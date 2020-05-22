Buz lazer ile 4 mevsim lazer epilasyon

Buz Lazer, soğutma sistemi sayesinde büyük oranda ağrısız bir lazer epilasyon sunuyor. Uygulama esnasında cildi -3 dereceye kadar soğutan bu gelişmiş soğutma sistemi Ice Teknolojisi olarak biliniyor. Ice Teknolojisi patentli ve gelişmiş bir soğutma sistemi. Uygulama başlığının safir ucu, cilde değdiğinde buz gibi serin bir his veriyor ve tüm uygulama boyunca cildi serinletiyor. Kişiler uygulamada ısı yerine buz gibi bir serinlik hissediyor.

Buz lazer konforu

Buz Lazer hakkındaki bilimsel çalışmalarla etkili ve güvenli olduğunu kanıtlamış bir sistem. Bronz ten dahil tüm cilt tiplerinin lazer epilasyonunda FDA onayına sahip. Etkili uygulama sonuçlarını konforla birleştiren Buz Lazer 80’nin üzerinde ülkede uygulanıyor.

Buz Lazer, SHR adı verilen bir uygulama tekniği ile lazer epilasyonun masaj konforunda olmasını sağlıyor. Ülkemizde ‘ütüleme lazer epilasyon’ olarak bilinen bu yöntem, Buz Lazerin patentli uygulama yöntemi. Buz lazer, ütüleme lazer epilasyonun mucidi Alma Lasers tarafından geliştirilmiş bir sistem. Bu uygulama tekniğinde kıllar kademeli olarak ısıtılıyor. Böylece kıl folikülünü tahrip etmek için gerekli enerji iletilirken çevre doku korunmuş oluyor. Yüzeysel yanıklar ve diğer yan etkiler ortadan kaldırılmış oluyor.

Her mevsimde lazer epilasyon

Buz Lazer, yukarıda değindiğimiz patentli teknolojileri ile yaz ayları dahil her mevsimde lazer epilasyon yapılabilmesini sağlıyor. Aktif güneşe çıktıktan bir hafta sonra Buz Lazer uygulanabiliyor. Buz Lazer ile yaz aylarına denk gelen lazer epilasyon seansları sorun olmaktan çıkıyor.

Buz Lazer epilasyonun bir diğer avantajı da ince kıllarda da etkili olması. Özellikle yüzdeki ince tüylerde Buz Lazer ile başarılı sonuçlar elde ediliyor. Bunun için tüylerde az da olsa renk pigmentinin olması gerekiyor. Buz Lazer yüzdeki ayva tüylerinde aktivasyon yapmıyor. Bu nedenle yüz bölgesinde de uygulanabiliyor.

Buz Lazer etkili ve kalıcı sonuçları, neredeyse ağrısız ve yan etkisiz olması, her cilt tipinde uygulanabilmesi ile günümüzde tercih edilen lazer epilasyon yöntemi olarak kabul ediliyor. Lazer epilasyondan her geçen gün daha fazla yararlanmaya başlayan erkekler de Buz Lazer tercih ediyor. Bunda buz lazerin neredeyse ağrısız ve son derece konforlu olmasının payı da oldukça yüksek.