Burlumbuş Otunun Faydaları Nelerdir? Burlumbuş Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Burlumbuş otu pek bilinen bir bitki değildir. Fakat pek çok derde şifası vardır. Burlumbuş otunu faydalarından dolayı kullanan pek çok insan vardır.



Burlumbuş Otunun Faydaları Nelerdir?



Burlumbuş otu özellikle kemi ağrısı çekenlerin kullanması gereken bir bitkidir. Çünkü bu bitki kemik ağrılarının azaltılmasında çok etkilidir. Burlumbuş otundan elde edilen jel eklem ağrılarında kullanıldığında çok önemli faydaları vardır.



burlumbuş otu genellikle dağlık alanlarda bulunur. Önceleri ismi çok bilinmese de faydaları sebebi ile günümüzde adı duyulmaya başlamıştır. Çoğu insan bu otu yemeklere lezzet vermesi amacı ile kullanmaktadır. Fakat artık sağlık amacı ile de kullanılmaya başlamıştır. Burlumbuş otu özellikle eklem ağrılarına iyi gelen bir ottur.



İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerinde bu bitkiye sıklıkla rastlanmaktadır. Bu otlar ekilerek yetiştirilmez. Kendi kendine dağlarda büyüyen bir bitkidir. Ocak ayı ile beraber filizlenen bu ot bahar aylarına gelindiği zaman toplanmaya başlamaktadır. Karaman ilinde sıklıkla yetişen burlumbuş otu soğanlı bitkiler sınıfında yer almaktadır. Yeşil yapraklı olan bu bitkinin yaprakları jel ile doludur. Bu jel çıkarılır ve eklem ağrısı olan yerlere sürülür. İçerisinde flukaraton isimli madde vardır. Bu madde eklemlerdeki sıvı artışına yardımcı olmaktadır. Bu şekilde eklem yerlerinde meydana gelen ağrılar zaman içinde yok olacaktır.



Burlumbuş Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?



Burlumbuş otu genellikle yemeyi yapılan ve oldukça lezzetli bir bitkidir. Fakat son zamanlarda sağlığa olan faydalı nedeni ile sağlık sektöründe de sıklıkla kullanılmaktadır. İçerisinde bulunan bileşenler eklem ağrılarının giderilmesine yardımcı olmaktadır.



Bu bitki düzenli olarak tüketildiği zaman eklem yerlerinde sıvı artışını sağlamaktadır. Bunun yanında eklemlerdeki hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Eklem bölgelerindeki rahatsızlıklar kişilerin hareket etmelerini engellemektedir. Bu bitki ile insanlar daha rahat bir şekilde hareket edebilirler. Eklem bölgelerinde oluşan sıvı kayıpları insanların hareket etmelerini engellemektedir. Böyle durumlarda insanlar günlük yaşamlarında çok kolay şeyleri yaparken bile zorluk yaşayabilirler.



Burlumbuş otunun jeli kullanıldığı zaman ilk zamanlarda ağrı kesici görevi görür. Düzenli olarak kullanımlarda ise ağrıların tamamen ortadan kalkmasını sağlar. Bunun yanında eklem bölgelerinde sıvı artışını da sağlamaktadır.



Burlumbuş otundan elde edilen jel, bel, boyun, kol, bacak gibi eklem bölgelerine kolay bir şekilde uygulanabilmektedir. Burlumbuş otunun jelini ağrıyan kısma çok bastırmadan hafif bir şekilde masaj yaparak uygulamak gerekir. 15-20 dakika geçtikten sonra jel etkisini göstermeye başlar ve ağrıda azalma meydana gelir.



Burlumbuş jeli hızlıca emilebilen bir özelliktedir. Fakat jelin emilme süresi insanların cilt tiplerine göre farklılık gösterebilir. Jelin etkisini gösterebilmesi için belirtilen sürelere uyulması çok önemlidir.



Burlumbuş Otu Kullanım Alanları



Burlumbuş otunu bilen kişiler otun çıktığı zamanlarda dağlara çıkarak bu otları toplamaktadır. Bitkinin tıbbi olarak faydalarının bulunduğu söylenir. Lezzetli olması sebebi ile de yemek olarak de tüketilebilmektedir.



Çok lezzetli bir bitki olmasından dolayı hamur işlerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Doğal olarak kendi kendine yetişmesi sebebi ile içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmaz. Burlumbuş otu tüketildiği zaman eklem ağrılarının zaman içinde yok olduğu gözlenmiştir.