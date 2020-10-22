Boy Kaç Yaşına Kadar Uzar, Kaç Yaşında Kısalmaya Başlar?

Boy uzaması genellikle kişinin genlerinde bir sorun olmaması şartıyla ergenlik döneminde başlar. Kısalma durumu ise kişinin kemik yapısına göre değişir.

Boy Kaç Yaşına Kadar Uzar?

Ergenlik dönemine girmeden önce genellikle çocukların boy uzunlukları stabil şekilde uzar. Aynı yaş grubunda yer alan çocukların boyları hemen hemen eşittir.

Çocuklar 12 yaşına geldiğinde, yani ergenlik döneminin başlamasıyla boyları da birden uzamaya başlar. Bu dönemin başlangıcı ergenlik dönemi olarak kabul edilir. Kişinin boyunun kaç yaşına kadar uzadığı sorusunun cevabı aslında kişiye göre farklılık gösterir. Genel olarak ise kişinin boyu ergenliğin bittiği döneme kadar uzamaya devam eder. Bu dönemden sonra ise yetişkinlik başlar.

Yaş olarak bir rakam vermek gerekirse kişinin boyu 18 ve 20 yaşlarına kadar uzamaya devam eder. Daha sonra ise uzama durur.

Kişinin Boyu Kaç Yaşında Kısalmaya Başlar?

İnsan vücudunda kemik dokusu 35 yaşında sonra bazı faktörlerle de ilişkili olmak kaydıyla yavaş yavaş zayıflar. Bu zayıflama hali herkeste farklı boyutta gelişir. Bu duruma aslında kemik erimesi de denir. Yine herkeste aynı olmamak kaydıyla kişilerde 35 yaşından sonra yavaş yavaş boy kısalması görülür. İlerleyen yaşlarda bu durum daha da artar. Yani kişinin boyu 35 yaştan 45'e geldiğinde boyun kısalma durumu ve seviyesi daha da artış gösterir. Kadınlarda bu seviyeyi daha fazla şekilde görmek mümkündür.