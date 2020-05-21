Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Burcunuza göre iletişimin gücü sizi hangi alanda parlatacak?
21.05.2020 - 11:03 |

Burcunuza göre iletişimin gücü sizi hangi alanda parlatacak?

Astrolojide iki ana ışık kaynağı kullanırız, biri ‘Güneş’ diğeri ise ‘Ay’ dır. Güneş, gündüzün yöneticisi, Ay ise gecenin kraliçesidir. Bilincimizi, mantığımızı ve idrakimizi gösteren Güneş’tir. Ay ise bilinçaltımızı, maneviyatımızı, içgüdülerimizi yansıtır. Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, astrolojik haritalarımızda odağımızın Güneş'in bulunduğu yerde olduğunu belirtiyor.

Burcunuza göre iletişimin gücü sizi hangi alanda parlatacak?
ABONE OL

"Bu alanlarda Güneş gibi parlamak bizim elinizde."

Güneş bir ay boyunca İkizler burcunda seyredecek. İkizler; konuşmak, iletişim, arabuluculuk ve kısa seyahatleri gösterir. Güneş, bir ay boyunca bu konularda parlarken bizler de hayatlarımızda belli alanlara bu konularda odaklanacağız. Örneğin kimimiz para kazançları için iletişime geçecek, kimimiz eğitim kariyeri için Güneş’ini parlatmak isteyecek.

Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, hayatınızda belli konulara daha fazla odaklanacağınız önemli bir ay geldiğini önemle belirtiyor:

Kendi Burcunuza Göre Takip Etmeye Çalışın:

Yükselen Koçlar
1 aylık süreçte; kardeşler, yakın çevre, iletişim, ilişkiler ve kendinizi ifade ettiğiniz alanlara daha fazla odaklanacaksınız. Sözlerinize dikkat edin çünkü onları gerçekleştirebilirsiniz.

Yükselen Boğalar
1 aylık süreçte; para alışverişlerinizdeki iletişim daha fazla artacak. Kendinizi güvence altına almak için daha güçlü olabilirsiniz. Yarım kalan kazanç kapılarınızı tamamlamak için güzel fırsat.

Yükselen İkizler
Kendinize öncelik tanıyacaksınız, yeni adımlar atmak ve hayatınıza yenilikler çekmek hususunda iletişim becerilerinizi daha fazla kullanacaksınız.

Yükselen Yengeç
Geride bıraktığınız alanlara yönlenecek, hayatınızı bir adım geriden takip etmeye odaklanacaksınız. Konuşmadığınız kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

Yükselen Aslan
Sosyal çevrenizde konuşmalar daha fazla artacak, kendinizi daha çok sosyal ilişkiler içerisinde bulabilirsiniz. İletişiminizin arttığı bir ay olacak.

Yükselen Başak
Kariyeriniz, statünüz ve kendinizi gösterdiğiniz alanlarda daha fazla iletişiminiz artacak ve burada yeni projeler, ikili ilişkiler ve iletişim temaları ön plana çıkacak.

Yükselen Terazi
Keşif alanlarınızda ilgi ve meraklarınız artacak. Tatil planları yapmak isteği içerisinde olacaksınız. Bu bir ay boyunca merak ettiğiniz konuları daha derin araştırma potansiyeline sahipsiniz.

Yükselen Akrep
Gelir ve giderlerinizi dengelemek için daha fazla iletişime geçeceksiniz ve giderler hanenize daha fazla odaklanacaksınız. Miraslar ve (varsa) ameliyat gibi süreçlere odaklanabilirsiniz.

Yükselen Yay
İlişkileriniz, evliliğiniz ve karşınıza aldığınız kişilerle daha fazla iletişime geçeceksiniz. İkili ilişkiler bu ay daha fazla ön plana çıkacak.

Yükselen Oğlak
Çalışma ortamınız, sosyal statünüz ve sorumluluk aldığınız alanlara daha fazla odaklanacaksınız ve kendinizi bu alanlarda parlatmaya başlayacaksınız. İletişiminiz sorumluluklarınız üzerinde artacak.

Yükselen Kova
Aşk ve ilişkiler üzerinde güneş gibi parlayacak bir ay sizi bekliyor. Kendinizi yaratıcılık alanlarında spor, sanat ve çocuk alanlarında daha mutlu hissedebilirsiniz.

