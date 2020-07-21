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21.07.2020 - 20:28 |

Çay Lekesi Nasıl Çıkar? Halıya, Koltuğa Ve Kıyafete Bulaşan Kurumuş Çay Lekesi Nasıl Temizlenir?

Dünya çapında ele alındığında çay tüketimi açısından Türkiye önde gelen ülkelerden biridir. Bununla beraber çay dökülmesi üzerinden leke sorunları da oldukça fazla yaşanıyor. Böylece kıyafet, koltuk ve halılarda haliyle lekeler kaçınılmaz hale gelmektedir. Peki, çay lekesi nasıl çıkar? Halıya, koltuğa ve kıyafete bulaşan kurumuş çay lekesi nasıl temizlenir? İşte bu konu hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

Çay Lekesi Nasıl Çıkar? Halıya, Koltuğa Ve Kıyafete Bulaşan Kurumuş Çay Lekesi Nasıl Temizlenir?
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Çay lekesi gün içerisinde ev ya da iş yerleri ile beraber birçok farklı yerde yaşanabilen bir sorundur. Özellikle Türkiye gibi hem üretim noktasında hem de tüketim açısından önemli olan bir ülkede, yaşanabilecek olası çay lekesi kaçınılmazdır. Ancak çayın döküldüğü yere bağlı olarak farklı seçenekler üzerinden, çay lekesini çıkarmanın mümkün olduğunu söylemek gerekir.

Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Pek çok insan çay lekesi nasıl çıkar merak ediyor ve internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Ancak bu konuda tasalanmaya ve endişe etmeye gerek yok. Zira düşünülenin aksine çay lekesi çok daha kolay şekilde çıkabilmektedir. Özellikle kurumuş çay lekesi çok can sıkabilen bir durum yaratsa bile, çamaşır suyu kullanarak güvenli şekilde bölgeyi temizlemek mümkün. Özellikle leke kurumadan çamaşır suyu kullanıldığı zaman; daha pratik, hızlı ve rahat şekilde sorundan kurtulmak mümkündür.

Burada önemli olan doğru şekilde uygulamaktır. Ovalarken baskı yapmadan hızlı şekilde müdahale edilmesi gerekir. Aynı zamanda farklı kıyafetlere ya da kumaşlara zarar vermemek için doğru malzemelerin kullanılması gerekmektedir. Dikkatli şekilde ele alındığı zaman çay lekesini dert etmeye gerek yoktur.

Halıya, Koltuğa ve Kıyafete Bulaşan Kurumuş Çay Lekesi Nasıl Temizlenir?

Çay lekesi her ne kadar çok zorlanmadan ortadan kaldırılabilecek bir sorun olsa dahi, mutlaka eşyaya bağlı olarak değişik yöntemler ele alınmalıdır. Özellikle söz konusu halı veya koltuk ile beraber kıyafet olduğu zaman, doğru malzemeler ile doğru şekilde uygulamak büyük öneme sahiptir.

Halı veya Koltuktan çay lekesi çıkarma; Gündelik yaşam içerisinde halı ve koltuklara çok fazla çay dökülebilmektedir. Bu da istenmeyen lekeler ortaya çıkarabiliyor. Özellikle bu konuda halı veya koltuğun türü çok önemlidir. Genelde koltuklar için deri kısmında çay lekesini çıkarmak çok daha kolaydır. Bu doğrultuda deri koltuklardan ıslak bir bez ile kolayca çıkarmak mümkün. Ancak halı çeşitleri ya da diğer koltuk kumaş türleri söz konusu olduğunda, çamaşır suyu ile beraber karbonat kullanılabilir. Dikkatli şekilde sürülerek ovalamak suretiyle çay lekesi kısa sürede kolayca çıkarılabilir.

Kıyafetten çay lekesi çıkarma; Çay lekesi özellikle kurumuş olmadan önce müdahale çok önemlidir. Böylece inatçı bir lekeyle uğraşmadan kolay şekilde çıkarmak mümkündür. Kıyafet konusunda ise çay döküldü zaman, öncelikle kıyafetleri ters çevirmek ve ılık suda bekletmek önerilmektedir. Başka bir çözüm yöntemi olarak soda, limon suyu veya sirke kullanımı ile beraber kıyafet üzerinden çay lekesini kolayca çıkarmak mümkün.

 

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