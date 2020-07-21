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21.07.2020 - 21:10 |

Çamaşır Suyu Lekesi Nasıl Çıkar? Kıyafetlere Ya Da Halıya Bulaşan Lekeyi Ne Giderir?

Değişik eşyalar üzerinden zorlu lekeleri çıkarmak için pek çok yöntem bulunur. Hatta bu yöntemlerin reklamları yapılır. Fakat çamaşır suyunun nasıl çıkacağına dair herhangi bir reklam veya bilgi verilmez. Tabi bu durum çamaşır suyunun çıkarılamayacağı anlamına gelmemektedir. Peki, çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlere ya da halıya bulaşan lekeyi ne giderir? İşte detaylar.

Çamaşır Suyu Lekesi Nasıl Çıkar? Kıyafetlere Ya Da Halıya Bulaşan Lekeyi Ne Giderir?
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Çoğu insan tarafından çamaşır suyu lekesinin çıkmayacağına dair bir düşünce yer alır. Özellikle temizlik yaparken çamaşır suyunun sıçraması ile bu lekenin kalıcı olduğu düşünülür. Fakat bu tür lekelerin aslında çıkarılması için kolay çözüm yöntemleri bulunuyor. Böyle durumlarda eşyaları atmak ya da moral bozmak yerine, farklı yöntemleri kullanarak çamaşır suyu lekesinden kurtulmak oldukça kolay.

Çamaşır Suyu Lekesi Nasıl Çıkar?

Düşünülenin aksine çamaşır suyu lekesini çıkarmak aslında oldukça kolaydır. Hiç zorlanmadan belli başlı bazı malzemeler ile beraber kolayca bu lekeden kurtulmak mümkün. Üstelik sadece tek seferde ve bir gecede çamaşır suyu lekesini ilgili eşyanın üzerinden tamamen çıkarabilirsiniz. En çok da kıyafetler ve halıya bulaşan çamaşır suyunu temizlemek için internet üzerinden bu konuda yöntem araştırılıyor. Aşamalı olarak gerekli çözüm yöntemini ele almak suretiyle, çamaşır suyu lekesini ilgili bölgeden tamamen arındırabilirsiniz.

- İlk olarak metil alkol ve biraz pamuğa ihtiyaç duyulur.
- Bir kabın içerisinde sökülmüş olan metil alkole pamuğu batırın.
- Daha sonra metil alkol içeren pamuğu dikkatli şekilde çamaşır suyunun olduğu bölgeye uygulayın.
- Bu şekilde bir gece boyunca bekletin.
- Bir sonraki gün baktığınız zaman çamaşır suyu lekesinin kıyafetler ya da halının üzerinden arındığını görebilirsiniz.

Aşamalı olarak gerekli kriterleri uygulamak suretiyle, kısa süre içerisinde çamaşır suyu lekesinden eşyalarınızı ya da halılarınızı kurtarabilirsiniz. Üstelik ne tür bir eşya olursa olsun bu yöntemi kullanmak suretiyle çamaşır suyu lekesini tamamen arındırmanız mümkün.

Kıyafetlere ya da Halıya Bulaşan Lekeyi Ne Giderir?

Çamaşır suyu lekesi kadınların en çok yaşadığı sorunlar arasında gelmektedir. Bu sebepten dolayı genelde çamaşır suyu lekesi içinde olan giysiler daha çok iş yapmak amaçlı kullanılır. Fakat devamlı olarak böyle bir durumu yaşamak mecburiyetinde değilsiniz. Şu an piyasada her ne kadar çamaşır suyu lekesine çıkaracak bir ürün olmasa bile, belli başlı malzemeleri kullanarak kolayca kurtulmanız mümkün.

Sadece bir metil alkol ile beraber pamuk kullanılmak suretiyle çamaşır suyu lekesi bir gecede çıkarılabilir. Ancak bunu yaparken dikkat etmeniz gereken belli başlı bazı hususlar mevcuttur. Çamaşır suyu cilde zarar verebileceği için uygulama yaparken dikkatli olmak gerekir. Özellikle el üzerinde çatlamalar yaratabiliyor. Çamaşır suyu lekesi temizliği yaparken aynı zamanda mutlaka gözden uzak tutmaya özen gösterilmelidir. Böylece yukarıdaki maddeleri aşamalı olarak gerçekleştirdiğiniz zaman, çamaşır suyu lekesini halı veya farklı kıyafetler üzerinden kolayca çıkarabilirsiniz.

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