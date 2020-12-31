Bu kış mutlaka gardırobunuzda mutlaka olması gereken 6 renk

Kış sezonunun favori renkleri aslında değişen yaprak tonlarının bir taklidi! Kış sezonunun ruhunda herkesin sıcak, yumuşak ve zamansız nötr tonlarda giyinmesini sağlayan bir şey var.

Her bir renk ayrı ayrı güzel görünürken aynı zamanda bir diğerini de kusursuz bir şekilde tamamladığından her yıl dönüş sağladığımız, güvenilir bir renk paleti oluşturuyor.



Moda severlerin çoğu bej, krem, gri ve kahverengi tonlarında giyinmiş pastoral resimler yayınlasa da bazı çarpıcı renkleri de kullanmayı ihmal etmiyorlar. Örneğin turuncu ve koyu bordo tonları da da yüksek rotasyonlarda yer alıyor..

Siyah ve lacivert de bu sezon için listede yer alırken, daha açık renklere öncelik vermek isteyenler de var. Biraz da olsun kış karanlığını stili ile aydınlatmak isteyen kişiler turuncu, sarı ve yeşil tonlarını tercih edebiliyor.

Sizin kış gardırobunuzda hangi renkler var?