Çam Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Çamgiller familyasından olan çam ağaçları kozalaklı ağaçların genel ismidir. Çam ağaçları farklı ortam şartlarında yetişen ve ormanlarda bulunan bir ağaç türüdür. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında yapraklı olarak kalabilen bu ağaçlar havayı temizledikleri için hem bahçelerde hem de parklarda yetiştirilirler. Çam ağaçları özellikle kuzey bölgelerin sert iklimlerine dayanıklı oldukları için oldukça geniş alanlarda bulunurlar. Tropikal iklimde yaşayan çeşitli çam ağaçları da bulunmaktadır.



Çam Ağacı Özellikleri

Çam ağaçları neredeyse her yerde yetişebilen ve dünyanın neredeyse her yerinde bulunan bir ağaç türüdür.

Dünya üzerinde çam ağaçlarının 100’den fazla çeşidi bulunur. Türkiye’de ise 5 farklı çeşidi bulunmaktadır. Halep çamı, İran çamı, Sarıçam, Karaçam ve Kızılçam türleri Türkiye’de yer alır.

Tüm topraklarda yetişebilen çok dayanıklı bir ağaçtır.

Kış ve yaz aylarında yaprak dökmez.

Uzun ömürlülerdir bazı türleri 1000 yıl kadar yaşayabilir.

Kuraklığa dayanıklıdır.

Kozalakları bulunur ve bu kozalaklar içinde çam tohumları vardır.

Reçinesi bulunur ve bundan faydalanılır.

Özellikle öksürük ve astım hastalığına iyi gelir.

Parfüm yapımında kullanılır.

Şehirlerdeki tozun çok büyük kısmını emer ve çevre kirliliğini önler.

Çam Ağacı Nasıl Yetiştirilir?



Yetiştirilişi ve bakımı kolay olan bir ağaç türüdür. Tohum yöntemi ve aşılama yöntemi kullanılarak üretilebilirler. Tohum olarak ekilecek ise çam ağaçlarının soğuklama dönemini atlatmış olması gerekir. Soğuklama dönemi geçmediyse filizlenme uzun sürebilir. Kozalakların içinde bulunan tohumların toprağa ekilmesiyle çam ağacı yetiştirilebilir.



Çam ağacının tohumları bir gün suda bırakılır. Bu şekilde daha kolay çimlenecektir. Suda bekleyen tohumlar saksılara ekilir. Kullanılan saksının derinliği ağaçtan alınacak olan verim için önemlidir. Derin bir saksı içinde ağaç kökleri daha rahat uzarlar. Toprağın ise 3’te biri killi ya da kırmızı toprak olmalıdır. Aynı ölçüde dere kumu ya da hayvan gübresi de konulmalıdır. Tohumun derinliği ise fazla olmamalıdır. Derine ekilmesi halinde filizlenme zor olacaktır.



Çam tohumunun ekilmesinin ardından ufak bir sulama yapılır ve bir zaman geçmesinden sonra ise fazla sulama ihtiyacı olmaz. Sulama işlemi hızlı yapılmamalı. Ekilen tohumun güneş alabilen bir yerde beklemesi gerekir ve genel olarak yer değiştirilmemelidir.