Yükselen Balık
‘Aile’ ve ‘yuva’ hanesi üzerinde güneş gibi parlayacağınız önemli bir zaman geliyor. Kendinizi bu alanlarda daha güçlü hissedebilirsiniz ve aile içerisindeki otorite figürleriyle iletişiminizin daha fazla arttığı bir ay olacak.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün maddi konularla ilgili gelişmeler söz konusu. Gün içinde keyif aldığınız konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi ön planda kullanacağınız konulara yönelmek size iyi gelecektir. Gün içinde başkalarından alacağınız desteklerle işlerinizi bitirebilirsiniz. Gelecek yönünde ilişkiler ön planda olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olduğu konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için başarılı girişimlerde bulunacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz konularda bütünü görebilmeniz çok daha kolay olacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmak için mücadele vereceğiniz zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konularla ilgili karışıklık yaşayabilirsiniz. Kendinizi iç dünyanızla ilgili konular içinde hapsolmuş hissedeceğiniz zamanlar var. Gün içinde kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. Gün içinde dikkatinizi farklı şeyler öğrenmeye yönlendirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili bazı değişiklikler olabilir. Sosyal konulara daha fazla ilgi gösterebilirsiniz. Burada yaşanan yoğun olaylar içinde kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızda otorite figürleri ön plana çıkabilir. Üzerinde çalıştığınız işlerde başarı elde etmek için mücadele verebilirsiniz. Başkalarından gelen destekleri fark etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Üstlerinizle ilişkileriniz önem kazanabilir. Hedeflerinize ulaşmak için mücadele içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde bütünü daha rahat görebileceğiniz için alternatif planlar yapabilirsiniz. Gün içinde iletişimden gelen kısmetler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün inandığınız konularda fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Akademik konular gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla ileri gitmek için fırsatlar oluşabilir. Yabancılarla ilgili konulara daha hassas yaklaşabilirsiniz. Gün içinde öğrenmek istediğiniz konular üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Ortaklı para konularıyla ilgili iletişimde olacağınız kişiler var. Yatırımlarınız konusunda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Başkalarında gelebilecek haberlere karşı hazırlıklı olun. Gün içinde dengeli davranmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde daha akılcı kararlar alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizi keyif aldığınız konulara yönlendirmek isteyebilirsiniz. Ev hayatınızda bütünü görüp, ona göre davranacağınız zamanlar olabilir. Gün içinde dengenizi sağlayabilmeniz için sakin kalmanız gerekebilir. Olumlu hissiyatlar içinde olacağını zamanlar var. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki konularınız bugün gündeminize taşınabilir. Gün içinde sizi yoran olaylara karşı daha hassas davranabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmemenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda mücadeleci tavrınızı ortaya koymak isteyeceksiniz. İletişimde olduğunuz kişilerde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Aşkla ilgili konularda dalgalanmalar olabilir. İlişkilerinizde kendinizi daha iyi ifade ettiğinizi hissedeceksiniz. Keyif aldığınız konularda harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Hobilerinize zaman ayırmak ve zihninizi dağıtmak isteyebilirsiniz. Şanslı bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konularda dalgalanmalar olabilir. Eskide kalan konular gündeminizi meşgul edebilir. Kendinizi güvensiz hissettiğiniz zamanlarda, keyif aldığınız yerlere kaçmak size iyi gelecektir. Gün içinde iç sesinizi dinleyerek yolunuzu daha rahat bulabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde başarılı olmak için hırslı davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. İletişimde olduğunuz kişilerden güzel haberler alabilirsiniz. Gün içinde farklı şeylere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde en iyisini yapmak için çaba göstereceksiniz. Gelecek yönünde, ilişkiler ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Tülin Açıkbaş
Tülin Açıkbaş22 Mayıs Avrupa Obezite Günü
Esra Kemer
Esra KemerLiderlerle kariyer sohbetleri: Hilal Suerdem
Güney Güneyan
Güney GüneyanEngellenmişlik ve Tükenmişlik
Psikolog & Aile Danışmanı Merve Savaşkan
Psikolog & Aile Danışmanı Merve SavaşkanMerolar
Aslı Kocaeli
Aslı KocaeliAnnelikteki yara izlerim
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKYazın varis tedavisi olur mu?
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus geliyorum diyor
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaYeniay İkizlerde: Size bir sır vereceğim
Betül Yergök
Betül YergökNeye niyet edersen o!
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluZihin nerededir?
En Çok İzlenen Videolar
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Köpekler nasıl sakinleştirilmeli?

Köpekler nasıl sakinleştirilmeli?

'Jawline' estetiği nedir? Kimlere yapılır?

'Jawline' estetiği nedir? Kimlere yapılır?

Ayakkabı çamaşır makinesinde nasıl yıkanır?

Ayakkabı çamaşır makinesinde nasıl yıkanır?

Beklemedeyiz

Beklemedeyiz

Sıradaki Haber