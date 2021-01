Can sıkıntısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde can sıkıntısını geçirecek öneriler...

Can sıkıntısı genellikle insanların belirli bir tatmin noktasına ulaşması ile oluşan durumdur. Özellikle son zamanlarda teknolojinin daha aktif olarak yer alması ve neredeyse herkes tarafından kullanılması bu durumların oluşumuna zemin hazırlar.



Uzmanların yaptığı açıklamalara göre bilinçsiz olarak kullanılan teknoloji kişilerde anlık haz duygusu oluşturduğu için tatmin hissini ortadan kaldırır. Bu nedenle can sıkıntısı durumu oluşup bu sorunu yaşayan kişiler normalde eğlendikleri ve zevk aldıkları aktiviteleri yapmak istemez.



Can Sıkıntısına Ne İyi Gelir?



Uzmanların tavsiyelerine göre can sıkıntısına iyi gelecek ilk şey farkındalıktır. Özellikle teknoloji aktif olarak kullanma konusunda bir farkındalık geliştirmek büyük öneme sahiptir. Gündelik yaşamda her zaman zevk alınan şeylerin bu şekilde kalmasını sağlamak için farkındalığa sahip olmak ve canınız her istediği anda onlara ulaşmamak tatminsizlik hissini ortadan kaldıracaktır. Buradan da anlayacağınız üzere can sıkıntısına ne iyi gelir sorusunun en iyi cevabı tatminsizlik oluşturan araçlardan ve alışkanlıklardan uzak durmaktır.



Can Sıkıntısı Nasıl Geçer?



İki farklı şekilde ortaya çıkan can sıkıntısı durumu kısa zamanı ve uzun zamanlı olarak bilinir. Eğer kısa zamanda bir can sıkıntısı ile karşı karşıyaysanız yapmanız gereken bir süre dinlenmek olacaktır. Bu süre içerisinde günlük rutininizden uzak durup her zaman yaptınız aktiviteleri ve eğlence araçlarını tercih etmemekte fayda vardır. Yeni bir şeyler denemek ve kendinize zaman ayırmak da can sıkıntısında oldukça etkilidir.



Uzun Süreli Can Sıkıntısı Nasıl Geçer?



Uzun süredir mücadele ettiğiniz bir can sıkıntısı mevcutsa bu, hayattan zevk almama ve her zaman yapılan şeylerde bir tatmin noktasına ulaşma anlamını taşır. Böyle durumlarda yapılması gereken şey gündelik rutinden ve birbirini tekrar eden olaylardan uzak durup yeni bir döngüye girmek olacaktır. Her zaman tahmin edilir şekilde yaşamamak ve mutlu olmaya özen göstermek de bu süreç içerisinde size yardımcı olabilir.



Evde Can Sıkıntısını Geçirecek Öneriler



Evde can sıkıntısı çekiyorsanız yapmanız ilk şey bir teknoloji orucuna girmektir. Özellikle sizlere sürekli yükleme yapan ve tatminsizlik hissi oluşturan teknolojik cihazlardan uzak durmak oldukça iyi gelir. Her zaman yapmak istediğiniz bir tarifi hayata geçirmek, hobileriniz için vakit ayırmak, sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek ve güzel anılar oluşturmak da uzun süreli can sıkıntısının önüne geçmede oldukça etkilidir.