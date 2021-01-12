Burun kanamasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Burun kanaması nasıl durdurulur?

Burnun ön kısmında yer alan damarların zedelenmesi sonucu oluşan kanamaya anterior adı verilir. Kanamaların %90'ı bu bölümde gerçekleşir ve tehlikeli değildir. Posterior tipi kanamada ise akan kan daha yoğundur. Diğer türüne göre çok daha uzun süren posterior kanama, birçok hastalığın belirtisi olabilir.



Burun kanamasının nedenleri nelerdir?



Çocuklarda burun kanamasının başlıca nedenleri; D vitamini eksikliği, güneşte fazla kalma, gribal enfeksiyonlar, burunla oynama alışkanlığı ve yetersiz beslenmedir. Burun en hassas organlarımızdan biri olduğu için en ufak bir darbede bile kanama ihtimali vardır.



Bunun dışında kuru hava, alerjik reaksiyonlar, hemofili ve hipertansiyon gibi hastalıklar da kısa süreli burun kanamalarına neden olabilir.



Burun kanamasına ne iyi gelir, nasıl geçer?



1-Buz kompresi



Burun kanamasını durdurmak için sık sık uygulanan yöntemlerin başında buz kompresi geliyor. Bir poşete ya da kağıda sarılan buzlar, hem burnun üst kısmına hem de yanaklara konmalı ve 10 dakika bekletilmelidir.



2-Merhemler



Kanama darbe sonucu gerçekleşmişse ağrı kesici özellikli merhemler ve kremler kullanılabilir.



3-Koterizasyon



Kronikleşen burun kanamaların önüne geçmek için sıklıkla koterizasyon tedavisi uygulanır. Yaklaşık 5 dakika süren tedavide burnun iç kısmındaki damarlar yakılır.



4-Burun içi serum



Posterior tipi kanamalarda burun içi serum ile tedavi yöntemi de uygulanmaktadır.



Burun kanaması nasıl durdurulur?



Cevabı merak edilen soruların başında burun kanamasına ne iyi gelir sorusu geliyor. Her yaşta görülebilen burun kanamalarında ilk müdahale son derece önemlidir. Vakit kaybetmeden burnu kanayan kişi bir yere oturtulmalı. Burnun iki kanadı çok fazla güç uygulanmadan 3-4 dakika boyunca bastırılmalı. Sonuç alınmadığı takdirde burun deliklerine pamuk konmalı.



Devam eden kanamalar başka bir hastalığın habercisi olabilir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Mutlaka Kulak Burun Boğaz ya da Dahiliye bölümüne gidilmeli.