Ca 125 Nedir? Ca 125 Değeri Yüksek Çıkarsa Ne Olur, Ca 125 Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

CA 125 testi yumurtalık kanserinin ilerlemesini izlemek için sıklıkla yapılan testlerden birisidir. Bu nedenle CA 125 testi son yıllarda çok sık araştırılmaktadır.

CA 125 Nedir?

CA 125 testi kandaki kanser antijeni olan CA 125 miktarını ölçen bir testtir. Tedavi esnasında ve sonrasında belirli kanserleri izlemek için CA 125 testi kullanılır. Çoğu durumda yumurtalık kanserinin erken belirtilerini araştırılmak için CA 125 testi yapılmaktadır. Fakat CA 125 testi yumurtalık kanseri taraması için genel olarak kullanılabilecek kadar doğru olmamaktadır. Pek çok kansersiz durumda da CA 125 düzeyi artabilir.

Menstruasyon gibi normal durumlar ve rahim fibroidleri gibi kansersiz koşullarda da CA 125 değerinde artış görülebilir. Bazı kanserler, yumurtalık, endometriyal, peritoneal ve fallop tüpü kanserleri de dahil olmak üzere artan CA 125 seviyesine neden olabilmektedir.

CA 125 Değeri Yüksek Çıkarsa Ne Olur?

CA 125 testinin normal değerleri 0 ile 35 arasındadır. Eğer değer 35 ile 50 arasında olur ise hastanın kontrol altında tutulması gerekir. Eğer değer 50 ve üzerinde çıkar ise yumurtalık kanserinden şüphelenilmektedir.

CA 125 değerin normal seviyenin üzerinde olması durumunda iyi huylu bir tümörden şüphelenilebilir. Ayrıca test sonucu yumurtalık, endometriyal, peritoneal veya fallop tüpü kanserine sahip olunabileceği anlamında da gelmektedir. Bu anlamda doktorların yapacağı tetkikler sonucunda teşhis yapılmaktadır.

CA 125 Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

CA 125 seviyesinin yüksekliği genellikle pek çok hastalığın belirtisi olmaktadır. Bu nedenle CA 125 testinin yüksek çıkması durumunda uzman doktorlar tarafından belirli testler yapılır ve teşhisi bu şekilde konulabilir. CA 125 testinin yüksek düzeyde çıkmasının nedenleri ise şunlar olabilir:

- Yumurtalık kanseri

- Meme ve kolon kanseri

- Endometriozis

- Karaciğer hastalığı

- Adet

- Pelvik inflamatuar hastalık

- Gebelik

- Uterin fibroidleri

- Pankreas kanseri

- Konjestif kalp yetmezliği

- Böbrek yetmezliği

- Lupus hastalığı

Yumurtalık kanseri hastalığı yaşayan kişilerde genellikle CA 125 testi değerleri yüksek çıkmaktadır. İyi huylu yumurtalık hastalığı olan kadınların yaklaşık %25'inde yükseklik görülmektedir. Bu nedenle CA 125 yüksekliği tek başına hastalığın varlığını veya yokluğunu göstermemektedir.