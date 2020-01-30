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30.01.2020 - 11:34 |

Boyun fıtığı nedir, belirtileri nelerdir? Boyun fıtığı neden olur ve ağrısı nasıl geçer?

Kola vuran boyun ağrınız, kollarınızda ve ellerinizde güç kaybı varsa dikkat! "Boyun fıtığı nedir?" sorusu internette pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, boyun omurlarının arasında bulunan kıkırdak yapının çeşitli nedenlerden dolayı omurilik kanalına doğru fıtıklaşıp sinirleri sıkıştırması olarak tanımlanan boyun fıtığı nasıl anlaşılır? Boyun fıtığı belirtileri arasında en çok merak edilen konu ise boyun fıtığının baş ağrısına sebep olup olmadığı. Her boyun fıtığı ağrısı yaşayan kişi, boyun fıtığı ameliyatı olmalı? Boyun fıtığı ağrısına ne iyi gelir? Boyun fıtığı yastığı ne işe yarar? Merak ettiklerinizin cevabını, bu haberde bulabilirsiniz...

Boyun fıtığı nedir, belirtileri nelerdir? Boyun fıtığı neden olur ve ağrısı nasıl geçer?

Boyun fıtığı genellikle 30 yaş ve üstü ortaya çıkan hastalıktır. Boyun fıtığı; zorlama ve ağır kaldırmayla ortaya çıktığı gibi büyük ölçüde stresle beraber gelen sinir kasılmaları da boyun fıtığına neden olur. Boyun fıtığı belirtileri, yalnızca boyundaki ağrıyla anlaşılmaz. Uzun süre masa başında oturmak, bilgisayar başında oturmak, yanlış bir harekette bulunup kaslarınızı zedelemeniz gibi birçok nedeni olan boyun fıtığı; tedavi edilmediği takdirde felç kalma gibi ciddi sorunlara yol açar. Bu yüzden boyun fıtığı belirtileri hakkında bilgi sahibi olunması, boyun fıtığı belirtileri gözlemlendiği an doktora başvurulması önemlidir. 

Boyun fıtığı nedir?

Boyun fıtığı nedir, belirtileri nelerdir Boyun fıtığı neden olur ve ağrısı nasıl geçer

Boyun fıtığı; boyun omurlarının arasındaki kıkırdağın omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi sonucu oluşan hastalıktır. Omuriliğe ve kola uzanan sinirlere baskı yapar. Omurların arasında boynun hareketi sağlayan diskler; iki kemik dokunun birbirine temas etmesini engellerken aynı zamanda omurga yani kemiklerin üzerine binen yükü de azaltır.

Omurganın boyun kısmı, boyun omuru olarak adlandırılan yedi adet kemikten oluşuyor. Omurların arasında da, boynun hareketlerini sağlayan “disk”ler yer alıyor. Diskler, içerdiği su ve kollajen yapı sayesinde omurga, yani kemiklerin üzerine binen yükü azaltıyor. Aynı zamanda, iki kemik dokunun birbirine temas etmesini de engelliyor. Boyun yeterince korunmadığı durumlarda disk dokusunun suyunu kaybedip sert bir hal alması ise boyun fıtığını oluşturuyor. Yani dejenere olan disk dokusu boyun fıtığı başlangıcı demektir. Disklerin içinde bulunan yumuşak yapının ya da kemiklerin doğal yapısının bozulması ile kola veya omuriliğe giden sinirlerin üzerine binen baskı hastalarda boyun fıtığı belirtilerinin başlamasına sebep oluyor.

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Boyun fıtığında kesin tanının konulabilmesi için ayrıntılı nörolojik muayene gerekir. Uygun radyolojik incelemeler ve gerekli olan durumlarda ise uygulanan sinir elektrosu tetkiki yani EMG yeterlidir.

Ellerinizi güçsüz hissediyorsanız, boynunuz ve çevresi ağrıyorsa yüksek ihtimal boyun fıtığı belirtisi ile karşı karşıyasınız. Peki, boyun fıtığı belirtileri nelerdir?

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir?

- Ensede ağrı, kas spazmı, boyun hareketlerinde kısıtlılık
- Enseden kollara bazen de göğse ve sırta yayılabilen ağrı
- Kollar ve ellerde uyuşma hissi
- Baş dönmesi, kulak çınlaması, gözlerde sinek uçuşması, bulantı, konsantrasyon bozukluğu gibi semptomlar
- Kol ve ellerde kas gücü azalması
- Ağrı özellikle gece uykuda aşırı artış gösterir.

