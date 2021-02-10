Bypass Ameliyatı Neden Yapılır, Kaç Saat Sürer? Bypass Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler...

Bypass işlemi, atardamara yeteri kadar kan ulaştırılması anlamını taşır. Kişi sağlığı için önem arz etmektedir. Aksi takdirde ölümle sonuçlanabilir.



Bypass Ameliyatı Nasıl Yapılır?



Bu ameliyat iki şekilde yapılır: durdurulmuş kalpte ve çalışan kalpte.



1. Durdurulmuş Kalp: Bu yöntemde kalp tamamen durdurularak damara köprüleme yoluyla kan gönderilir. Kullanılan kalp pompası, ameliyat sırasında kişinin akciğer ve kalbinin görevlerini üstlenir. Bunun sonucunda beyin ve diğer hayati önem taşıyan organlara kan akışı sağlar.



2. Çalışan Kalp: Bu yöntemde kalp durdurulmaz ve kalp pompasına da ihtiyaç duyulmaz. Köprüleme için ise hastanın bacak toplardamarı, göğüs arteri, ön kol arteri gibi damarlar kullanılır ve bu damarlardan işlem gerçekleştirilir.

Ameliyat, anestezi kullanılarak gerçekleştirilir. Göğüsten damar alınması için göğüs kemiği kesilerek göğüs kafesi açılır. Sol üstte yer alan meme atardamarı kullanılır. Bacak için ise bacakta kesi işlemi uygulanır ve gerekli uzunlukta damar çıkarılır. Çıkarılan damarın bir ucu, tıkanan bölgenin aşağısına gelecek biçimde koroner artere bağlanır. Göğüs kemiği güçlü tellerle bağlandıktan sonra cerrahi işlemin yapıldığı yer dikişe alınır.



Bypass Ameliyatı Kaç Saat Sürer ve Kimlere Yapılır?



Ameliyatın yöntemi kaç saat süreceğini belirlemektedir. Yaklaşık olarak 3-6 saat aralığında değişmektedir. Bu işlem;

1. Birden çok damar hastalığı bulunan kişilerde,

2. Birden çok koroner damarın cerrahi işlem olmadan açılamaması,

3. Kalp kapağı gereken durumlarda,

4. Birden çok damarın cerrahi işlemsiz açılmasına rağmen tekrar tıkanması durumunda,

5. Ameliyat gerektiren bir başka kalp rahatsızlığında yapılmaktadır.



Bypass Riski Var mıdır ve Ameliyat Sonrası İyileşme Süresi Nasıldır?



Bu ameliyatın riski, kişinin kendisine (yaş, cinsiyet, varsa kronik rahatsızlık) bağlıdır. Ameliyatta ölüm riski çok düşüktür. Genellikle ileri yaştaki hastalara yapılan bir işlemdir. Hasta önceden kalple ilgili bir sorun yaşamışsa, bu ameliyatta risk seviyesini artırır. Ameliyat sonrası ise 4-7 gün hastanede kalınmalıdır. Bu süre sonucunda her şey normal seyrettiyse hasta taburcu edilir. 1 hafta sonra kontrole gelir. İyileşmenin ilk döneminde evde olunmalı, istirahat edilmelidir ancak sürekli yatarak değil hareket halinde olmalı ve hafif egzersizler yapmalıdır. Tam olarak iyileşme 6 ay kadar bir süreyi bulabilir.