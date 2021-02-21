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21.02.2021 - 16:47 |

Çapraz Bağ Kopması Belirtileri Nelerdir? Ön Ve Arka Çapraz Bağlarının Kopması Nasıl Tedavi Edilir?

Sporcu rahatsızlığı olarak da bilinen çapraz bağ yırtıkları, her yaştan insanda görülebilecek bir rahatsızlıktır. Özellikle de temasa bağlı sporlarda ani dönüş ve durma hareketleri sonucunda meydana gelen bu hastalık, doğru bir şekilde tedavi edilmezse hareket kabiliyetini azaltarak günlük hayatı ve spor yaşantısını önemli ölçüde etkiliyor. Çapraz bağ kopması belirtileri nelerdir? Sizler için derledik.

Çapraz Bağ Kopması Belirtileri Nelerdir? Ön Ve Arka Çapraz Bağlarının Kopması Nasıl Tedavi Edilir?
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 Diz eklemi, uyluk, önde diz kapağı ve bacak kemiklerinden oluşuyor. Diz eklemlerinde kemikleri birbirine bağlayan bağlar vardır. Dizde bulunan kemikleri sabit ve bir arada tutmak için güçlü halatlar şeklinde 4 adet birincil bağ bulunur. Diz içindeki bu bağlar ise dizin ileri geri hareket etmesini sağlar.

 Çapraz Bağ Kopması Belirtileri Nelerdir?

Aktivite sırasında dizden ses gelmesi ve dizde uyuşma hissi

Hareket alanı kaybı

Şiddetli ağrı ve aktiviteye yardım edememe

Yürürken rahatsızlık hissetme

Ağırlık taşıma ve kararsızlık hissi

Dizde hızlı bir şekilde şişme

Ön çapraz bağlarda yırtıklar menisküs yırtıklarına neden olabilir. Ağrının yanında dizde kitlenme de oluşuyorsa menisküsten şüphelenilmesi gerekir. Yaralanma sırasında dizde meydana gelen dönme, baskı kuvvetleri ve makaslama kıkırdak yüzeyinin yaralanmasına neden olur. Dizde yaşanan şişlik ve ağrı ön çapraz bağlarında meydana gelen yaralanmanın şiddetine göre birkaç gün içinde geçebilir. Diz hareketleri normalleşir ve zamanla da yürürken ağrı ortadan kalkar. Fakat spora yeniden başlandığı zaman eskisi gibi koşamama, dönme ve durma hareketlerinde zorlanma gibi durumlar yaşanabilir. Bunun yanında güvensizlik hissi ile birlikte dizde boşalma da görülebilir.

 Ön ve Arka Çapraz Bağlarının Kopması Nasıl Tedavi Edilir?

 Ön ve arka çapraz bağlarında meydana gelen yaralanmalar, genellikle spor yaralanmaları olarak da bilinir. Durma, ani dönüş ve yön değiştirmeler sonucunda diz üzerinde oluşan baskı çapraz ve ön çapraz bağ yaralanmalarına neden olur. Ön ve arka çapraz bağların nasıl tedavi edileceği bağlardaki yaralanmanın seviyesine bağlıdır. Spora devam edecek özellikle de aktif ve genç yaştaki sporcularda ön çapraz bağ yırtığının tedavisi cerrahi işlem ile yapılmalıdır. Ön çapraz bağ yaralanması, kişinin hayatında önemli bir aksaklık ortaya çıkarmıyorsa ve bu kişi spordan uzak durmaya karar vermişse cerrahi yöntem dışında başka tedavi seçenekleri de tercih edilebilir.

 Ön Çapraz Bağ Yaralanması Ameliyatsız Tedavi

 Spor hayatına aktif olarak devam etmeyecek olan kişi, ameliyatsız tedavi yöntemleri sayesinde ağılarının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Özellikle de basit seviyedeki yaralanmalar için bu yöntemler kullanılır;

Buz tedavisi

Dinlenme

Yükseklik

Bandaj uygulama

Fizik tedavi

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