Boyun fıtığı neden olur?

Boyun fıtığı nedir, belirtileri nelerdir Boyun fıtığı neden olur ve ağrısı nasıl geçer

Boyun fıtığı; uzun süre bir yerde oturmak ( masa başında, televizyon karşısında ve araçta uzun süre oturma gibi), sağlıksız oturuş şekilleri, ağır kaldırma, kontrolsüz yapılan spor, boynu kütletmek, klima altında uzun süre kalmak, ıslak saçla durmak, genetik faktörler, ani ve ters hareketlerde bulunup omurlardaki disk zedelenmesinden olur.

Boyun fıtığı kimlerde görülür?

Boyun fıtığı; yapısal özelliklere, genetik faktörlere ve sigara kullanımına bağlı olarak görülebilir.
Özellikle genç yaşlarda sigara kullanımında bulunan kişilerde boyun yapısının kısa sürede bozulduğunun gözlemlendiğini söyleyen doktorlar, sigara kullanımına başladıktan sonra 5 yıl içerisinde boyun fıtığı vakalarıyla karşılaştıklarını belirtiyorlar.

Boyun fıtığı sonradan gelişen bir hastalık olduğu gibi genetiğe de bağlı bir hastalıktır. Ailede boyun fıtığı vakaları varsa diğer kişilerin boyun fıtığı olma riski fazla oluyor. Bu kişilerin yastık seçimlerinde dikkatli olması, ortopedik yastık tercih etmeleri gerekiyor.

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Boyun fıtığı yapısal özelliklere bağlı da ortaya çıkabiliyor. Boynu uzun ve ince olan kişiler, boynu kısa olan kişilere oranla daha fazla risk altındadır. Bunun nedeni ise uzun ve ince boyuna sahip olan kişilerin kas yapılarının daha zayıf olmasıdır.

Boyun fıtığı baş ağrısı yapar mı?

Boyun fıtığı nedir, belirtileri nelerdir Boyun fıtığı neden olur ve ağrısı nasıl geçer

Ense kaslarının kasılmasına neden olan boyun fıtığı, baş ağrınızın sebebi olabilir. Baş ağrıları genelde uykusuzluk, stres, göz hastalıkları, sinüsler ya da genetik hastalıklardan kaynaklanabileceği gibi, boyun fıtığı belirtileri arasında da karşınıza çıkabilir. Bu durumda ağrınızı hafifletecek bir ılık banyo yapmanız Beyin-Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanları’nca tavsiye edilir.

Boyun fıtığı tedavisi nasıl olur?

Boyun fıtığı belirtileri ile karşılaşan kişi önce doktora gidip gerçekten boyun fıtığı olup olmadığına baktırmalıdır. Boyun fıtığı tanısı konulduktan sonra boyun fıtığı tedavisine geçilir. Boyun fıtığı nasıl geçer? Hastalığın durumuna göre ağrı kesici hap, kas gevşetici krem ve evde egzersiz önerilir. Ağrılar ve elde hissedilen güçsüzlük geçmemişse tedavi sürecine fizik tedavi dâhil edilir. Tüm bu yöntemlerin işe yaramadığı durumda ise ameliyat devreye girer.

Boyun fıtığı ameliyatı kimlere yapılır?

Bu ameliyatta amaç, diskin sinire baskı yapan kısmının çıkarılmasıdır. Buna diskektomi denir. Günümüzde hasarlanmış diskler, cerrahi olarak çıkarılıp yerine protezler konulabiliyor. Ancak uzmanlar protez uygulaması her hasta için uygun olmadığını belirtiyor.

Boyun fıtığı yastığı işe yarıyor mu?

Boyun fıtığı yastığı, fıtık problemi ya da düzleşme problemi yaşayanlar için kullanımı en uygun yastık tipidir. Ortopedi uzmanlarına göre yatarken boyun bölgesinin desteklenmesi gerekiyor. Yatarken boyun kısmının daima düz bir şekilde durması ise çok önemli. Sola ya da sağa hizalanmış olarak uyku pozisyonuna geçmek de son derece yanlış.

 

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