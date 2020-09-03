Bulem İsminin Anlamı Nedir? Bulem Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bulem ismi Arapça kökenlidir. Bu sebeple Türkçeye Arapçadan geçmiştir.



Bulem Ne Demek?



Bulem ismi kız çocukları için anne ve babaları tarafından beğenilir. Kız çocuklarına konulan Bulem adının pek çok anlamı vardır. Bulem isminin anlamı cenneti müjdeleyen melektir.



Bulem kelimesi aynı zamanda cennet bahçesi için de kullanılır. Pozitif anlamları sayesinde oldukça beğenilir. Bulem ismi erdemli duruş anlamına gelir. Bulem ismini taşıyan kimseler sevilen karakterlere sahiptir.



Bulem, cennetteki melekler için de kullanılan bir tabirdir. İsim sahipleri tarafından çok beğenilir. Bulem ismi ağırbaşlı ve dinibütün genç kadınları anımsatır.



Türkiye'de Bulem ismine sahip 22,072 kişi vardır. Bu kişiler İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok şehirde bulunur. Ayrıca Bulem ismi Arabistan başta olmak üzere pek çok ülkede kullanılır.



Bulem İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Bulem isminin Kur'an'da geçip geçmediği çok merak edilen bir konudur. Anne ve babalar için koyacakları ismin Kur'an'da geçiyor olması önemli bir durumdur. Bulem isminin pozitif ve olumlu anlamları sayesinde kız çocuklarına konulmak için aday bir isimdir.



Bulem ismi Kur'an'da geçmemektedir. İslam'a göre çocuklara verilmemesi gereken isimler listesinde Bulem adı bulunmaz. Güzel anlama sahip olduğu ve çok kullanılan isimler arasında yer almadığı için çocuklarına farklı isim düşünen ebeveynler Bulem ismini seçebilir.



Bulem ismini çocuklara koymanın dini bir yükümlülüğü yoktur. Bulem, çocuklara anlamı güzel olduğu için verilebilen bir isimdir. İslam'a uygun isim koymak isteyen anne ve babalar doğacak kız çocukları için Bulem ismini kullanabilir.