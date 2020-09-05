Cem İsminin Anlamı Nedir? Cem Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ülkemizde ismi Cem olan yaklaşık 46 bin yaşamaktadır. İstanbul'da ise bu rakam 15 binin üstündedir. Cem ismi, Türkiye isimler listesinde 42. sırada yer almaktadır.



Cem Ne Demek?



Dilimize Arapçadan girmiş olan Cem kelimesi ''cama'a'' kökünden türetilmiştir. ''Cama'a'' bir araya getirmek, toplamak, düzenlemek anlamına gelir. ''Cem Etmek'' şeklinde kullanılır.



Alevilerin ibadethanelerine verilen isim: Cemevi



Namazı Cem etmek: İki namazı birleştirmek.



Kelimenin ikinci anlamı ise şah ve hükümdardır. Hz. Süleyman'ın lakabı Cem'dir. Fatih Sultan Mehmet'in 22 Aralık 1949 tarihinde doğan oğlunun adı Cem Sultan'dır.



Cem İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Cem ismi başta Bakara Suresi olmak üzere birçok surede geçmektedir. O surelerden bazıları şunlardır:



1- Hud Suresi - 55. Ayet:



''Min dûnihî fe kîdûnî cemîan summe lâ tunzırûni.''



''Sizin, Allah dışında taptıklarınızdan uzağım. Haydi tuzak kurun bana, elinizden geleni yapın ve bana hiç göz açtırmayın.''



2- Bakara Suresi - 29. Ayet:



''Huvellezî halaka lekum mâ fîl ardı cemîan summestevâ iles semâi fe sevvâhunne seb’a semâvat ve huve bi kulli şey’in alîm.''



''O yeryüzündeki her şeyi sizin için yarattı, sonra iradesini göğe yöneltip yarattıklarına yedi gök olarak nizam (düzen) verdi, O, Alim olandır, her şeyi bilir.''



3- Bakara Suresi: - 38. Ayet:



''Kulnâhbitû minhâ cemîa fe immâ ye’tiyennekum minnî hudenfe men tebia hudâye fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn.''



''Dedi ki: Hepiniz oradan inin. Benden size bir yol gösterici (rehber) geldiğinde kim ona uyarsa, artık onun için korku ve üzüntü yoktur.''