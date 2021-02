Çanta Yapımı Ve Malzemeleri: Örgü İle En Kolay Çanta Nasıl Yapılır?

Jüt ip ile kişiler kare motif yapılarıyla kolay bir şekilde çanta örebilirler.



Çanta Yapımı Malzemeleri



Çanta yapımı için kişiler Jüt ip türünden istedikleri rengi tercih edebilirler. Bununla beraber kişilerin yedi mm tığa ihtiyacı bulunmaktadır. Bu malzemeler ile sizde evinizde son derece şık çantalar elde edebilirsiniz.



Çanta Nasıl Yapılır?



Çanta yapmak için kişilerin öncelikle ipi iki kat haline getirmesi gerekmektedir. Örgün çanta yapımı ise şu şekildedir;

Sihirli halkaya sıralı bir kişiler öncelikle üç zincir atmanız gerekmektedir.

Üç zincirden sonra ise ikili trabzan ve ardından iki zincir atmanız gerekmektedir.

Sonra ise iki zincir ve üç ikili trabzan ve iki zincir üç ikili trabzan, iki zincir, üç ikili trabzan ve bir zincir eklemelisiniz.

En sonunda ise başlangıç bölümünde bulunan üçüncü zincirin içerisine tığınızı geçirin ve tekli bir trabzan örünüz.

1-Üç zincir çekerek tekrardan bir sıraya başlayın.

2-Boşluk içerisine bir adet iki trabzan örünüz.

3-Her trabzanın üzerine bir iki trabzan ve her boşluk içerisine iki ikili trabzan atınız.

4-Sonrasında ise iki zincir ve iki ikili trabzan yaparak ilerleyiniz.

5-Son boşluk bölümüne ise ikili trabzan yapınız ve bir zincir çekiniz ve sonra başlangıç noktasında bulunan üçüncü zincire takarak tekli bir trabzan elde ediniz.

6-İkinci adımda ise yapılan işlemleri ortalama dört sırada daha uygulayınız.

7-Sonrasında ise bir zincir çekerek ipi kesiniz ve aynı işlemlerle bir motif daha çıkarınız.

8-Ördüğünüz bütün düz motifleri dışta kalacak şekilde üst üste getiriniz.

İlmekleri karşı karşıya getirecek şekilde her ilmek içerisine bir sık iğne ile birleştirme işlemine başlayınız.

9-Köşe bölümlere ise sık iğne ile geçiniz.

10-Çantanın askısı için ortalama yüz on tane zincir çekiniz.

11-Bu işlem sırasında ilmek kaydırmamaya dikkat ediniz.

12-Çantanızı dilerseniz uzun zincir ile veya kısa zincir ile kullanabilirsiniz bununla beraber ağız bölümüne klips ekleyebilirsiniz.