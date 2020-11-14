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14.11.2020 - 02:22 |

Çayın Faydaları Nelerdir? Çay İçmek Neye İyi Gelir?

Çay içilerek tüketilen besinlerin başında gelir. Sıcak bir şekilde tüketilen bir içecek türüdür. Siyak renkli bir içecektir. Peki, çay tam olarak nedir? Çayın vücuda olan faydaları nelerdir, çay içmek nelere iyi gelmektedir? Çayın vücuda belli başlı zararları var mıdır, günde ne kadar çay tüketilmelidir gibi çay ile ilgili bilinmesi gereken ayrıntıları sizler için derledik.

Çayın Faydaları Nelerdir? Çay İçmek Neye İyi Gelir?
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Çay çeşitli türlerde bitkilerinin yapraklarının veya başka organının kaynatılması ile oluşan bir sıcak içecektir.

Çay Nedir?

Çay genel olarak sıcak bir şekilde tüketilen bir içecektir. Çeşitli bitkilerin organlarının örneğin yaprak gibi kaynatılmasıyla meydana gelir. Çeşitli çay türleri mevcuttur. Her bitki türünün kendine özel bir çayı vardır. Bunların hepsinin farklı isimleri mevcuttur. Örneğin siyah çay, melisa çayı, sarı kantaron çayı, papatya çayı, yeşil çay, adaçayı, beyaz çay gibi çayın farklı türleri mevcuttur. Bunların her türü kendi bünyesinde vücuda farklı türde yararları olan çaylardır. Tıpta her türün kullanıldığı alan farklılık göstermektedir. Bu yazıda bahsedeceğimiz çay türü siyah çaydır. Siyah çay ile ilgili her türlü ayrıntıya değineceğiz.

Çayın Faydaları Nelerdir?

- Çay, kalp sağlığı için faydalı olan içeceklerden biridir. İçerisinde bulunan antioksidan grubu kalp sağlığını olumlu yönde etkileyen bir gruptur. İnme, kalp krizi gibi riskleri en aza indirmektedir.

- Aşırı miktarda tüketilmediği sürece içilecek olursa bedeni ve zihni yorgunluğu azaltmaya veya gidermeye yardımcı olmaktadır.

- Çay bağırsak sağlığına da iyi gelen bir içecektir. Bağırsakların doğru ve düzgün bir biçimde çalışmasına yardımcı olur.

- Sindirim sisteminin iç yüzeyindeki sorunları gidermeye yarayan bakteriler üretmektedir.

- Damar kireçlenmesini önleyici bir faydası da bulunmaktadır.

- Mide tembelliğinin azalmasına veya giderilmesine yardımcı olur.

- Hazmı kolaylaştırıcı etkisi bulunmaktadır.

- İdrar söktürücü bir etkisi de mevcuttur ve bundan dolayı vücutta bulunan fazla sudan dolayı oluşmuş ödemin atılmasına yardımcı olmaktadır.

- Çayın aynı zamanda inme riskini azalttığı yakın dönemde tespit edilmiştir.

- Siyah çay, vücutta insülin kullanımını arttırmaya yardımcı olan bir etkiye mevcuttur. Bu nedenle kan şekeri seviyeni de düşürmektedir.
- Vücudumuzda var olan sinirlerin uyarılmasına yardımcı etkisi vardır.

- Çay aynı zamanda konsantrasyonu, odaklanmayı ve dikkati arttırıcı bir etkiye sahiptir. Özellikle ders çalışırken, kitap okurken eğitimsel ve odak gerektiren işler yaparken tüketmemiz bu konuda daha iyi odaklanmamızı ve işimizi daha verimli bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlayacaktır.

- Damarlarda ki kan dolaşımını da düzenlemektedir.

Çay Nasıl Demlenir?

Çayın demlenmesi de bu hususta bilinmesi gereken bir konudur. Çay, herhangi bir marketten elde edilebilen bir üründür. Çayı elde ettikten sonra 1 litre kadar suyu kaynaması için ocağa bırakırız. Suyumuz kaynadıktan sonra çaydanlığın üstüne çayı demli veya açık içmemize göre belli bir miktarda çay koyarız. Sonrasında kaynamış suyu bu çayın üstüne dökeriz. Daha sonra çaydanlığın altında az kalan suyumuza ekleme yapar ve tekrar kaynamaya bırakırız. Çay 15 veya 20 dakika demini aldıktan sonra olmuş olmaktadır ve içebiliriz.

Çayın Zararları Nelerdir?

- Çay aşırı tüketildiğinde vücudumuza bazı zararları olmaktadır.

- Çayın fazla tüketilmesi anemi hastalığına yani kansızlığa neden olabilmektedir. Bunun sebebi fazla tüketilen çayın vücutta ki demir miktarını azaltmasıdır.

- Normal tüketimi odağı arttırmasına rağmen fazla tüketimi stresi, kaygıyı, endişeyi, depresyonu arttırabilir veya ortaya çıkarabilir.

- Fazla tüketildiği zamanlarda baş ağrısı yaptığı görülmektedir.

- Hamilelikte çayın çok az tüketilmesi gerekmektedir. Düşük bir doğuma fazla tüketilmesi sebebiyet verebilmektedir.

 

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