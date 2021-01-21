Bu renkli meyvenin faydalarına şaşıracaksınız
Son yıllarda beslenme uzmanları tarafından ‘süper besin’ olarak adlandırılan pitaya, yüksek C vitamini oranı ile bağışıklık sistemini güçlendirirken pinen ile de solunum sistemini temizliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ahmet Kaya, pitaya meyvesinin faydaları hakkında bilgi verdi.
Anavatanı Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika olan Pitaya meyvesi sağlığa olan faydası ve eğlenceli renkleriyle kendine hayran bırakıyor.
İşte talebi çok, üretimi az olan pitaya yani ejder meyvesinin faydaları:
1) Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan pitaya; yüksek tansiyon riskini önler, likopen içeriği ile kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.
2) İçeriğindeki bolca C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirirken yüksek kalsiyum miktarı ile de kemik gelişimine destek olur.
3) Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan ejder meyvesi, yüksek tansiyon riskini önler.
4) İçeriğindeki yüksek kalsiyum miktarı ile kemik gelişimine destek olur.
5) Pitaya meyvesi içinde barındırdığı pinen maddesi ile akciğerdeki katran ve toksin oluşumlarını çözüyor. Özellikle sigara içen bireylerin solunum yollarına fayda sağlıyor.
6) Hem toksinleri temizliyor hem de hücre yenilenmesini hızlandırıyor.
7) Vücudun nem dengesini sağlar.