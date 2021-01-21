Burun spreyi nasıl kullanılır, bağımlılık yapar mı? Zararları var mıdır?

Burun spreylerinin sürekli kullanımı burunda ciddi tıkanıklıkların meydana gelmesine sebep olabilmektedir. Doktorların söylediklerine göre bu spreyler sık sık kullanıldığında burunun işlevini bozarak farklı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu sebeple mutlaka doktor kontrolünde kullanılması önerilmektedir.

Burun Spreyi Nasıl Kullanılır, Bağımlılık Yapar mı?

Burun spreyleri adrenalin ile benzer özellikler göstermektedir. Kişiler bu spreyleri kullandıkları zaman ilk başlarda oldukça rahat edebilmektedir. Ancak bu spreylerin sıkça kullanılması zamanla kişilerin bu spreyler olmadan nefes alamamasına sebep olur.

Burun spreylerinin uzun süre kullanımı bu spreylerin burun kıkırdak dokusunu bozmasına ve burunda bazı sıkıntıların meydana gelmesine sebep olabilir. Bu sebeple burun spreylerinin kesinlikle doktor kontrolü ile kısa süreli kullanılması ve uzun süreli kullanımlarından kaçınılması gerekebilir.

Burun spreyleri adrenalin hormonuna benzer bir etki yapmaktadır. Örneğin bir kişi sinirlendiğinde göz bebekleri büyür, burnu açılır, ağzında kuruma oluşur ve yüzü beyaz bir hal alır. Vücuttaki kan dolaşımı ise kalbe ve kaslara gönderilir. Böyle bir durumda yüzeyden kan çekilecektir. Burun spreyi buruna sıkıldığında da zararlı etkileri bu şekilde ortaya çıkmaktadır.

Bilindiği gibi burun içerisinde mukoza salgısı bulunur. Bu salgı hayati anlamda büyük önem taşımaktadır. Burun içerisine sürekli burun spreyi sıkmak bu mukozanın zarar görmesine sebep olur. Mukoza bozulduğu zaman ise kişinin aldığı hava filtrelenemez, nemlendirilemez, direkt bir şekilde vücuda alınır. Mukozanın sürekli bir şekilde zarar görmesi uzun dönemde burun içerisindeki kıkırdakların da zarar görmesine sebep olabilmektedir.

Zararları Var mıdır?

Kişiler hasta oldukları zaman kısa süreli olarak doktor kontrolünde burun spreyi kullanabilirler. Ancak uzun vadede kullanımı burunu kurutacağı ve mukozaya zarar vereceği için burun etlerinde büyüme ve buna bağlı olarak tıkanıklıklar yaşanabilir. Bunun yanında burundaki mukoza ve kıkırdak dokunun kötü bir şekilde zarar görmesine de neden olabilir.

Burun spreyine psikolojik olarak bağımlılık geliştiren kişiler de bulunmaktadır. Böyle bir durumda kişiler artık burun spreyi kullanmadan psikolojik tıkanıklıklar da yaşayabilirler.

Burun tıkanıklığı gibi sorunlarla uğraşan kişilerin yaşam kalitesinde ciddi düşüşler olur. En önemli sorunlar uyku problemleri, ciddi alt ve üst solunum yolu problemleri şeklinde kendini gösterebilmektedir.

Burun spreyi bağımlılığı ile burun tıkanıklığı problemlerinin mutlaka beraber tedavi edilmesi gerekir. Çünkü burun tıkanıklığı sebepleri ortadan kalkmazsa kişiler burun spreyi bağımlılığına devam edeceklerdir.

Burun Spreyi Ne Kadar Kullanılmalı?

Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında burun tıkanıklığı çoğu insanda görülür. Bu tıkanıklık insanların burundan nefes alamamasına, ağızdan almasına ve kuruluk gibi problemlerin yaşanmasına sebep olur. Kişiler burunları tıkanık olduğu için geceleri rahat uyuyamaz, bununla birlikte çeşitli rahatsızlıklar da baş gösterir.

Burun tıkanıklığı sorunlarında çoğunlukla burun spreyi kullanımı önerilir. Ancak kişilerin kendi istekleri doğrultusunda bu spreyleri kullanmaması oldukça önemlidir. Aksi takdirde bağımlılık problemleri oluşabilmektedir. Kişilerin doktor kontrolünde en fazla 5 gün bu spreyleri kullanması gerekmektedir.

Burun Tıkanıklığı Çözümleri

Burun tıkanıklığı problemleri kronik bir hal aldıysa burun spreyi etkili olmayacaktır. Çünkü burun spreyleri geçici bir tedavi yöntemidir. Bu sebeple sürekli burun tıkanıklığı devam ediyorsa mutlaka altında yatan neden bulunmalı ve buna göre tedavi edilmelidir. Uzun süreli burun tıkanıklığı problemlerinde kişilerin cerrahi müdahale olması gerekebilir.