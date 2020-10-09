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09.10.2020 - 14:45 |

Bu belirtiler dış gebeliği işaret ediyor!

Dış gebelik, döllenmiş yumurtanın bir kadının rahminin dışında, karnının başka bir yerinde büyümesidir. Bu durum hayatı tehdit eden kanamalara neden olabilir ve tıbbi müdahaleyi gerektirir. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, dış gebeliğin (Ektopik gebelik) teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

Bu belirtiler dış gebeliği işaret ediyor!
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Çoğu zaman, gebeliğin ilk birkaç haftasında dış gebelik meydana gelir. Böyle bir durumda hamile olduğunuzu bile bilmeyebilir ve herhangi bir sorun olduğunu fark etmeyebilirsiniz. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, dış gebeliğin (Ektopik gebelik) teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

Ektopik gebeliğin erken belirtileri şöyle:

- Hafif vajinal kanama ve pelvik ağrı
- Mide bulantısı ve kusma
- Karın bölgesinde keskin kramplar
- Vücudunuzun bir tarafında ağrı
- Baş dönmesi veya halsizlik
- Omuz, boyun veya rektumda ağrı

Dış gebelik, fallop tüpünüzün patlamasına veya yırtılmasına neden olabilir. Acil semptomlar, şiddetli kanamalı veya kanamasız büyük ağrıları içerebilir. Baş dönmesi, bayılma veya omuz ağrısı ile birlikte şiddetli vajinal kanamanız varsa veya özellikle bir tarafta daha şiddetli seyreden karın ağrınız varsa hemen doktorunuzu arayın.

Neden dış gebelik oluşur? 

Neden bir dış gebelik yaşadığınızı asla bilemeyebilirsiniz. Sebeplerden biri hasarlı bir fallop tüpü olabilir ve bu, döllenmiş yumurtanın rahminize girmesini engelleyebilir.

Aşağıdaki durumlarda dış gebelik yaşama olasılığınız daha yüksektir:

-Pelvik enflamatuar hastalığınız varsa
-Sigara içiyorsanız
-35 yaşından büyükseniz
-Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyona sahipseniz
-Pelvik cerrahiden yara iziniz varsa
-Daha önce dış gebelik geçirdiyseniz
-Tüplerin bağlanması veya bağlanmış tüplerin açılması operasyonu yapıldıysa
-Doğurganlık ilaçları kullanıyorsanız
-Doğurganlık tedavileri geçirdiyseniz
Bu durum ayrıca, doğum kontrolü için bir rahim içi cihazı varken hamile kalırsanız da meydana gelebilir.

Dış gebelik tedavisi 

Döllenmiş bir yumurta rahim dışında yaşayamayacağından, ciddi sağlık sorunlarınız olmaması için doktorunuzun acil müdahale etmesi gerekecektir. Doktorlar böyle bir durumda iki yöntemden birini kullanırlar: İlaç tedavisi veya ameliyat.

İlaç Tedavisi: Fallop tüpünüz yırtılmadıysa ve hamileliğiniz çok fazla ilerlemediyse, doktorunuz size bir doz metotreksat (Trexall) verebilir. Bu ilaç hücrelerin büyümesini durdurur ve vücudunuz onları absorbe eder.

Ameliyat: Diğer durumlarda ise ameliyat olmanız gerekebilir. En yaygın olan işlem laparoskopidir. Doktorunuz karnınızın alt kısmında çok küçük kesikler yapar ve ektopik gebeliği gidermek için laparoskop adı verilen ince, esnek bir tüp yerleştirir. Eğer fallop tüpünüz hasar görmüşse, onun da çıkarılması gerekebilir. Çok kanamanız varsa veya doktorunuz fallop tüpünüzün yırtıldığından şüpheleniyorsa, daha büyük bir kesi ile acil ameliyata ihtiyacınız olabilir. Bu ameliyata ise laparotomi denir.

Dış gebelikten sonra

Dış gebelik sonrasında tipik bir hamilelik geçirmeniz zor olabilir. Özellikle fallop tüpünüz çıkarıldıysa bir doğurganlık uzmanıyla konuşmayı düşünmelisiniz.

Tekrar denemeden önce ne kadar bekleyeceğiniz konusunda doktorunuzla konuşmalısınız. Bazı uzmanlar, vücudunuzun iyileşmesi için kendinize en az 3 ay süre vermenizi önerir.

Eğer tekrar hamile kalırsanız, daha önce yaşanan bir dış gebelik tekrardan aynı riski yaşama olasılığını artıracağından, doktorunuz yumurtanızın gerektiği yerde büyüdüğünü doğrulayana kadar vücudunuzdaki değişikliklere dikkat etmelisiniz.”

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