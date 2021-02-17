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17.02.2021 - 19:13 |

Boyun Fıtığı Nedir? Boyun Fıtığına İyi Gelen Egzersizler Ve Hareketler Nelerdir?

Boyun fıtığı günlük hayatı olumsuz etkileyebilir. Boyun fıtığı nedir? Boyun fıtığına iyi gelen egzersizler ve hareketler nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını sizin için derledik...

Boyun Fıtığı Nedir? Boyun Fıtığına İyi Gelen Egzersizler Ve Hareketler Nelerdir?
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Boyun fıtığı, kol siyatiğinin nedenidir. Sırtta fıtıklaşmış disklerde olduğu gibi semptomlardan sorumlu olan bir sinirin sıkışmasıdır.

Boyun Fıtığı Nedir?

Omurga (veya rachis) birbirinin üstüne yığılmış, 24 omurun yapılmış ve bir intervertebral disk ile birbirine bağlanır. Anatomik bir bakış açısıyla, 3 farklı alana bölünmüştür; servikal omurga (7 omur), torasik omurga (12 omur) ve lomber omurgadır.

Her servikal omurun arka kısmında bir "delik" veya içinde sinir yapılarının, omuriliğin korunduğu omurilik kanalı vardır. Gerçekten de omurilik, beynin istediği veya istemediği emirleri vücudumuzun çeşitli bölgelerine ileten tüm sinir liflerini yoğunlaştırır. Her bir kök veya sinir, bir intervertebral diskin yüksekliğinde bulunan foramen olan bir delikten omurilik kanalını terk eder.

Servikal intervertebral disk çevresinde bir halka (lifli halka, sert) oluşur ve bir çekirdek (veya jelatinli çekirdek, yumuşak) merkezinde yer almaktadır. Bu karmaşık yapının vazgeçilmez bir unsurudur, omurganızın fleksiyon / ekstansiyonda (öne veya arkaya doğru eğilme), burulma (rotasyon) ve yanal eğimde hareketini sağlar. Aynı zamanda, iki omur arasında darbe veya aşırı basınç olması durumunda amortisör görevi görür ve uyumlu bir gerilim dağılımına izin verir.

Tüm bu özelliklerden dolayı, omurlararası diskin neden aynı zamanda omurganın kırılganlığının bir unsuru olduğunu anlıyoruz. Yıllar geçtikçe daha az esnek hale gelir, susuz kalır ve halkasında çatlaklar oluşur. İş yerinde veya bir spor aktivitesi sırasında tekrarlanan fiziksel çabalar, yaşlanmayı hızlandırabilir.

Boyun Fıtığına İyi Gelen Egzersizler Nelerdir?

Egzersizler, fıtıklaşmış bir diskten kurtulmanın çok önemli bir parçasıdır. Omurgayı destekleyen kasları güçlendirmeye ve disk üzerindeki stresi azaltmaya yardımcı olurlar. Ayrıca omurgada esnekliği teşvik edecek ve fıtıklaşmış disk nüksü riskini azaltmaya yardımcı olabilirler.

Etkili olması için egzersiz programı birkaç temel egzersiz içermelidir:

 1) Karın ve sırtın güçlendirilmesi (paravertebral kaslar).

 2) Gövdenin ekstansiyonda esnekliği ve gerilmesi, fıtıklaşmış diskin (Mac Kenzie yöntemi) yanı sıra siyatik siniri germek için bacakların emilmesini teşvik eder.

Başlangıç ​​olarak, lomber disk herniasyonu durumunda siyatik ağrınızı hafifletmek için kobra duruşu yapabilirsiniz.

Kendinizi 15 saniye dirseklerinizin üzerine koyarak başlayın, ardından serbest bırakın ve 15 saniye boyunca midenize geri gelin. Kumaşları ısıtmak için bu hareketi 5 kez tekrarlayın.

 - Daha sonra, en tolere edilebilir gövde uzatma pozisyonunda ve pelvisinizi yerden kaldırmadan ellerinizin üzerinde durun.

 - 15 saniye bekleyin, ardından yavaşça midenize geri dönün. 15 saniye bırakın.

 - 10 hareket yapın.

 Not: Egzersiz sırasında ağrı hafifletilmeli veya aynı kalmalıdır. Bu artarsa ​​egzersiz yapmayın.

Boyun Fıtığına İyi Gelen Hareketler Nelerdir?

Siyatik ve bel ağrısı, gluteal, boyun fıtığı ve piriformis kasları gerilerek hafifletilebilir. Başınızı yere koyun (gerekirse bir minder ekleyin).

​​​​​​Karşı bacağınızın kalçasında bir gerginlik hissedene kadar bacağınızı ellerinizle göğsünüze doğru çekin. 30 saniye bekleyin ve sonra bırakın.

Yerde ya da yatağınızda uzanarak başlayın. Yukarıdaki fotoğraftaki gibi gerilecek bacağınızı kendinize doğru getirin. Daha sonra kollarınızı kullanarak bacağınızı karnınıza yakın tutarken ayak parmaklarınızı kendinize doğru getirerek dizinizi gerin. Uyluğun, dizinizin ve / veya baldırınızın arkasında gerginlik hissetmelisiniz. Pozisyonu maksimum büyüklüğe kadar ve 3 ila 4 saniye tutun.

Bırakın ve hareketi 20 kez tekrarlayın.

Çekirdek kasları güçlendirmek için çekirdek ve sırt bandı egzersizleri yapmalısınız. Bel fıtığı ve genel olarak bel ağrısının tedavisinde anahtar bir unsurdur.

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