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16.01.2021 - 16:37 |

Boyun Fıtığına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Boyun Fıtık Ağrısı Nerelere Vurur?

Masa başında uzun süreli oturma, boynun zedelenecek biçimde ağır yüklere maruz kalması, ters hareketlerin yapılması, devamlı bilgisayarla ve telefonla zaman geçirmek, aynı pozisyonda devamlı oturmak gibi pek çok durum, boyun fıtığına neden olmaktadır. Peki, boyun fıtığına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Boyun fıtık ağrısı nerelere vurur? İşte boyun fıtığı ile alakalı bilinmesi gereken tüm ayrıntılar.

Boyun Fıtığına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Boyun Fıtık Ağrısı Nerelere Vurur?
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 Günümüzde oldukça yaygın bir hastalık olan boyun fıtığı ile alakalı şekilde pek çok ağrı kesici ve tedavi eden metotlar, hasta bireyler tarafından İnternet üzerinden araştırılmaktadır. Hastalığa sahip olan bireyler, rahatsızlığı alternatif tıp metotlarıyla tedavi etse de uzman gözetimiyle tedavi oldukça önemli olmaktadır. Hastalığın ilk zamanlarında ya da hareket durumunda yaşanan şiddetli ağrının azaltılması amaçlı pek çok yöntem bulunmaktadır.

 Boyun Fıtığına Ne İyi Gelir?

 Boyun fıtığı hastalığı bulunan kişiler, boyun fıtığına karşı neyin iyi geldiği hakkında bazı araştırmalar yapmaktadırlar. Bununla beraber sabit bir iş ile uğraşan kişiler, değişik tarzlarda yüzebilirler. Su içerisinde doğru biçimde boyun hareketleri yaparak, boyun fıtığına karşı önlem alınabilir. Boyun kaslarının çalışmasıyla beraber boyun ağrıları hafiflemektedir. Bunun dışında boyun fıtığı için özel olarak üretilen boyun fıtığı yastığı almak, hastalığa iyi gelecektir.

 Boyun fıtığı ağrısı için alanında uzman bir doktora görünmek ve melatonin takviyesi istemek faydalı olabilir. Melatonin, ağrıların oluşmasından ötürü ortaya çıkan uykusuzluğun önüne geçecektir. Bununla beraber magnezyum da almak, ağrıların önlenmesine yardımcı olacaktır. Magnezyum içeriği bulunan gıdalarla beslenmek doğru olacaktır.

 Sağlık uzmanları, boyun fıtığı ameliyatı olan kişilerde tedavinin daha zor ve karışık bir hal aldığını belirtmektedirler. Bunun yanı sıra boyun fıtığına sebep olan çalışma şartlarından uzak durmayı tavsiye eden sağlık uzmanları, akupunktur tedavisini önermektedirler. Boyun fıtığına iyi gelen bir başka metot ise sürekli bir biçimde boyun bölümüne, el, kol ve sırta türlü yağlar ile masaj yapılması gerekmektedir. En etkili yöntemlerin içerisinde yer alan uygulama ise, stres tedavisidir. Stresli yaşam tarzı, sinirleri ve kasları olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu yüzden strese karşı kişinin kendini koruması, boyun fıtığı ağrılarının hafiflemesine yardımcı olacaktır.

 Boyun Fıtığı Nasıl Geçer?

 Boyun fıtığı çok önemli ve risk taşıyan bir hastalık olduğu için, evde tedavi uygulaması yerine alanında uzman bir hekime görünmek ve onun gözetiminde tedavi olmak oldukça önemlidir. Bunun dışında masaj terapileri yapmak, boyun fıtığı ağrılarının önüne geçecektir. Nazik masaj metotları, kasları gevşetecektir. Bu durum kan akışını arttıracak ve rahatlamaya yardımcı olacaktır. Ancak masaj uygulaması, ağrının artmasına neden olursa acilen durulmalıdır.

 Boyun Fıtık Ağrısı Nerelere Vurur?

 Boyun fıtığı ağrısı, günümüzde sıklıkla yaşanan ve herkesi etkileyen bir durumdur. Boyun fıtığı ağrısının tek bir nedeni olmasa da, buna neden olan durumlardan birisi yaşam kalitesinin düşmesidir. Boyun fıtığından kaynaklı olan boyun ağrısı, tipik şekilde boynun yan ve arka bölümünde hissedilmektedir. Ağrının şiddeti, bireyden bireye değişkenlik göstermekle beraber genel olarak temas edildiği zaman keskin bir duruma dönüşerek, ağrının oldukça fazla derecede hissedilmesine neden olur.

 Boyun fıtığı ağrısı, boyun kısmının yanı sıra başa, kollara nadir görülse de bacaklara vurabilmektedir. Bu ağrılardan türü yürümekte zorluk yaşanabilir. Önceden oldukça kolay bir şekilde taşınan yükler taşınmakta zorlanılabilir. Böyle durumlarda, alanında uzman bir hekime görünmek oldukça önemlidir.

 Boyun Fıtığının Belirtileri Nelerdir?

 Boyun fıtığının belirtileri içerisinde yer alanlar aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

 - Baş dönmesi,

 - Boyun ağrısı,

 - Kas spazmı,

 - El becerisinde azalma,

 - Boyun hareketlerinde sınır,

 - Sırtta ağrı,

 - Omuzlarda ve kollarda ağrı,

 - Duyu kaybı,

 - Parmaklarda ve kollarda uyuşmalar,

 - Elektriklenme,

 - Kolda incelme,

 - El ve kol kaslarında kuvvet kaybı,

 - Reflekslerde zayıflama,

 - Konsantrasyon bozukluğudur.

 İleri seviyede oluşan boyun fıtığı belirtileri ise;

 - Yürümede zorluk,

 - İdrar ve dışkının tutulmaması,

 - Dengesizliktir.

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