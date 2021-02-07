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07.02.2021 - 04:55 |

Buhar Maskesi Tarifi: Buhar Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?

Buhar maskesi nedir? Buhar maskesi nasıl yapılır? Buhar maskesi yapım aşamasında neler vardır? Buhar maskesini kimler yapabilir? Buhar maskesinin faydalar nelerdir? Buhar maskesi ne tür etkiler gösterir? Buhar maskesi işe yarar mı? Buhar maskesi yaparken neler gereklidir? Buhar maskesi yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Buhar maskesi hakkında tüm bilgileri derledik.

Buhar Maskesi Tarifi: Buhar Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?
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Buhar maskesi aynı hamama veya spa merkezine gitmek gibi cilt gözeneklerini açar. Buhar maskesi ile cilt ferahlar ve siyah nokta gibi biriken kirler daha kolay ciltten temizlenir.

Buhar Maskesi Ne İşe Yarar?

Buhar maskesi oldukça basit ve bir o kadar da etkili bir maskedir. Herkes kolay bir şekilde evinde uygulayabilir. Herhangi bir zahmeti yoktur. Maliyet içermeyen buhar maskesi çoğu kişi tarafından tercih edilen güzel bir maskedir.

Buhar maskesi tarifi:

İlk adım olarak su ısıtıcısında veya herhangi bir tencere yüzümüze yetecek kadar iki veya 3 bardak su ısıtmak olacaktır. Su baya kaynar bir hale gelene kadar ısıtılmalıdır. Fokur fokur edince ocağın altı kapatılır. Su kaynarken yüz güzel bir şekilde temizlenmelidir. Ciltte makyaj var ise çıkartılmalı ve herhangi bir kir kalmamalıdır. Çünkü buhar ile gözenekler iyice açılacaktır ve yüzdeki kirler kötü bir sonuca yol açabilir. Çok sert bir sabun veya herhangi sert bir temizleme ürünü ile yüzü yıkamamalı. Yumuşak ve nazik bir şekilde yüz yıkanmalı ve aynı şekilde narince kurulanmalıdır.

Daha sonra kaynamış olan su cam veya porselen bir kaba dökülür. Ya da ısıtılan kap uygunsa su aynı kabın içinde de kalabilir. Tek dikkat edilmesi gereken plastik bir kap olmamasıdır. Çünkü plastik hem sıcaktan eriyebilir hem de buhar ile birlikte yüzümüze kimyasallar getirebilir.

İsteğe bağlı olarak hazırlamış olduğunuz suya farklı yağlar, esanslar veya bitkiler ekleyebilirsiniz. Bu şekilde aroma terapi uygulaması da yapmış olursunuz. Dilediğiniz şekilde suyunuza aroma ekleyebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Son adım olarak yüzümüzü hazırladığımız suya doğru emek olacaktır. Temiz bir havlu başın üzerine geçirilir ve baş yüz su buharı ile temas edecek şekilde eğilir. Havlu olmasının amacı dış hava ile bağlantıyı kesmektir. Bu şekilde buhar havlunun kapattığı alanda kalır ve yüzünüze iyice etki eder. Dikkat edilmesi gereken yer ise burada yüzümüzü yakmamaktır. Kendinizi yanmayacak ama etki alacak kadar buhara yaklaştırmalısınız. 10 dakika boyunca hiç havluyu kaldırmadan bu şekilde durulmalıdır.

Buhar Maskesinden Sonra Ne Yapılmalıdır?

En son olarak açılmış olan gözeneklere tonik sürme işlemi yapılır. Minik minik tonik işlemi pamuk ile cilde uygulanır. Buhar maskesi yüzü kurutabileceği için bir nemlendirici uygulanır. Ve buhar maskesi işlemi burada sonlanır.

 

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