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15.03.2020 - 02:55 |

Cea Karsinoembrioyonik Nedir? Cea Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Tıp dilinde CEA kısaltması ile kullanılan Karsinoembriyonik, normal mukozal hücrelerde bulunan, özellikle kolorektal kanser ile ilişkili olan bir glikoproteindir. Bu nedenle CEA'nın bir tümör markörü rolü vardır. Bununla birlikte, duyarlılık ve özgüllük düşüktür, bu nedenle izleme için tarama veya tanıdan daha fazla kullanılır. Cea Karsinoembriyonik ile ilgili daha fazla bilgiyi sizler için derledik. CEA kaç olmalı, yüksekliği düşüklüğü nedenleri ve çok daha fazlasına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Cea Karsinoembrioyonik Nedir? Cea Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

CEA seviyeleri prognozu değerlendirmede, özellikle başka yollarla değerlendirilemeyen hastalıkları tespit etmede ve kolorektal kanserli kişilerde tedaviyi izlemede yararlıdır. İleri cerrahi veya kemoterapi seçeneği varsa, evre II ve III kolorektal kanserli hastaların postoperatif takibi için özellikle CEA önerilir.

Cea Karsinoembrioyonik Nedir?

CEA, bazı karsinomlarda bulunan bir protein polisakkarittir. Bazı malignitelerin tedaviye yanıtını izlemek için biyokimyasal bir belirteç olarak etkilidir. Kolorektal karsinomlu hastaların takibi için CEA tıbbi olarak gerekli olabilir. Bununla birlikte, sadece tedavinin karar alma noktalarında tıbbi olarak gerekli olacaktır.

Bazı klinik durumlarda (Örneğin Akciğerin adenokarsinomu, akciğerin küçük hücreli karsinomu ve bazı gastrointestinal karsinomlar) tümör tarafından daha spesifik bir markör eksprese edilmediğinde, CEA izleme için tıbbi olarak gerekli bir alternatif markör olabilir. Preoperatif CEA ayrıca cerrahi rezeksiyon ve sonrasındaki tıbbi tedavinin ameliyat sonrası yeterliliğinin belirlenmesinde de yardımcı olabilir. Genel olarak, kolorektal karsinomlu veya bu tür tümör belirteçlerini eksprese eden diğer maligniteleri olan hastalarda tek bir tümör markörü yeterli olacaktır.

Cea Kaç Olmalı?

Laboratuvarlar normal aralıkları değişmekle birlikte CEA seviyesinin genellikle 2,5-5 nanogram oranını normal kabul eder. Aktif hastalığı düşündüren artan CEA seviyeleri mutlak seviyeden klinik olarak daha yararlı olabilir. 10 nanogramı aşan seviyeler nadiren iyi huylu hastalığa veya sigara içilmesinden kaynaklanabilecek orta dereceli yükselmeye bağlıdır.

Kolorektal karsinom tedavisi gören takip eden hastalarda karaciğer metastazının rezeksiyonu belirtilecekse, başlangıç ​​evre II veya evre III hastalığı olan hastalarda ameliyat sonrası CEA testinin her iki ila üç ayda bir yapılması önerilmektedir. Bu testin tanıdan sonra en az iki yıl boyunca tekrarlanması gerekir.

Cea Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Hücrelerin yüzeyinde bulunan CEA kanser hastası olan kişilerde artar. Bunun yanı sıra sigara kullanımı, barsak rahatsızlıkları da CEA seviyesinin artmasına neden olabilir. Radyasyon alımı ve kemoterapi de CEA seviyesini yükselten etkenler arasındadır.

Kolorektal kanser, meme kanseri, akciğer kanseri, mide kanseri, özofagus kanseri, pankreas kanseri, mezotelyoma ve medüller tiroid karsinomu da CEA seviyesinin artmasına neden olur. Kadınlarda doğumdan sonra az bir miktarda üretilen CEA seviyesi; kanser hastalıkları da dahil olmak üzere vücutta herhangi bir problem olmadıkça nispeten düşüktür.

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