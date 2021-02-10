Çarkıfelek Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Kolay Çarkıfelek Nasıl Yapılır?

Özellikle çarkıfelek yapımı merak edilmesinin nedenlerinden birisi aslında oldukça basit ve eğlenceli bir oyun olmasıdır. Aynı zamanda çarkı felek ile birçok bilgiye sahip olmak ve dostluk içerisinde sevdikleriniz ile mücadele kurmak da mümkün olmaktadır.



Çarkıfelek Yapımı Malzemeleri



Bireylerin ilk olarak çarkıfelek yapımını öğrenmeden önce tüm malzemeleri eksiksiz olarak toplamasında fayda vardır. Çünkü daha çok eksik malzeme ile yapılan işlerin daha sağlıksız ve oyun esnasında arızalara yol açması sıkıntılı durumlar yol açabilmektedir. Bunun için yazımızda çarkıfelek yapımı için gerekli tüm malzemeler şunlardır.

● İlk olarak gerekli olan malzeme oldukça sert bir kartondur.

● İkinci olarak kullanılan malzeme en az altı farklı renge sahip kalem

● Üçüncü ve son lazım olan malzeme ise bir adet makastır.

● Dördüncü ve son malzeme ise puanların en uygun şekilde belirlenebilmesi için ok olmaktadır.



Çarkıfelek Yapımı Nasıl Yapılır?



İlk olarak bireyler gerekli malzemeleri kullanmadan önce çarkı feleğin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Çarkı felek bir adet yuvarlak çarkın dönmesi ile puanın elde edilmesi ve bu puan ile oyunun grupça oynanması olarak bilinmektedir. Eğer aşmalar ve sırlamalar dikkatli takip edilir ise başarılı bir çarkıfelek yapımı gerçekleşir. Bunun için bireylerin aşağıda verilen sıralamayı dikkatli takip etmesinde fayda vardır.

● İlk aşama olarak kalın ve oldukça sert olan kartondan yuvarlak bir şeklin kesilmesi gerekir.

● İkinci aşma bu yuvarlak şeklin ortasında başlanarak renkli bir kalem aracılığı ile pizza dilimi benzeri yapılar kesilebilir.

● Üçüncü aşama bu pizza dilimi parçalarının üzerine puanları yazılarak çevrilebilir bir çark haline getirilmelidir.

● Dördüncü aşama çevrilebilir çark haline gelindikten sonra çevirilince gerekli puanları almak için okun takip edilmesinde fayda vardır.