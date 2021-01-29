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29.01.2021 - 16:28 |

Boyundaki Morluk Nasıl Geçer? Boyun Morluğu Hemen Geçiren Yöntemler Nelerdir?

Boyunda meydana gelen morluklar günümüzde çok sık yaşanan sorunlar içerisinde yer alır. Özellikle kadınlar için can sıkıcı bir durum olarak ön plana çıkıyor. Peki, boyundaki morluk nasıl geçer? Boyun morluğu hemen geçiren yöntemler nelerdir? İşte merak edilenler...

Boyundaki Morluk Nasıl Geçer? Boyun Morluğu Hemen Geçiren Yöntemler Nelerdir?
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Deri altında yer alan kan damarlarının patlaması ile beraber boyun bölgesinde morluklar oluşabiliyor. Aşk ısırığı olarak da tabir edilen bu durum boyun kısmında rahatsız edici bir görüntü oluşturur. Genel olarak kendiliğinden yaklaşık bir hafta içerisinde iyileşme potansiyeline sahip olan bu morluklardan, bazı yöntemler üzerinden 2 gün içerisinde kurtulmak mümkün.

Boyundaki Morluk Nasıl Geçer?

Gün içerisinde yaşanan bazı darbe ve çarpmalara bağlı olarak boyunda morluk meydana gelebiliyor. Özellikle hassas bir bölge olduğu için sık yaşanan durumlar içerisinde yer alır. Çarpma sonucu meydana gelen bu durumlar için hematom ismi verilir. Aynı zamanda, ‘aşk ısırığı’ şekilde ifade edilen bu bölüm adına, birçok farklı çözüm yöntemi ele alınmaktadır.

Öncelikle uzman bir doktor kontrolü altında yapılan tetkik neticesinde tedavi yöntemi uygulanır. Ayrıca bir hafta içerisinde vücut boyundaki morlukları ortadan kaldırma potansiyeline sahiptir. Daha hızlı yöntemler açısından ise birçok uygulama ön plana çıkıyor.

Boyun Morluğu Hemen Geçiren Yöntemler Nelerdir?

Özellikle kadınlar için oldukça rahatsız edici bir durum olarak ön plana çıkan boyun morluğu nasıl geçer sorusu üzerinden çok fazla araştırılıyor. Çok daha çabuk ve hızlı şekilde geçmesini isteyenler için ise, evde uygulanabilecek belli başlı bazı yöntemler bulunmaktadır.

- Yaklaşık 20 dakika boyunca bir beze sarılmış buz ilgili bölgeye tutulabilir.
- Diş fırçası ile mor olan bölgeye masaj yapılabilir.
- Her ne kadar biraz acılı olsa bile, madeni paranın kenar kısmı ile mor bölgedeki ölü hücreler kazınmak suretiyle atılabilir.
- Birkaç dakika boyunca herhangi bir kaşığı buzlukta tuttuktan sonra, ilgili bölgeye sürmek iyi gelir.
- Özel kapatıcı makyajlar iki güne bile gerek kalmadan hemen bölgenin ten rengine benzemesine fırsat verebilir.
- Kıyafetleri kullanmak suretiyle de yine aksesuarlar üzerinden kamuflaj gerçekleştirmek mümkün.

Boyun Bölgesindeki Morluklar Kaç Günde Geçer?

Boyun bölgesine oturmuş olan morluklar hem acı verebilir hem de rahatsız edici bir görüntü oluşturabilir. Ancak darbe ya da çarpma ile beraber oluşmuş bölgedeki morluklar genel olarak bir hafta içerisinde iyileşir. Eğer bunun üzerinde bir süre geçmiş ise o vakit mutlaka uzman bir doktora başvurmak oldukça önemlidir. Bunun dışında kullanılacak olan doğal yöntemler 2 gün içerisinde sorunu giderme imkanı tanır.

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