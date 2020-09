Can İsminin Anlamı Nedir? Can Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Can ismi Türkiye'de en fazla kullanılan isimler arasında yer almaktadır. Can ismi Farsça kökenli bir isimdir.



Can Ne Demek?



Can isminin birden fazla anlamı vardır. Kuvvet ve dirilik, Canlılık, kişinin varlığı, sevimli kimse anlamları bulunmaktadır.



Can ismindeki kişiler çok açık sözlü insanlardır. Bir olay ya da kişi hakkında ne düşündüklerini saklamazlar, açık bir şekilde dile getirirler. Bu sebeple de oldukça dürüstlerdir. Çok iyimser bir yapıları bulunur. Mantıkları ile hareket etmezler. Duyguları her zaman ön plandadır. 6. hisleri çok kuvvetlidir ve bunun farkında oldukları için her zaman hisleri ile hareket eden kişilerdir.



Bir ortama girdikleri zaman kendilerini çok iyi bir şekilde ifade edebilirler. Hazır cevap bir yapıları bulunur. Her konuda söyleyecekleri bir iki cümleleri vardır. Hayatı keyifli bir şekilde yaşamayı seven insanlardır.



Can ismindeki insanlar liderlik özellikleri gösterirler. Kendilerine özgü düşünceleri vardır. Özgün insanlardır. Başkalarının düşüncelerinden kolay bir şekilde etkilenmez. Sorumluluk ve görev insanıdır. Bir işi yapmaktan asla gocunmazlar. Can ismindeki insanların çok cesur oldukları söylenebilir. Fakat bazen cesaretleri yüzünden ani kararlar vererek sıkıntılı durumlar yaşayabilirler.



Oldukça yaratıcıdırlar. Kişilikleri kendine özgüdür. Kendilerine güvenirler. Olaylara farklı pencerelerden bakarak durum analizi yapabilirler. Oldukça azimli insanlardır. Bu sebeple yaptıkları her işte başarıya ulaşabilirler. Her zaman düzenli bir hayatları vardır.



Can İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Can ismi Kur'an'da geçmez. Fakat bu ismin erkek çocuklarına konulmasında herhangi bir sakınca yoktur. Anlam bakımından çocuklara konulması caizdir.