Çamur Maskesi Tarifi: Çamur Maskesi Ne İşe Yarar, Evde Nasıl Yapılır?



Çamur maskesi hem cilt temizliğinde hem de cilt problemlerinde kullanabileceğiniz mucizevi bir bakım kürüdür.



Çamur Maskesinin Faydaları Nelerdir?



Çamur maskesi bildiniz saf çamurdan oluşan, hemen hemen her yerde bulup satın alabileceğiniz bir üründür. Genellikle beton ya da koyu yeşil renklere sahiptir. Uzun yıllardan beri ağır romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır. Aynı zamanda pek çok cilt problemi için de olumlu sonuçlar vermektedir. Çamur maskesi tariflerine geçmeden önce bu mucizenin cildinize olan faydalarından biraz bahsedelim;

Çamur maskesi, içerisinde barındırdığı bileşenlerden dolayı, cildin derin katmanlarına inerek etki göstermektedir. Böylece cilt hücrelerinin temizlenmesinde büyük rol oynar.

Soyulabilen bir maske olmasından dolayı, ölü cildin atılmasına yardımcı olur.

Cildin sıkılaşmasında ve gözeneklerin küçülmesinde etkisi vardır.

Cilt yüzeyinde birikmiş yağı emer ve bakterilerin yok olmasını sağlar.

Aynı zamanda kuru ciltler için de bir nemlendirici görevi üslenmektedir. Kuruluğu yok ederek cildin nefes almasını sağlar.

Cilde parlaklık ve yumuşaklık kazandırırken akne, sivilce ve siyah noktaların oluşmasını engeller.



Tüm bu faydalarının yanı sıra, doğal ve şifalı bir bileşen olmasından dolayı bütün vücudunuzda kullanabilirsiniz. Bugüne dek hemen hemen her şeye alerjisi olan kişilerde dahi, hiçbir etki göstermediği, aksine iyileştirdiği görülmüştür.



Çamur Maskesi Tarifleri



Güzellik ürünleri satan yerlerden alabileceğiniz çamur maskeleri oldukça uygun fiyat seçenekleri ile satılmaktadır. Uygulanan bu maske bildiğimiz çamurdan daha farklıdır. Bu yüzden sokaktaki herhangi bir yerden toprak alıp çamur haline getirerek yapılabilen bir maske değildir.



Satın aldığınız maskeyi direk olarak uygulayabilir ya da toz halinde satılan çeşitlerini suyla karıştırarak yine direkt olarak uygulayabilirsiniz. Bu maskelerin etkilerini arttırmak için içerisine bazı malzemeler ekleye de bilirsiniz.



Çamur ve Papatya Suyu;



Almış olduğunuz çamur maskesinin içerisine direkt su koymak yerine, papatyayı kaynatarak onun suyunu ekleyebilirsiniz. 15 dakika bekledikten sonra siyah noktalarınızın gözle görülür bir biçimde azaldığına şahit olacaksınız.



Çamur ve Gül Suyu;



Gül suyu cilt temizleme de oldukça etkilidir. Hatta pek çok güzellik uzmanı makyajı çıkartırken yalnızca gül suyu kullanılmasını tavsiye etmektedir. Kullandığınız çamur maskesinin içerisine gül suyundan birkaç damla ekleyerek ya da maskeyi uygulamadan önce gül suyu ile cilt temizliği yapabilirsiniz.