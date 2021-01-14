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14.01.2021 - 13:42 |

Boyun kireçlenmesi belirtileri nelerdir? Boyun kireçlenmesi neden olur, evreleri nelerdir?

Dejeneratif artrit adıyla da bilinen boyun kireçlenmesi Türkiye ve dünya genelinde en sık rastlanan eklem rahatsızlıklarından biridir. Sinir sıkışması ile benzer semptomlar gösteren bu rahatsızlık 60 yaş üstü kişilerde daha çok görülür. Boyun kireçlenmesi belirtileri nelerdir? Boyun kireçlenmesi neden olur, evreleri nelerdir? Merak edilen tüm soruları sizin için derledik.

Boyun kireçlenmesi belirtileri nelerdir? Boyun kireçlenmesi neden olur, evreleri nelerdir?
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Bu hastalıkta tıpkı dizlerde olduğu gibi boyundaki lifler de yırtılır. Bunun sonucunda boyunda kireçlenme hem de fıtık oluşur. 

Boyun kireçlenmesi belirtileri nelerdir? 

Tüm hastalarda görülen ortak belirtilerin başında şiddetli ağrı gelir. Kişi başını sağına soluna çevirmekte güçlük çeker. Sık sık boynu tutulur. Boyun bölgesindeki lifler yırtılırken eklemler sertleşir. Ağrı sadece boyunda hissedilmez. Kişiden kişiye değişmek üzere kollarda ve sırt bölgesinde de ağrı semptomları gözlemlenir. 

Hastalığın ilerleyen evrelerinde eller uyuşmaya başlar. Hasta yürürken, merdiven inip çıkarken ve bir şey taşırken zorlanır. Başını sağına soluna çevirdiğinde eklem sesleri gelir. Bu sesler, hastalığın ileri bir evrede olduğunu gösterir. 

Boyun kireçlenmesi neden olur? 

Boyun kireçlenmesi genelde yaşlılığa bağlı nedenlerle ortaya çıkar. Bununla birlikte boyun, sırt ya da omuz bölgesinde yapılan ameliyatlar da üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin boyun kireçlenmesine ve fıtığına neden olabilir. Hastalığın spor yapma alışkanlığı olmayan ve gün içinde çok az hareket eden kişilerde görülme riski çok daha fazladır. 

Günümüzde hem çocuklarda hem yetişkinlerde görülen obezite de boyun kireçlenmesine yol açabilir. 

Boyun kireçlenmesi evreleri nelerdir?

Ağrının az olduğu ve hastanın nispeten daha rahat hareket edebildiği ilk aşama akut dejeneratif artrit olarak tanımlanıyor. Tam olarak tedavi edilemeyen ve belirtileri kaybolsa da geri gelme riski taşıyan evreye ise kronik dejeneratif artrit denir. 

Boyun kireçlenmesi kimlerde daha sık görülür? 

 1- Masa başı çalışıp gün içerisinde çok az hareket edenlerde .

 2- Spor ve egzersiz yapmayanlarda.

 3- Kas oranı az yağ oranı fazla olanlarda.

 4- Obezite teşhisi konmuş kişilerde. 

 5- 60 yaş üstü kişilerde.

Boyun kireçlenmesine ne iyi gelir? 

Yeşil çay eklem ve kemik ağrılarının azalmasında yardımcı olabilir. Bunun dışında papatya çayı da doğal bir ağrı kesicidir. Sinirleri yumuşatır. 

Fakat hastalığın ilerleyen evrelerinde mutlaka ortopedi bölümünden randevu alınmalı. Hasta hikayesi alındıktan sonra gerekli tetkikler yapılır. Genelde hastalara ilaç tedavi uygulanır. Daha ilerleyen safhalarda ise fizik tedavi uygulamasına geçilir. 

Doktor hastaya evde yapmak üzere çeşitli egzersizler önerebilir. Bu egzersizler vücudu fazla zorlamadan günde 10 - 15 dakika yapılabilir. Hastalar ağır şeyler kaldırmamalıdır. 

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