Haber