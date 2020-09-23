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23.09.2020 - 18:55 |

Bu yaşlarda çocuğunuzu sünnet ettirmeyin! - Sünnet için en ideal yaş nedir?

Sünnet, Türkiye'de en sık uygulanan cerrahi işlemlerin başında yer alıyor. Ancak buna rağmen hakkında gerekenden daha az şey biliyoruz. Sünnet için en uygun zaman nedir? Sünnet için en uygun yaş aralığı hangisidir? Sünnet ne zaman yapılmalı? Sünnetin iyileşme süreci ne kadar sürer? Sünnet için en uygun yöntem nedir? Ergenlik döneminde ve 4-6 yaş arasında yapılan sünnet operasyonlarının farklı sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyen Üroloji Uzmanı Op.Dr. Osman Çelik "Çocuğumu sünnet ettirmek istiyorum" diyen aileler için bakın hangi tavsiyelerde bulundu

Bu yaşlarda çocuğunuzu sünnet ettirmeyin! - Sünnet için en ideal yaş nedir?
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Sünnet yaklaşık 5 bin yıldır farklı toplumlarda gerek gelenekler gerekse dini nedenlerle uygulanan, belki de en eski cerrahi işlemdir.

Sünnet nerede ortaya çıktı?

Sünnete dair ilk bulgulara Afrika toplumlarında rastlanmıştır. Günümüzde ise Müslümanlar ve Yahudilerin dini nedenlerle yaptırdığı sünnet, ülkemizde en yaygın uygulanan cerrahi işlemler arasında yer alıyor.

Sünnet nasıl ve ne zaman yapılır?

Cerrahi bilgisi olmayan kişiler tarafından yapıldığında sünnet sonrası birçok komplikasyon ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Üroloji Uzmanı Op.Dr. Osman Çelik, sünnetin nasıl ve ne zaman yapılmasına dair önemli bilgiler verdi. 

Sünnet ne kadar sürer?

Sünnetin steril koşullarda lokal veya genel anestezi altında hastanın ağrı duymasını engelleyerek yapılması gerektiğini anlatan Op.Dr. Çelik, “Anestezi sonrası sünnet derisi kesilir, kalan penis cerrahi yolla onarılıp kanama durdurulur. Enfeksiyonu önlemek için pansuman yapılır ve tüm bu işlemler yaklaşık 20 dakika sürer.

Sünnetin iyileşmesi kaç gün sürer?

İşlem sonrası yara iyileşmesi yaklaşık 1 haftayı bulabilir. Dikiş atılarak yapılan sünnetlerde dikiş ipliğinin vücuttan atılması 1 aya kadar sürebilir" dedi.

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Sünnet sonrası kanama normal mi?

İşlem sonrası ortaya çıkabilecek sorunların kanama, enfeksiyon ve şekil bozukluğu olduğunu belirten Op.Dr. Osman Çelik, kanama ve enfeksiyona acilen müdahale edilmesi gerektiğini hatırlatarak böyle bir durumda hemen işlemi yapan hekime başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Sünnet sonrası şekil bozukluğu tedavisi ne zaman yapılır?

Op.Dr. Çelik şekil bozukluğu durumlarında ise en erken 6 ay sonra tekrar bir düzeltme ameliyatı gerekebileceğine dikkat çekti.

Sünnet için en ideal zaman aralığı nedir?

Sünnet işleminin tüm yaş gruplarında tıbbi gerekçelerle yapılabildiğini hatırlatan Op.Dr. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "4-6 yaş aralığı çocuğun gelişimsel evrenlerinden fallik dönem denilen cinsel kimlik tanıma evresine denk geldiği için bu dönemde yapılan sünnet yetişkin çağı cinsel işlev bozukluklarına, ergenlik çağı ve sonrasında yapılan sünnet ise güçlü penis enfeksiyonları ve yara yeri sorunlarına neden olabilir. Sünnet için en uygun dönem 0-3 yaş arasıdır.

Sünnet lokal anestezi ile mi yoksa genel anestezi ile mi yapılmalı?

Lokal anestezi ile yapılan sünnet daha güvenlidir. Sünnet ciddi bir cerrahi işlemdir, uzman bir hekim tarafından cerrahi standartlara uyularak yapılması gerekir." 

 

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